यूपी में भीषण हादसा: सड़क किनारे खड़े शीरा से भरे टैंकर से टकराई बोलेरो और बाइक, पांच लोगों की मौत

बरेली में भीषण हादसा हो गया। सड़क किनारे शीरा से भरे खड़े टैंकर में एक बोलेरो और बाइक टकरा गई, जिससे पांच लोगों की मौत हो गई। जबकि दो बच्चों समेत तीन लोगों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Bareilly Accident: यूपी के बरेली में भीषण हादसा हो गया। सड़क किनारे शीरा से भरे खड़े टैंकर में एक बोलेरो और बाइक टकरा गई, जिससे पांच लोगों की मौत हो गई। जबकि दो बच्चों समेत तीन लोगों को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना कीी सूचना मिलते ही एडीएम सिटी, सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ द्वितीय मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

घटना सीबीगंज थाना क्षेत्र के बड़ा बाईपास पर परधौली गांव के पास हुई है। जानकारी के अनुसार शनिवार की रात शीरे से भरे टैंकर की टक्कर रोडवेज से हो गई थी। हादसे में रोडवेज बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। टैंकर भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जिसके चलते वह सड़क के किनारे खड़ा था। रविवार की शाम को अचानक से एक बोलोरो आई और दुर्घटनाग्रस्त टैंकर के पीछे से टकरा गई। इसी दौरान बाइक सवार दो युवक भी अनियंत्रित खो बैठे और बोलेरो के पीछे घुस गए। हादसे में बोलेरो सवार तीन युवक और बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वाले बाइक सवार सीबीगंज और बोलेरो में मरने वाला एक फरीदपुर तो दूसरा पीलीभीत का रहने वाला था। तीसरे व्यक्ति की शिनाख्त की जा रही है। हादसे में बोलेरो का ड्राइवर और दो बच्चों भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

बोलेरो से बाहर निकलकर गिरे बच्चे, मची चीख पुकार आसपास मौजूद लोगों ने बताया कि बोलेरो के टैंकर में टकराने से तेज धमाके जैसी आवाज हुई और फिर चीखपुकार मच गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बोलेरो में बैठे दोनों बच्चे खिड़कियों ने निकलकर बाहर जाकर गिरे, जिसके चलते उनकी जान बच गई। लोगों ने बताया कि हाईवे होने के कारण अन्य वाहनों की तरह ही बोलेरो भी काफी तेज रफ्तार में जा रही थी। मगर किसी तरह वह अनियंत्रित होकर सड़क पर खड़े टैंकर से टकरा गई, जिससे वहां चीखपुकार मच गई। आसपास मौजूद लोग दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे और सीबीगंज पुलिस को सूचना दी। मगर टक्कर इतनी तेज थी कि बोलेरो के दरवाजे जाम हो गए और ड्राइवर समेत कुछ लोग उसमें ही फंस गए। बच्चे खिड़कियों से निकलकर बाहर गिरे, जिन्हें पुलिस ने तत्काल निजी अस्पताल भिजवा दिया।

दरवाजा काटकर फायर ब्रिगेड की टीम ने किया रेस्क्यू बोलेरो में घायलों के फंसने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद बोलेरो का दरवाजा काटकर उसमें फंसे ड्राइवर व एक अन्य व्यक्ति को बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया गया। इस टीम में लीडिंग फायरमैन राजवीर सिंह के साथ अजय कुमार, अशोक कुमार, विवेक कुमार और सौरभ कुमार शामिल थे।