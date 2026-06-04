Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सरकारी राशन वितरण में बड़ा घोटाला, बड़ी मात्रा में खाद्यान्न मिला गायब, मुकदमा दर्ज

Deep Pandey हिन्दुस्तान, लखनऊ
Follow us on Google News
share

यूपी में सरकारी राशन वितरण में बड़ा घोटाला सामने आया है। निलंबित उचित दर विक्रेता ने सरकारी राशन की कालाबाजारी की है। मामले में शिकायत के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

सरकारी राशन वितरण में बड़ा घोटाला, बड़ी मात्रा में खाद्यान्न मिला गायब, मुकदमा दर्ज

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आलमबाग इलाके में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बड़ा घोटाला हुआ है। निलंबित उचित दर विक्रेता ने सरकारी राशन की कालाबाजारी की है। जांच में दुकान से बड़ी मात्रा में खाद्यान्न गायब मिला। जिसके बाद प्रशासन ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। आपूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर आलमबाग थाने में रिपोर्ट दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पूर्ति निरीक्षक अशोक कुमार चौरसिया ने बताया कि खाद्य क्षेत्र आलमबाग के उचित दर विक्रेता ओम प्रकाश पर राशन वितरण में अनियमितता पाई गई। इसके बाद जिला पूर्ति अधिकारी ने 28 अप्रैल को उसकी दुकान का अनुबंध निलंबित कर दिया था। साथ ही सभी कार्डधारकों को दूसरी लिंक दुकान संचालक श्रीमती ऊषा सिंह से संबद्ध कर दिया गया था। निलंबन के बाद भी ओम प्रकाश ने दुकान में उपलब्ध सरकारी खाद्यान्न, ई-पॉस मशीन और अन्य उपकरण संबंधित विक्रेता को नहीं सौंपे। विभाग की ओर से 29 अप्रैल, 2 मई, 6 मई और 22 मई को कई नोटिस और अनुस्मारक भेजे गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। प्रशासनिक आदेश के बाद 1 जून को एसीएम-3 और आपूर्ति विभाग की टीम ने पवनपुरी स्थित दुकान का ताला खुलवाकर जांच की।

Voice of UP

निलंबित कोटेदार ने राशन और उपकरणों का दुरुपयोग कर कालाबाजारी की

मौके पर गेहूं की 15 बोरियां और चावल की 61 बोरियां मिलीं। तौल कराने पर केवल 6.76 कुंतल गेहूं और 26.55 कुंतल चावल बरामद हुआ। जांच में सामने आया कि दुकान में रिकॉर्ड के अनुसार 80.124 कुंतल गेहूं, 120.276 कुंतल चावल और 1.08 कुंतल चीनी मौजूद होनी चाहिए थी। यानी 73.35 कुंतल गेहूं, 93.71 कुंतल चावल और पूरी चीनी गायब मिली। इसके अलावा ई-पॉस मशीन का आइरिस और चार्जर भी नहीं मिला। आरोप है कि निलंबित कोटेदार ने सरकारी राशन और उपकरणों का दुरुपयोग कर कालाबाजारी की। जिलाधिकारी की अनुमति के बाद आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई शुरू की गई है। इंस्पेक्टर आलमबाग रामबाबू के मुताबिक तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें:जनगणना के बीच यूपी में शिक्षकों के होंगे अंतर्जनपदीय ट्रांसफर, तबादला नीति जारी
ये भी पढ़ें:यूपी में OTS के तहत गाड़ियों के पुराने बकाये पर दी जाएगी 35 % छूट, पेनाल्टी माफ
ये भी पढ़ें:यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल, 206 पीपीएस अफसरों के ट्रांसफर, देखें पूरी लिस्ट

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Free Ration अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।