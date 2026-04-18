लुकआउट नोटिस पर वांछित मैजुल दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार, पुलिस के हत्थे चढ़ा आकिब गिरोह का एक और सदस्य
राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में वांछित आरोपी मैजुल को शनिवार को दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया। लुकआउट नोटिस जारी होने के कारण विदेश से लौटते ही उसे सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ लिया।
Bijnor News: राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में वांछित आरोपी मैजुल को शनिवार को दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया। लुकआउट नोटिस जारी होने के कारण विदेश से लौटते ही उसे सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ लिया और बिजनौर की नांगल पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। शनिवार को जैसे ही आरोपी मैजुल विदेश से भारत लौटा, लुक आउट नोटिस जारी होने के चलते दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों ने उसे हिरासत में ले लिया और बाद में नांगल पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अब उससे अन्य जांच एजेंसियों के साथ मिलकर पूछताछ कर रही है।
23 नवंबर 2025 को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें आकिब खान नामक युवक हथियारों का प्रदर्शन करते हुए कुछ लोगों के साथ लाइव नजर आया। यह वीडियो मैजुल द्वारा अपनी प्रोफाइल से पोस्ट किया गया था। मामले में थाना नांगल पर आर्म्स एक्ट और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में आकिब ने हथियारों को खिलौना बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी।
एसओ हुए थे सस्पेंड, सीओ हटाए गए
इस मामले में लापरवाही सामने आने पर एसपी अभिषेक झा ने कार्रवाई करते हुए तत्कालीन एसओ सतेंद्र मलिक को निलंबित कर दिया था, जबकि सीओ नजीबाबाद नितेश प्रताप सिंह को भी पद से हटाया गया था। जांच के दौरान वीडियो में चार लोगों की पहचान हुई थी। जिसमें मैजुल निवासी गांव सौफतपुर नांगल, आकिब खान मेरठ, आजाद निवासी इनामपुरा थाना मंडावर और उबैद मलिक निवासी गांव टांडा माईदास नगीना देहात शामिल थे। पुलिस ने मैजुल, आकिब और आजाद के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था।
तीन आरोपी पहले ही भेजे जा चुके हैं जेल
पुलिस ने उबैद मलिक और जलाल हैदर को 10 अप्रैल को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया था। इसके बाद 15 अप्रैल को समीर उर्फ रूहान को भी गिरफ्तार किया था, जो टेलीग्राम के माध्यम से इस नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। उसके मोबाइल से भी आपत्तिजनक सामग्री और गतिविधियों के साक्ष्य मिले थे।
डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ रही जांच
जांच एजेंसियां आरोपियों के मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट्स से मिले डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना है। फिलहाल नेटवर्क का सरगना माना जा रहा मेरठ निवासी आकिब और आजाद अभी फरार हैं। दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस पहले से जारी है और पुलिस उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। बताया जाता है कि दोनों विदेश में रहकर नौकरी कर रहे हैं।
कहना इनका...
कानून व्यवस्था एडीजी अमिताभ यश का कहना है कि सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ वीडियो वायरल में बिजनौर पुलिस ने दक्षिण अफ्रीका में रह रहे मैजुल को हिरासत में लिया है। नांगल में आकिब, मैजुल व अन्य के विरूद्व मुकदमा दर्ज है। इस मामले में पूर्व में तीन आरोपियों उबैद मलिक, जलाल हैदर, समीर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। विदेश में रह रहे आकिब, मैजुल व आजाद के लुक आउट नोटिस जारी किए गए हैं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।