Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsmakar sankranti 2026 january 15 declared a public holiday in uttar pradesh yogi government order issued
मकर संक्रांति पर 14 को मनेगी या 15 को, कंंफ्यूजन खत्म; यूपी में इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित

मकर संक्रांति पर 14 को मनेगी या 15 को, कंंफ्यूजन खत्म; यूपी में इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनेगी या 15 जनवरी को, इसको लेकर कंफ्यूजन खत्म हो गया है। 15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। इस दिन सभी सरकारी कार्यालयों और बैंकों में अवकाश रहेगा। पहले यह अवकाश 14 जनवरी को घोषित किया गया था और अब इसमें बदलाव किया गया है।

Jan 12, 2026 02:04 pm ISTAjay Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनेगी या 15 जनवरी को, इसको लेकर कंफ्यूजन खत्म हो गया है। सरकार ने 15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। इस दिन सभी सरकारी कार्यालयों और बैंकों में अवकाश रहेगा। पहले यह अवकाश 14 जनवरी को घोषित किया गया था और अब इसमें बदलाव किया गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इसके पहले 17 नवंबर को जारी आदेश में वर्ष 2026 के लिए घोषित अवकाशों की सूची में क्रमांक-2 पर मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार को निर्बन्धित अवकाश घोषित किया गया था। सोमवार को सामान्य प्रशासन अनुभाग उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव एसवीएस रंगा राव द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार शासन स्तर पर सम्यक विचार के बाद मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी को घोषित निर्बन्धित अवकाश के स्थान पर 15 जनवरी 2026 को निगोशिएबुल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

ये भी पढ़ें:मकर संक्रांति तिथि को लेकर ज्योतिषियों की राय, मकर संक्रांति पर क्या दान करें

इन निर्णय के तहत मकर संक्रांति के अवसर पर 15 जनवरी 2026 (गुरुवार) को निगोशिएबुल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। तदनुसार सामान्य प्रशासन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति दिनांक 17 नवंबर 2025 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में करेंगे प्रवेश

मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। जिसे उत्तरायण की शुरुआत माना जाता है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना ही संक्राति कहलाता है। गुड़ के लड्डू, खिचड़ी, उड़द दान करने का विशेष पुण्य मिलता है। विष्णु पुराण के मुताबिक चावल का दान में दोष नहीं लगता है। ज्योतिषाचार्य प्रवीण शास्त्री ने बताया कि इस बार संक्राति पर पुण्य काल 15 जनवरी को रहेगा।

ये भी पढ़ें:मकर संक्रांति पर बुधादित्य योग, इन राशियों का चमकेगा भाग्य

सिंधु निर्णय के अनुसार सूर्य मकर राशि में रात्रि काल में प्रवेश करेंगे। इसलिए अगले दिन 15 जनवरी को संक्राति का पर्व मनाया जाएगा। संक्राति के दिन दीघायु और निरोगी रहने के लिए रोगी को इस दिन तेल, आहर का दान करना चाहिए। इस दिन जप तप दान स्नान श्राध्द तर्पण का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु को पीले रंग की वस्तुएं अति प्रिय हैं। पूजा के दौरान भगवान को पीले फूल, फल व पीले वस्त्र अर्पित करें।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
Makar Sankranti UP Top News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |