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टैक्स रिफंड के बड़े फ्रॉड का खुलासा, 357 करोड़ का मामला; झुग्गी से काम करने वाली महिला है सरगना

By Ajay Singh
संवाददाता, मेरठ
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Tax Refund Fraud: बताया जा रहा है कि आरोपी महिला मेरठ की एक झुग्गी में रहती है और 225 वर्ग फुट के घर में रहती है। वह एक छोटी सी फर्म में एकाउंटेंट थी। उसी अनुभव का इस्तेमाल कर उसने सिस्टम की खामियों को जाना और उनका लाभ उठाया। उसने रेफरल छूट के जरिए देशभर में ग्राहकों का एक बड़ा नेटवर्क बनाया।

टैक्स रिफंड के बड़े फ्रॉड का खुलासा, 357 करोड़ का मामला; झुग्गी से काम करने वाली महिला है सरगना

Tax Refund Fraud: देश भर में फैले आयकर रिफंड फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा हुआ है। मेरठ की एक झुग्गी से काम करने वाली 30 साल की महिला इस नेटवर्क की सरगना बताई जा रही है। उस पर 357 करोड़ की फर्जी कटौतियां और छूटों का फायदा उठाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि ऐसा करके उसने देश भर में करीब तीन हजार से ज्यादा क्लाइंट्स के लिए करीब 65.5 करोड़ रुपए का फर्जी टैक्स रिफंड हासिल किया।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी महिला अपने माता-पिता और छोटे भाई के साथ मेरठ की एक झुग्गी में रहती है। वह 225 वर्ग फुट के घर से काम करती है। वह एक छोटी सी फर्म में एकाउंटेंट थी। उसी अनुभव का इस्तेमाल कर उसने सिस्टम की खामियों को जाना और उनका लाभ उठाया। जांच करने वाली टीम से जुड़े सूत्रों ने बताया कि उसने पिछले तीन साल में आयकर अधिनियम की धारा 80GGC का बड़े ही व्यवस्थित ढंग से दुरुपयोग किया। यह धारा राजनीतिक दलों को दिए गए दान पर कटौती की दावा करने की इजाजत देती है। महिला ने अपने क्लाइंट्स की ओर से गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को फर्जी ढंग से भारी दान राशि दी ताकि उसे दिखाकर भारी रिफंड हासिल किया जा सके।

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आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार महिला ने रेफरल छूट के जरिए देशभर में ग्राहकों का एक बड़ा नेटवर्क बनाया। उसने लोगों को इस तरह की गलत कटौतियों का दावा करने के लिए प्रेरित किया। यही नहीं उसने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए ग्राहकों को नए ग्राहक लाने पर प्रमोशनल छूट की पेशकश भी की। जाहिर है ये वही ग्राहक होते थे जो फर्जी आयकर रिटर्न दाखिल करने को तैयार थे। जांच टीम ने सिलसिलेवार ढंग से छापेमारी और गहराई से पड़ताल की। तब जाकर करोड़ों के इस टैक्स फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा हो सका।

महिला के 4 ठिकानों को किया टारगेट, दो बैंक लॉककर खंगाले

जांच टीम ने महिला से जुड़े चार ठिकानों को टारगेट करके जांच की। दो बैंक लॉकर भी खंगाले। बताया जा रहा है कि तलाशी के दौरान टीम को 5 लाख रुपए नगद मिले। जबकि 4 करोड़ रुपए की सावधि जमा राशि भी बरामद की गई। इसके अलावा हाथ से लिखे बही खाते, कंप्यूटर और लैपटॉप सहित बड़े पैमाने पर डॉक्यूमेंट्री और डिजिटल सबूत भी मिले हैं। इसमें महिला के क्लाइंट्स की डिटेल थी।

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लाभ लेने वाले ग्राहकों को मिलेगी नोटिस

मिली जानकारी के अनुसार आयकर विभाग जल्द ही इस महिला के जरिए गलत तरीके से टैक्स रिफंड का लाभ लेने वाले ग्राहकों को नोटिस भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों का कहना है कि गलत रिफंड लेने वालों में ज्यादातर वेतनभोगी लोग हैं जो इस महिला के मनगढंत छूटों के जरिए बड़ी धनराशि के वादों के झांसे में आकर जानबूझकर या अनजाने में फंस गए थे।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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