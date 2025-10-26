गढ़ और तिगरी मेले को एक करने की बनाएं योजना, सीएम योगी का अफसरों को निर्देश
संक्षेप: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को गढ़मुक्तेश्वर पहुंचे और कार्तिक मेले का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों को गढ़ और तिगरी मेले को एक करने की योजना बनाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही सुविधा और सुरक्षा बढ़ाने को भी कहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार दोपहर गढ़मुक्तेश्वर में लग रहे कार्तिक मेले पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए अमरोहा और हापुड़ के अधिकारियों को निर्देश दिए कि गढ़ में कार्तिक मेले के साथ गंगा के दूसरी ओर अमरोहा में तिगरी मेला लगता है। दोनों मेलों को एक करने की योजना बनाई जाए, ताकि मेले को और भव्य बनाया जा सके।
मुख्यमंत्री ने मेला स्थल पर सर्वप्रथम गंगा में दूध चढ़ाया और पूजा अर्चना की। इसके बाद घाट और सदर बाजार का स्थलीय निरीक्षण किया। करीब डेढ घंटे तक मुख्यमंत्री मेला स्थल पर रहे। कार्तिक मेले में पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए सेक्टर व्यवस्था, ट्रैफिक और घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम की जानकारी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाकि कार्तिक मास में गढ़मुक्तेश्वर और अमरोहा के तिगरी में मेला लगता है। इन दोनों मेलों को एक करने से अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। इसलिए इन दोनों मेलों को एक करने का प्लान बनाकर अफसर उन्हें भेजें।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मिशन शक्ति अभियान का मेले में पूरी तरह से पालन कराया जाए। महिला और बेटियों को प्रदेश सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने का भी काम किया जाए। इसके अलावा महिला और बेटियों के साथ किसी भी प्रकार का अपराध नहीं हो, इसके लिए सादी वर्दी में पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम हापुड़ अभिषेक पांडेय और डीएम अमरोहा निधि गुप्ता ने मेलों के विषय में पूरा लेखा जोखा देते हुए बताया कि इस वर्ष 30 अक्टूबर से पांच नवंबर तक यह मेला चलेगा।
मुख्यमंत्री के साथ भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सतेंद्र सिसौदिया, महामंत्री विकास अग्रवाल, जिला प्रभारी मंत्री कपिल देव, सांसद अमरोहा कंवर सिंह तंवर, जिलाध्यक्ष नरेश तोमर, विधायक गढ़ हरेंद्र तेवतिया, सदर विधायक विजयपाल आढती, जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा नागर आदि साथ रहे।
इन-इन मुद्दों पर की मुख्यमंत्री ने समीक्षा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्तिक मेले में पहुंचकर स्वच्छता, क्राउड कंट्रोल, सैनिटेशन, स्वास्थ्य सुविधाओं, पशुओं की स्वास्थ्य सेवाओं पर गहन समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्तिक मेले को शंतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए।
गंगा मेले में दो बार पहुंचने वाले प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री
सात साल बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गढ़ खादर गंगा तट पहुंचे। रविवार को उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा मेले के मुख्य स्थल पर गंगा पूजन कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। वर्ष 2018 के बाद यह दूसरा अवसर था जब मुख्यमंत्री ने गढ़ के ऐतिहासिक मेले में शिरकत की। इस बार उन्होंने मेले में पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को सुरक्षा व स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
