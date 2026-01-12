मकर संक्रांति पर 14 को मनेगी या 15 को, कंंफ्यूजन खत्म; यूपी में इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित

संक्षेप: उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनेगी या 15 जनवरी को, इसको लेकर कंफ्यूजन खत्म हो गया है। 15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। इस दिन सभी सरकारी कार्यालयों और बैंकों में अवकाश रहेगा। पहले यह अवकाश 14 जनवरी को घोषित किया गया था और अब इसमें बदलाव किया गया है।

उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनेगी या 15 जनवरी को, इसको लेकर कंफ्यूजन खत्म हो गया है। सरकार ने 15 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। इस दिन सभी सरकारी कार्यालयों और बैंकों में अवकाश रहेगा। पहले यह अवकाश 14 जनवरी को घोषित किया गया था और अब इसमें बदलाव किया गया है।

इसके पहले 17 नवंबर को जारी आदेश में वर्ष 2026 के लिए घोषित अवकाशों की सूची में क्रमांक-2 पर मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार को निर्बन्धित अवकाश घोषित किया गया था। सोमवार को सामान्य प्रशासन अनुभाग उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव एसवीएस रंगा राव द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार शासन स्तर पर सम्यक विचार के बाद मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी को घोषित निर्बन्धित अवकाश के स्थान पर 15 जनवरी 2026 को निगोशिएबुल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

इन निर्णय के तहत मकर संक्रांति के अवसर पर 15 जनवरी 2026 (गुरुवार) को निगोशिएबुल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट 1881 के अधीन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। तदनुसार सामान्य प्रशासन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति दिनांक 17 नवंबर 2025 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में करेंगे प्रवेश मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। जिसे उत्तरायण की शुरुआत माना जाता है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना ही संक्राति कहलाता है। गुड़ के लड्डू, खिचड़ी, उड़द दान करने का विशेष पुण्य मिलता है। विष्णु पुराण के मुताबिक चावल का दान में दोष नहीं लगता है। ज्योतिषाचार्य प्रवीण शास्त्री ने बताया कि इस बार संक्राति पर पुण्य काल 15 जनवरी को रहेगा।