यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा कदम, गांवों में होगा विकास, 200 करोड़ देगी योगी सरकार

संक्षेप: यूपी विधानसभा में योगी सोमवार को पेश किए गए अनुपूरक बजट में पंचायत चुनाव का भी ध्यान रखा गया। पंचायत चुनाव को सफल और सुचारू तरीके से कराने को लेकर योगी सरकार 200 करोड़ रुपये देगी।

अगले वर्ष होने वाले यूपी पंचायत चुनाव को लेकर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। यूपी विधानसभा में योगी सोमवार को पेश किए गए अनुपूरक बजट में पंचायत चुनाव का भी ध्यान रखा गया। पंचायत चुनाव को सफल और सुचारू तरीके से कराने को लेकर योगी सरकार 200 करोड़ रुपये देगी। धनराशि को लेकर विधानसभा में प्रस्ताव रखा गया है। योगी सरकार का ये निर्णय ग्रामीण लोकतंत्र को सशक्त करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार के इस प्रस्ताव से ग्रामीण विकास को नई रफ्तार भी मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी सरकार ने न केवल चुनावी प्रक्रिया बल्कि पंचायतों से जुड़े बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करने का खाका तैयार किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस तरह मजबूत बनाई जाएंगी पंचायतें योगी सरकार की मंशा पंचायती राज विभाग से जुड़े इस प्रस्ताव का उद्देश्य चुनावी तैयारियों को समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। सीएम योगी के निर्देश पर सरकार पंचायतों के सशक्तिकरण पर सरकार विशेष जोर दे रही है। इसके लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए अनुपूरक बजट 2025-2026 के अंतर्गत 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया जा रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय भवन निर्माण के लिए 24.50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है।