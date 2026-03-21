यूपी में बड़ी शपथ होने जा रही, 27 को लेकर अखिलेश का दावा; PDA दांव पर फिर जताया भरोसा

आपस में प्रेम से रहो सपा मुखिया ने शनिवार को ऐशबाग ईदगाह के बाहर पत्रकारों से बातचीत में ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि ईद का त्योहार खुशियां लेकर आता है। सेवईं खाओ, गले मिलो, आपस में प्रेम से रहो, ताकि दूरियां कम हो।

Lucknow News: अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने पीडीए दांव पर भरोसा जताते हुए कहा, भाजपा का अब कुछ चलने वाला नहीं है। चाहे भाजपाई विस्तार करें या सिकुड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।

पीडीए का साथ लेकर समाजवादी पार्टी भाजपा को हराने जा रही है। 2027 में बड़ी शपथ होने जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि हमने पिछले दिनों भाजपा का नाटक देखा। शंकराचार्य लखनऊ आए, तमाम भाजपाइयों ने कहा था, हम उनके सामने लेट जाएंगे। साष्टांग होकर सम्मान करेंगे। शंकराचार्य आए तो वे कहां गायब हो गए, अदृश्य हो गए। बटुकों के पैर छूकर दक्षिणा दी जाती है पर यहां तो उनकी चोटी पकड़ कर खींचा गया, अपमानित किया गया।

सेवईं खाओ, गले मिलो, आपस में प्रेम से रहो सपा मुखिया ने शनिवार को ऐशबाग ईदगाह के बाहर पत्रकारों से बातचीत में ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि ईद का त्योहार खुशियां लेकर आता है। सेवईं खाओ, गले मिलो, आपस में प्रेम से रहो, ताकि दूरियां कम हो। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने होली का त्योहार मनाया। हम सभी लोगों ने मिलकर गुझिया बांटी थी। हमारी यही हिन्दुस्तानियत है। उन्होंने बातचीत में कहा कि लोगों का मन था कि बाटी चोखा खाएं, लेकिन दूसरी दावत नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि जिसको गंगा मईया ने बुलाया था, वह केंद्र में है, लेकिन गंगा मईया साफ नहीं हुई। हम जब गंगा मां को याद करेंगे, मणिकर्णिका घाट भी याद आएगा, किसने बुलडोजर चलाया था? याद यह भी आएगा कि देवी जिन्होंने मणिकर्णिका घाट बनवाया, मंदिरों का संरक्षण किया उनकी मूर्ति के साथ-साथ भगवान शिव की मूर्ति तोड़ दी गई।