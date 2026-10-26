एयर शो के दौरान वाराणसी में बड़ी सुरक्षा चूक, नमो घाट हेलीपैड से फर्जी सैन्य अफसर गिरफ्तार

वाराणसी में नमो घाट पर आयोजित तीन दिवसीय एयर शो के दौरान बड़ी सुरक्षा चूक सामने आई है। हेलीपैड जैसे अति सुरक्षित स्थान से पुलिस ने एक फर्जी सैन्य अफसर को गिरफ्तार किया है।

वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। वाराणसी में तीन दिवसीय एयर शो के दौरान नमो घाट पर बड़ी सुरक्षा चूक सामने आई है। खुद को वायु सेना का अफसर बताकर हेलीपैड जैसे अति सुरक्षित स्थान पर घूम रहे युवक को पकड़ा है। एयर शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वायु सेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह समेत तमाम वीआईपी पहुंचे थे। खुद को ग्रुप कैप्टन बताकर युवक घूम रहा था। पूछताछ में युवक की पहचान अर्पित चतुर्वेदी के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार वह सेना में ग्रुप कैप्टन के पद पर तैनात नहीं है। इसके बावजूद एक सेना अधिकारी से सांठगांठ करके वहां पहुंच गया और खुद को सेना का अधिकारी बता रहा था। मामले में आदमपुर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है।

नमो घाट के चौकी प्रभारी चंदन कुमार ने बताया कि वह हमराहियों के साथ नमो घाट पर एयर शो-2026 के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था और अन्य सरकारी कार्यों में गश्त पर थे। इसी दौरान सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति सेना का अधिकारी बनकर नमो घाट हेलीपैड की तरफ घूम रहा है। वह पुलिस टीम के साथ पहुंचे। युवक से पूछताछ की तो उसने अपना नाम ग्रुप कैप्टन अर्पित चतुर्वेदी बताया।

युवक ने अपना पता जद्दूमंडी बाजार के पास पीडब्ल्यूडी कॉलोनी कैंट वाराणसी बताया। पुलिस ने उसके बताए पते और सेना में पद के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि वह सेना में नहीं है। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच में जुटी है।

एयर शो देखने के लिए झूठ बोलकर पहुंचा आदमपुर थाना प्रभारी विमल मिश्रा ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी नमो घाट घूमने गया था। पूछताछ में बताया कि उसने कैंट के एक सैन्य अफसर से दोस्ती गांठी। उनसे भी खुद को सैन्य अधिकारी बताया। हेलीपैड पर घूमते समय पुलिस ने टोका तो ग्रुप कैप्टन बताकर धौंस जमाने लगा। बातचीत और हुलिया से वह सैन्य अफसर प्रतीत नहीं हो रहा था। पुलिस ने जांच की तो असलियत पता चला। आरोपी ने बताया कि वह नमो घाट पर आयोजित एयर शो के चक्कर में झूठ बोलकर पहुंचा था। पुलिस ने गहन पूछताछ कर उसका सत्यापन कराया।