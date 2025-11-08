Hindustan Hindi News
major update regarding SIR details grandparents will be accepted in addition to parents instructions to BLO
SIR को लेकर बड़ा अपडेट, माता-पिता के अलावा इन लोगों का ब्योरा होगा मान्य, बीएलओ को निर्देश

SIR को लेकर बड़ा अपडेट, माता-पिता के अलावा इन लोगों का ब्योरा होगा मान्य, बीएलओ को निर्देश

संक्षेप: एसआईआर के दौरान व्यक्ति के माता-पिता, बाबा-दादी और नाना-नानी का ब्योरा ही मान्य होगा। अगर वर्ष 2003 की मतदाता सूची में व्यक्ति का नाम है तो उसे गणना फॉर्म पर व्यक्तिगत जानकारी और विधानसभा इत्यादि की जानकारी देनी होगी। 

Sat, 8 Nov 2025 11:32 PMDinesh Rathour लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। एसआईआर के दौरान व्यक्ति के माता-पिता, बाबा-दादी और नाना-नानी का ब्योरा ही मान्य होगा। अगर वर्ष 2003 की मतदाता सूची में व्यक्ति का नाम है तो उसे गणना फॉर्म पर व्यक्तिगत जानकारी और विधानसभा इत्यादि की जानकारी देनी होगी और इसके बाद उससे कोई दस्तावेज नहीं लिया जाएगा। वहीं गणना फॉर्म में एक कालम यह भी है कि अगर 2003 की मतदाता सूची में उसका नाम नहीं है लेकिन सगे संबंधी का नाम है तो उसका ब्योरा दिया जा सकता है। बाद में आयोग सुनवाई के दौरान उस संबंधी से अपना रिश्ता साबित करने के लिए दस्तावेज देना होगा। सभी बीएलओ को निर्देश दिए गए हैं कि फॉर्म वितरित करते समय इसकी ढंग से जानकारी दें। दरअसल पश्चिम बंगाल में रक्त संबंधियों में चाचा और ताऊ को शामिल करने की मांग की जा रही है।

गणना प्रपत्र बांटने में देरी पर 21 जिलों को फटकार

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने मतदाता सूची विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) में मतदाताओं को गणना प्रपत्र बांटने में लेटलतीफी पर 21 जिलों के डीएम को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जिले 15 नवंबर तक मतदाताओं को गणना प्रपत्र हर हाल में बांटें। वर्ष 2003 की मतदाता सूची में जिनके नाम हैं, उनकी वर्तमान सूची के साथ मिलान का काम दो दिनों में पूरा किया जाए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग में सभी जिलों के डीएम से जानकारी प्राप्त की। इसमें 21 जिलों प्रयागराज, मेरठ, हरदोई, बहराइच, वाराणसी, बलरामपुर, सोनभद्र, गाजीपुर, देवरिया, अमरोहा, जौनपुर, फतेहपुर, गाजियाबाद, शाहजहांपुर, गोरखपुर, कासगंज, आगरा, उन्नाव, बदायूं, बांदा व हापुड़ में लापरवाही मिली है। सीईओ ने इन जिलों के डीएम से सख्त नाराजगी जताई और गणना प्रपत्र बांटने में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।

ऑनलाइन भर सकते हैं गणना प्रपत्र

मतदाता ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरना चाहता है, तो पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाकर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से मतदाता पहचान पत्र संख्या डालकर गणना प्रपत्र ऑनलाइन भरा सकता है। ऐसे लोग जिनके परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है या फिर वह कहीं और चला गया है, तो वे येलो फॉर्म भरेंगे। ऐसे मतदाता जिनका नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, उन्हें 9 दिसंबर के बाद नोटिस दी जाएगी। वे उसके जवाब में दस्तावेज देंगे। आधार को नागरिक होने का प्रमाण नहीं माना गया है। ऐसे में इसके साथ दूसरे दस्तावेज भी देने होंगे।

सीइओ ने खुद भी भरा गणना प्रपत्र

सीईओ नवदीप रिणवा ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वह बीएलओ से मिले गणना प्रपत्र को तत्काल भरें। उन्होंने खुद अपना गणना प्रपत्र भी भरा। जिससे एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर उनका नाम मतदाता सूची में शामिल रहे। उन्होंने कहा कि इस कार्य में सभी सहयोग दें। जिससे शुद्ध मतदाता सूची तैयार की जा सके।

