चित्रकूट कोषागार में बड़ा घोटाला: सात साल पहले मर चुके चार पेंशनरों के खातों में भेजे गए 13.20 करोड़

Major scam Chitrakoot treasury 13 crore 20 lakh transferred to accounts four pensioners who died seven years ago
संक्षेप: चित्रकूट कोषागार में 43.13 करोड़ के घोटाले का मामला सामने आया है। जांच पाया गया है कि सात साल पूर्व मर चुके चार पेंशनरों की फाइलों को दोबारा सक्रिय कर इनके खातों में 13.20 करोड़ भेजे गए।

Fri, 24 Oct 2025 09:14 PMDinesh Rathour चित्रकूट
यूपी के चित्रकूट कोषागार में 43.13 करोड़ के घोटाले का मामला सामने आया है। जांच पाया गया है कि सात साल पूर्व मर चुके चार पेंशनरों की फाइलों को दोबारा सक्रिय कर इनके खातों में 13.20 करोड़ भेजे गए। इसके बाद परिजनों से मिलीभगत कर रुपयों का बंदरबांट कर लिया। ये वही चार खाते हैं, जिनकी फाइलों को विशेष ऑडिट टीम की जांच के दौरान कोषागार कर्मियों ने छिपा लिया था।

विशेष ऑडिट टीम की रिपोर्ट और विभागीय जांच में घोटाला सामने आने के बाद शासन स्तर से एडीएम न्यायिक अरुण कुमार व अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन विष्णुकांत द्विवेदी की दो सदस्यीय टीम जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक टीम को पता चला है कि पेंशनर शिव प्रसाद, रामखिलावन, राजेंद्र कुमार व गिरिजेश कुमारी की 2018 में मौत हो चुकी है। इनके मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर बंद फाइलों को दोबारा सक्रिय किया और अनियमित भुगतान कर डाला। सर्वाधिक रकम शिव प्रसाद के खाते में 3.97 करोड़, रामखिलावन के खाते में 3.59 करोड़, राजेंद्र कुमार के खाते में 3.45 करोड़ व गिरिजेश कुमारी के खाते में 2.20 करोड़ रुपये भेजे गए। अब कहा जा रहा कि घोटाले में कोषागार के सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारी ही सहभागी नहीं है, बल्कि इसमें वरिष्ठ अधिकारियों की लापरवाही भी उजागर हुई है। यह अधिकारी भी जांच के घेरे में जल्द आने वाले है।

अब तक 12 पेंशनरों ने बैंक में जमा किए 49.18 लाख

कोषागार से 93 पेंशनरों के खातों में अनियमित भुगतान कर गबन की गई धनराशि की रिकवरी शुरू हो चुकी है। कलेक्ट्रेट में डीएम व एसपी ने जांच टीम के सदस्यों के साथ इसकी जानकारी दी। डीएम ने बताया कि अभी तक 12 पेंशनरों ने 49 लाख 18 हजार 27 रुपये वापस जमा कराए हैं। घपले में शामिल 93 पेंशनरों में सर्वाधिक 52 पेंशनर बेसिक शिक्षा के हैं। इनके अलावा 22 माध्यमिक शिक्षा व 19 अन्य विभागों के सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल हैं।

धनराशि जमा करने पर कोर्ट से मिल सकती सहानुभूति

एसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मुख्य कोषाधिकारी की तहरीर पर कोषागार के चार कर्मियों व 93 पेंशनरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सीओ सिटी की अगुवाई में गठित एसआईटी जांच कर रही है। अभी तक 12 लोगों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए गए हैं। किसी की अभी गिरफ्तारी नहीं की गई है। बताया कि नामजद सभी आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चलेगा। जिन लोगों ने धनराशि वापस कर दी है, उनको न्यायालय से सहानुभूति मिल सकती है। नामजद कोषागार के एटीओ संदीप श्रीवास्तव की मौत हो चुकी है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
