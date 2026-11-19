वोटरों की लिस्ट में बड़ा उलटफेर, बरेली को पीछे छोड़ बिथरी बनी सबसे बड़ी विधानसभा सीट
एसआईआर के बाद आई वोटरों की लिस्ट में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बरेली की वोटर लिस्ट में वोटरों की संख्या काफी कम हो गई है। जबकि बिथरी चैनपुर विधानसभा सीट पर वोटरों की संख्या बरेली से ज्यादा हो गई। वोटरों के हिसाब से देखा जाए तो बिथरी चैनपुर बरेली जिले की सबसे बड़ी विधानसभा सीट बन गई है।
बरेली, मुख्य संवाददाता। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में एसआईआरआर हो रहा है। इस एसआईआर में वोटर लिस्ट को लेकर कई जिलों से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। बरेली की बात करें तो यहां 27 अक्टूबर 2025 को एसआईआर की शुरुआत के समय वोटरों की संख्या 3405820 थी। एसएसआर के ड्राफ्ट पब्लिकेशन में मतदाताओं की संख्या 2980682 है। एसआईआर की शुरुआत से अभी तक वोटरों की संख्या में 4,25,138 की कमी हो गई है। अब मतदाताओं की संख्या के हिसाब से बरेली में बिथरी सबसे बड़ी और कैंट सबसे छोटी विधानसभा हो गई है।
एसआईआर के बाद से जिले की सभी नौ विधानसभाओं के समीकरण बदले-बदले नजर आ रहे हैं। राजनैतिक दल नए समीकरणों की गुत्थी सुलझाने में जुट गए हैं। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती कटे हुए वोटों की कमी पूरी करने की है। इसके लिए नए मतदाता बनवाने के लिए फॉर्म 6 भरवाए जा रहे हैं। एसआईआर शुरू होने से पूर्व मतदाताओं के लिहाज से जिले की सबसे बड़ी विधानसभा बरेली शहर थी। उस समय बरेली शहर में मतदाताओं की संख्या 468714 थी। एसआईआर के दौरान सबसे ज्यादा वोट बरेली शहर में ही कटे थे।
बिथरी चैनपुर में 3733 15 वोटर
छह जनवरी 2026 को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में शहर विधानसभा में 303507 मतदाता ही रह गए थे। वर्तमान में यह संख्या 357642 है। एसएसआर के बाद अब वोटों के हिसाब से फिलहाल सबसे बड़ी विधानसभा बिथरी चैनपुर हो गई है। बिथरी में इस समय 3733 15 वोटर हैं। एसआईआर से पूर्व बिथरी में 414979 वोटर थे। वोटों के लिहाज से सबसे छोटी विधानसभा कैंट है। कैंट में अब 286748 वोट ही रह गए हैं।
|विधानसभा
|एसआईआर से पहले
|एसएसआर वोटर
|बहेड़ी
|375118
|344932
|मीरगंज
|351470
|326163
|भोजीपुरा
|395649
|366576
|नवाबगंज
|346729
|319811
|फरीदपुर
|344698
|307018
|बिथरी
|415979
|373315
|बरेली
|468714
|357642
|कैंट
|38290
|286748
|आंवला
|324560
|298477
|कुल
|3405820
|2980682
पंचायत-निकायों की लिस्ट से सात लाख वोट कम,होगा मिलान
आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को दुरुस्त करने के एसएसआर की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसके लिए विधानसभा मतदाता सूची का पंचायत और निकाय चुनाव की सूची से मिलान किया जाएगा। बरेली में विधानसभा की सूची में पंचायत और निकाय की सूची के मुकाबले करीब सात लाख वोट कम हैं। बरेली में कुल 1188 ग्राम पंचायतें हैं। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद कुल 23,70,536 मतदाताओं का नाम दर्ज किया गया था। इसके अलावा नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 में मतदाताओं की संख्या 13,32,176 थी। इस हिसाब से देखा जाए तो नगरीय निकायों और पंचायतों में मिलाकर बरेली में कुल 37,02,712 मतदाताओं के नाम दर्ज हैं।जबकि बुधवार को जारी विधानसभा की ड्राफ्ट लिस्ट में मतदाताओं की संख्या 2980682 है। इस तरह से देखा जाए तो दोनों लिस्ट के बीच में कुल 722030 मतदाताओं का अंतर है। इसी लिए दोनों सूचियों के मिलान का निर्देश दिया गया। इसके लिए सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पंचायत से बूथ वार वोटर लिस्ट भी मांगी गई हैं। मिलान के दौरान यदि कोई ऐसे पात्र वोटर मिलते हैं जिनका विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में नाम नहीं है तो उनका फॉर्म 6 भरवाकर नाम शामिल कराया जाएगा। मृतक मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फार्म-7 भरवाया जाएगा।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।