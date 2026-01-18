मौनी अमावस्या पर स्नान करते वक्त बड़ा हादसा, शारदा नदी में डूबकर दो किशोर समेत तीन की मौत

संक्षेप: पीलीभीत में हादसा हो गया। मौनी अमावस्या पर स्नान को गए दो किशोर शारदा नदी में डूब गए। उन्हें बचाने के लिए नदी में कूदा एक अन्य शख्स भी गहरे में पानी में चला गया। उसकी भी डूबने से मौत हो गई।

यूपी के पीलीभीत में हादसा हो गया। मौनी अमावस्या पर स्नान को गए दो किशोर शारदा नदी में डूब गए। उन्हें बचाने के लिए नदी में कूदा एक अन्य शख्स भी गहरे में पानी में चला गया। उसकी भी डूबने से मौत हो गई। गोताखोरों ने तीनों के शव नदी से बाहर निकाले। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं घाट पर भी खलबली मच गई। मौनी अमावस्या के पर्व पर शारदा नदी के धनाराघाट पर मेला लगा हुआ था। इस दौरान श्रद्धालु शारदा नदी में स्नान कर रहे थे। थाना हजारा क्षेत्र के गांव चंदिया हजारा के रहने वाले 15 वर्षीय सुमित पुत्र छोटू ढाली और 15 वषीर्य सौरभ पुत्र निताई सरकार गांव के ही अमित पुत्र अजीत के साथ शारदा नदी में स्नान कर रहे थे।इस दौरान तीनों गहरे पानी में चले गए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

युवकों को डूबता देख प्रसाद खरीद रहे एक ग्रामीण ने उन्हें बचाने का प्रयास किया। उसने इस दौरान अमित का हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया। जबकि सुमित और सौरभ गहरे पानी में डूब गए। तीन किशोरों के नदी में डूबने की जानकारी लगते ही मेले का हुजूम नदी किनारे पहुंच गया। इस दौरान गोताखारों के अलावा कई लोग उन्हें बचाने के लिए नदी में कूद गए। पूरनपुर के गांव जेठापुर कलां के रहने वाले अवधेश 25 पुत्र रामपाल ने भी किशोरों को बचाने के लिए शारदा में छलांग लगा दी। वह भी नदी में डूब गए।