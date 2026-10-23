कारोबारी शिवा की हत्यारोपी मॉडल श्रद्धा दुबे को कोर्ट से बड़ा झटका, जमानत अर्जी खारिज

कारोबारी शिवा की हत्यारोपी मॉडल श्रद्धा दुबे, उसकी बहन और उसका ड्राइवर को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी प्रभारी सीजेएम आलोक वर्मा ने खारिज कर दी है।

यूपी की राजधानी लखनऊ में कारोबारी शिवा की हत्यारोपी मॉडल श्रद्धा शुक्ला, उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश औ को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी प्रभारी सीजेएम आलोक वर्मा ने खारिज कर दी है। अदालत ने कहा है कि अपराध गंभीर प्रकृति का है तथा सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। लिहाजा जमानत का कोई उचित आधार नहीं है। दरअसल, श्रद्धा की ओर से अधिवक्ता ने सीजेएम कोर्ट में जमानत अर्जी डाली थी।

इससे पहले कारोबारी शिवा की हत्यारोपी मॉडल श्रद्धा दुबे उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश को हजरतगंज पुलिस ने गुरुवार को कोर्ट में पेश किया। तीनों को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने मंगलवार दोपहर तीनों को नागपुर के बेतलारोड़ी इलाके के एक फ्लैट से गिरफ्तार किया था। पुलिस टीम सुबह करीब पौने 10 बजे हजरतगंज कोतवाली लेकर पहुंची थी। यहां तीनों को पुलिस उपायुक्त मध्य अर्पित विजयवर्गीय के सर्विलांस कार्यालय में रखा गया। करीब साढ़े छह घंटे पूछताछ की गई। देर शाम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में तीनों हत्यारोपियों का सिविल अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया। इसके बाद प्रभारी सीजेएम बलवंत भारती की कोर्ट में पेश किया गया।

जिला जेल में ऐतराज के बाद हुई श्रद्धा की सघन तलाशी, कोरनटाइन बैरक में रखा गया श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और चालक तनवीर अली उर्फ दानिश को पुलिस ने गुरुवार की रात करीब साढ़े आठ बजे जिला जेल में दाखिल किया। मुख्य गेट के जेलकर्मी ने तीनों के नाम गेट बुक में दर्ज किए। इसके बाद दूसरे गेट पर जेल अधिकारियों की मौजूदगी में तीनों की सघन तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान श्रद्धा ने कुछ ऐतराज जताया, लेकिन अधिकारियों ने एक नहीं सुनी। महिला जेलकर्मियों ने तलाशी ली। इसके बाद जेल के डॉक्टरों और फार्मासिस्ट ने तीनों का मेडिकल परीक्षण किया। तीनों का जेल रिकार्ड में व्यक्तिगत,पारिवारिक ब्योरा और शरीर के पहचान चिह्न दर्ज किए। जेल में दाखिले की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद श्रद्धा दुबे और उसकी बहन रश्मि को महिला बैरक के कोरनटाइन बैरक में अन्य महिला बंदियों से अलग रखा गया। वहीं चालक तनवीर अली को पुरुष बैरक में बंद कराया।