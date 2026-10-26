एयर शो के दौरान वाराणसी में बड़ी सुरक्षा चूक, नमो घाट हेलीपैड से फर्जी सैन्य अफसर गिरफ्तार
वाराणसी में नमो घाट पर आयोजित तीन दिवसीय एयर शो के दौरान बड़ी सुरक्षा चूक सामने आई है। हेलीपैड जैसे अति सुरक्षित स्थान से पुलिस ने एक फर्जी सैन्य अफसर को गिरफ्तार किया है।
वाराणसी, प्रमुख संवाददाता। वाराणसी में तीन दिवसीय एयर शो के दौरान नमो घाट पर बड़ी सुरक्षा चूक सामने आई है। खुद को वायु सेना का अफसर बताकर हेलीपैड जैसे अति सुरक्षित स्थान पर घूम रहे युवक को पकड़ा है। एयर शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वायु सेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह समेत तमाम वीआईपी पहुंचे थे। खुद को ग्रुप कैप्टन बताकर युवक घूम रहा था। पूछताछ में युवक की पहचान अर्पित चतुर्वेदी के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार वह सेना में ग्रुप कैप्टन के पद पर तैनात नहीं है। इसके बावजूद एक सेना अधिकारी से सांठगांठ करके वहां पहुंच गया और खुद को सेना का अधिकारी बता रहा था। मामले में आदमपुर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है।
नमो घाट के चौकी प्रभारी चंदन कुमार ने बताया कि वह हमराहियों के साथ नमो घाट पर एयर शो-2026 के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था और अन्य सरकारी कार्यों में गश्त पर थे। इसी दौरान सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति सेना का अधिकारी बनकर नमो घाट हेलीपैड की तरफ घूम रहा है। वह पुलिस टीम के साथ पहुंचे। युवक से पूछताछ की तो उसने अपना नाम ग्रुप कैप्टन अर्पित चतुर्वेदी बताया।
युवक ने अपना पता जद्दूमंडी बाजार के पास पीडब्ल्यूडी कॉलोनी कैंट वाराणसी बताया। पुलिस ने उसके बताए पते और सेना में पद के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि वह सेना में नहीं है। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच में जुटी है।
एयर शो देखने के लिए झूठ बोलकर पहुंचा
आदमपुर थाना प्रभारी विमल मिश्रा ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी नमो घाट घूमने गया था। पूछताछ में बताया कि उसने कैंट के एक सैन्य अफसर से दोस्ती गांठी। उनसे भी खुद को सैन्य अधिकारी बताया। हेलीपैड पर घूमते समय पुलिस ने टोका तो ग्रुप कैप्टन बताकर धौंस जमाने लगा। बातचीत और हुलिया से वह सैन्य अफसर प्रतीत नहीं हो रहा था। पुलिस ने जांच की तो असलियत पता चला। आरोपी ने बताया कि वह नमो घाट पर आयोजित एयर शो के चक्कर में झूठ बोलकर पहुंचा था। पुलिस ने गहन पूछताछ कर उसका सत्यापन कराया।
एयर शो में पीएम मोदी समेत तमाम वीआईपी रहे मौजूद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत लगभग 25 लाख लोग रविवार को काशी के नमो घाट पर भारतीय वायुसेना के अदम्य शौर्य और साहस के साक्षी बने। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ और केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी समेत कई वरिष्ठ सैन्य अफसर भी मौजूद थे। मोदी ने लगभग एक घंटे तक 80 से ज्यादा विमानों का हवाई कौशल देखा।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।