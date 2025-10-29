Hindustan Hindi News
वाराणसी में टला बड़ा हादसा; बीच गंगा में फंसी नाव, चीख-पुकार पर पहुंची NDRF ने 20 को निकाला

संक्षेप: वाराणसी की गंगा में बुधवार को बड़ा हादसा टल गया। 20 यात्रियों को लेकर जा रही बड़ी नाव गंगा की बीच धारा में फंस गई। तेज लहर के बीच नाव के फंसते ही चीख पुकार मच गई। शोर सुनकर एनडीआरएफ मौके पर पहुंची और एक-एक कर सभी को सुरक्षित अपनी बोट से घाट पर पहुंचाया।

Wed, 29 Oct 2025 03:09 PMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
पर्यटकों और श्रद्धालुओं से हर समय गुलजार रहने वाली काशी में बुधवार दोपहर एक बड़ा हादसा टल गया। काशी विश्वनाथ मंदिर के गंगा द्वार के बगल में स्थित ललिता घाट के सामने गंगा की तेज धारा के बीच 20 सैलानियों को ले जा रही एक बड़ी नाव अचानक बीच नदी में फंस गई। नाव के हिचकोले लेने से उस पर सवार पर्यटकों में चीख-पुकार मच गई। देश के विभिन्न हिस्सों से आए सैलानी अचानक आए संकट से दहल गए। हाथ हिलाकर और जोर-जोर से शोर मचाकर मदद की गुहार लगाने लगे।

यह घटना दोपहर करीब 2 बजे की है। नाविक की कोशिशों के बावजूद नाव पर काबू नहीं पाया जा सका। गंगा की लहरें ऊंची उठ रही थीं और नाव का संतुलन बिगड़ने से पानी अंदर घुसने लगा। पर्यटक घबराहट में एक-दूसरे को पकड़कर बैठे थे। नाव पर कई महिलाएं और बच्चे भी सवार थे। उनकी चीखें दूर तक गूंज रही थीं। घाटों पर मौजूद लोग दूर से यह दृश्य देखकर सहम गए। कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा था तो कोई तुरंत मदद के लिए चिल्ला रहा था।

सौभाग्य से उसी समय गंगा नदी में नियमित गश्त लगा रही एनडीआरएफ की टीम मौजूद थी। 11वीं बटालियन के बचाव कर्मी तत्काल हरकत में आए। उन्होंने अपनी स्पीड बोट्स को तेजी से फंसी नाव की ओर दौड़ाया। एनडीआरएफ जवानों ने रस्सियां फेंककर नाव को स्थिर करने की कोशिश की और एक-एक कर सभी 20 सैलानियों को अपनी बोट में शिफ्ट किया। पूरे ऑपरेशन को 20 से 25 मिनट में पूरा किया। सभी को सुरक्षित ललिता घाट पर उतारा गया तो लोगों ने राहत की सांस ली।

बचाव कार्य देखकर घाट पर जमा भीड़ ने तालियां बजाकर एनडीआरएफ की सराहना की। ललिता घाट सहित आसपास के घाटों पर मौजूद श्रद्धालु और स्थानीय लोग जयकारे भी लगाने लगे। सैलानियों ने एनडीआरएफ टीम को गले लगाकर आभार व्यक्त किया। एक पर्यटक ने कहा, "हमारी जान बच गई, ये देवदूत हैं।" दूसरा बोला, "गंगा मां ने हमें नई जिंदगी दी।"

एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर ने बताया कि गंगा में मानसून के बाद बहाव तेज रहता है, इसलिए गश्त बढ़ा दी गई है। नाविकों को सलाह दी जाती है कि ओवरलोडिंग न करें और मौसम पर नजर रखें। यह घटना पर्यटकों के लिए सबक है कि नदी यात्रा में सावधानी बरतें। प्रशासन ने नावों की जांच तेज कर दी है।

यह बचाव अभियान एनडीआरएफ की मुस्तैदी का जीता-जागता उदाहरण है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से लाखों पर्यटक हर रोज यहां आ रहे हैं। ऐसे में गंगा घाट हमेशा गुलजार रहता है।