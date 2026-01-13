अयोध्या राम मंदिर में कब मनेगी मकर संक्रांति? रामलला को खिचड़ी का लगेगा भोग; उमड़ेंगे श्रद्धालु

संक्षेप: अयोध्या राम मंदिर में मकर संक्रांति कब मनेगी? यह पर्व गुरुवार को मनाया जाएगा। इस अवसर पर रामलला व राम दरबार सहित सभी मंदिरों में देवी-देवताओं को खिचड़ी जिसमें उरद की दाल व चावल के साथ देवी घी व दही का भोग लगाया जाएगा।

पूरे देश में अलग-अलग नामों से मनाए जाने वाले मकर संक्रांति का पर्व राम मंदिर सहित सभी मंदिरों में मनाया जाएगा। यह पर्व गुरुवार को मनाया जाएगा। इस अवसर पर रामलला व राम दरबार सहित सभी मंदिरों में देवी-देवताओं को खिचड़ी जिसमें उरद की दाल व चावल के साथ देवी घी व दही का भोग लगाया जाएगा। मकर संक्रांति का पुण्य काल गुरुवार को सूर्योदय से माना गया है जो कि पूरे दिन रहेगा। हनुमत संस्कृत महाविद्यालय के सेवानिवृत्त आचार्य हरफूल शास्त्री ने बताया कि पंचांगों के अनुसार मकर राशि में सूर्य का प्रवेश बुधवार को रात्रि 9.19 बजे होगा। उधर मकर संक्रांति के पूर्व दक्षिण भारतीय परम्परा में मंगलवार को रामलला को पोंगल का विशेष भोग लगाया गया। इस दोरान श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मकर संक्रांति को खिचड़ी भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में इस दिन खिचड़ी चढ़ाने, दान करने, बनाने और सहभोज करने का बहुत महत्व है। खिचड़ी भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण व्यंजन और प्रतीकात्मक भोजन है, जिसका महत्व धार्मिक, सांस्कृतिक और पोषणीय दृष्टिकोण से है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां सरयू के पुण्य सलिल में डुबकी लगा कर तीर्थ पुरोहितों, गरीबों के अलावा मंदिरों में खिचड़ी दान करते हैं। इसी क्रम में राम मंदिर में तुला दान के जरिए खिचड़ी भी दान की जाएगी।