चित्रकूट कोषागार में बड़ा घोटाला: सात साल पहले मर चुके चार पेंशनरों के खातों में भेजे गए 13.20 करोड़

संक्षेप: चित्रकूट कोषागार में 43.13 करोड़ के घोटाले का मामला सामने आया है। जांच पाया गया है कि सात साल पूर्व मर चुके चार पेंशनरों की फाइलों को दोबारा सक्रिय कर इनके खातों में 13.20 करोड़ भेजे गए।

यूपी के चित्रकूट कोषागार में 43.13 करोड़ के घोटाले का मामला सामने आया है। जांच पाया गया है कि सात साल पूर्व मर चुके चार पेंशनरों की फाइलों को दोबारा सक्रिय कर इनके खातों में 13.20 करोड़ भेजे गए। इसके बाद परिजनों से मिलीभगत कर रुपयों का बंदरबांट कर लिया। ये वही चार खाते हैं, जिनकी फाइलों को विशेष ऑडिट टीम की जांच के दौरान कोषागार कर्मियों ने छिपा लिया था।

विशेष ऑडिट टीम की रिपोर्ट और विभागीय जांच में घोटाला सामने आने के बाद शासन स्तर से एडीएम न्यायिक अरुण कुमार व अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन विष्णुकांत द्विवेदी की दो सदस्यीय टीम जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक टीम को पता चला है कि पेंशनर शिव प्रसाद, रामखिलावन, राजेंद्र कुमार व गिरिजेश कुमारी की 2018 में मौत हो चुकी है। इनके मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर बंद फाइलों को दोबारा सक्रिय किया और अनियमित भुगतान कर डाला। सर्वाधिक रकम शिव प्रसाद के खाते में 3.97 करोड़, रामखिलावन के खाते में 3.59 करोड़, राजेंद्र कुमार के खाते में 3.45 करोड़ व गिरिजेश कुमारी के खाते में 2.20 करोड़ रुपये भेजे गए। अब कहा जा रहा कि घोटाले में कोषागार के सिर्फ निचले स्तर के कर्मचारी ही सहभागी नहीं है, बल्कि इसमें वरिष्ठ अधिकारियों की लापरवाही भी उजागर हुई है। यह अधिकारी भी जांच के घेरे में जल्द आने वाले है।

अब तक 12 पेंशनरों ने बैंक में जमा किए 49.18 लाख कोषागार से 93 पेंशनरों के खातों में अनियमित भुगतान कर गबन की गई धनराशि की रिकवरी शुरू हो चुकी है। कलेक्ट्रेट में डीएम व एसपी ने जांच टीम के सदस्यों के साथ इसकी जानकारी दी। डीएम ने बताया कि अभी तक 12 पेंशनरों ने 49 लाख 18 हजार 27 रुपये वापस जमा कराए हैं। घपले में शामिल 93 पेंशनरों में सर्वाधिक 52 पेंशनर बेसिक शिक्षा के हैं। इनके अलावा 22 माध्यमिक शिक्षा व 19 अन्य विभागों के सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल हैं।