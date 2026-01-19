सेना की फॉलोअर्स भर्ती में बड़ी सेंधमारी, फर्जी एडमिट कार्ड से दिलाई एंट्री, 19 पकड़े गए

संक्षेप: सेना की फॉलोअर्स भर्ती में बड़ी सेंधमारी हुई है। फर्जी एडमिट कार्ड से युवाओं को इसमें एंट्री दिलाई गई है। आर्मी इंटेलिजेंस ने 19 को पकड़ा है। पता चला है कि दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के आरोपी मिलकर गैंग चला रहे हैं।

मेरठ आर्मी क्षेत्र में चल रही फॉलोअर्स की भर्ती में सेंधमारी का प्रयास किया गया। गिरोह ने कुछ अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूल फर्जी एडमिट कार्ड थमा दिए। आर्मी अधिकारियों ने छानबीन में युवकों को पकड़ा और पुलिस को सूचना दी। तीन आरोपियों की गिरफ्तारी की है, आठ फरार हैं। सदर बाजार पुलिस ने कुल 19 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। कुछ पीड़ित हैं, जिनकी तहरीर पर तीन मुकदमे दर्ज कराए गए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मेरठ सैन्य क्षेत्र में फॉलोअर्स भर्ती प्रक्रिया जारी है। पूर्व में कुछ अभ्यर्थियों की दौड़ पूरी हो चुकी है। 1600 अभ्यार्थियों को लिखित परीक्षा के लिए रविवार को मेरठ कैंट में बुलाया गया था। जांच में कुछ के एडमिट कार्ड फर्जी पाए गए। इन पर मुहर भी फर्जी थी। आर्मी इंटेलिजेंस और सेना पुलिस की ओर से पुलिस को सूचना दी गई। 19 लड़कों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई। पता चला शिवम, उमाकांत, आर्यन, हर्ष, ब्रह्मानंद समेत दर्जनों युवकों से 13 लाख की ठगी हुई है।

ऐसे बनाया अभ्यर्थियों को शिकार

दौड़ में फेल होने के बाद भी कुछ अभ्यर्थियों को गिरोह ने फर्जी एडमिट कार्ड बनाकर दिए। इस काम के लिए 50 हजार से डेढ़ लाख रुपये तक एक अभ्यर्थी से वसूले गए। गिरोह में फतेहपुर, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के आरोपी शामिल हैं।

सेना में ही काम करता है रोहित

पुलिस अधिकारियों की माने तो रोहित रुड़की में सेवा में लेबर का काम करता है। प्रदीप राठी फर्जी एडमिट कार्ड बनाता है, जबकि इन पर फर्जी मोहर लगाने की जिम्मेदारी रोहित की होती है।

इनकी हुई गिरफ्तारी

पुलिस ने गिरोह में शामिल मोहाली निवासी हरजीत, हरियाणा निवासी विजेंद्र और मैनपुरी निवासी रोहित को गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ के बाद प्रदीप राठी, दीप हुड्डा, सतीश, एडवोकेट और धर्मेंद्र की भूमिका भी सामने आई है।