Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsMajor reshuffle Uttar Pradesh Six PCS officers including an Additional District Magistrate transferred See list
यूपी में बड़ा फेरबदल, एडीएम समेत छह पीसीएस अफसरों का तबादला, देखें लिस्ट

यूपी में बड़ा फेरबदल, एडीएम समेत छह पीसीएस अफसरों का तबादला, देखें लिस्ट

संक्षेप:

यूपी सरकार ने गुरुवार की रात प्रशासनिक विभाग में बड़ा फेरबदल कर दिया। शासन ने छह पीसीएस अफसरो के तबादले कर दिए। नई तैनाती को लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

Jan 29, 2026 11:33 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
share Share
Follow Us on

यूपी सरकार ने गुरुवार की रात प्रशासनिक विभाग में बड़ा फेरबदल कर दिया। शासन ने छह पीसीएस अफसरो के तबादले कर दिए। राकेश कुमार नगर मजिस्ट्रेट मथुरा एवं प्रभारी मजिस्ट्रेट मंदिर परिसर मथुरा से एडीएम वित्त एवं राजस्व हमीरपुर व अनूप कुमार मिश्रा विशेष कार्य अधिकारी गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गोरखपुर से नगर मजिस्ट्रेट मथुरा एवं प्रभारी मजिस्ट्रेट मंदिर परिसर मथुरा बनाए गए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

राजेश कुमार एडीएम न्यायिक कानपुर नगर से एडीएम नागरिक आपूर्ति कानपुर नगर, महेश प्रकाश प्रतीक्षारत से एडीएम न्यायिक कानपुर नगर, रिंकी जायसवाल प्रतीक्षारत से मुख्य राजस्व अधिकारी गोंडा, अजय कुमार एसडीएम कानपुर विकास प्राधिकरण से अपर नगर आयुक्त नगर निगम फिरोजाबाद बनाए गए हैं।

20 दिन पहले चार आईएएस के हुए थे तबादले

20 दिन पहले यूपी सरकार ने चार आईएएस अधिकारियों के तबादले किए थे। कुमार प्रशांत को सचिव राज्य सूचना आयोग बनाया गया था। उनका तबादला पहले निदेशक समाज कल्याण से सचिव गृह के पद पर हुआ था, लेकिन कार्यभार ग्रहण न करने पर प्रतीक्षारत कर दिया गया। अब उन्हें तैनाती दी गई। उनके निदेशक समाज कल्याण रहते हुए अभ्युदय कोचिंग में कोर्स कोआर्डिनेटर के पदों पर भर्ती में गड़बड़ी उजागर हुई थी। राजेश कुमार द्वितीय महानिदेशक पर्यटन से सचिव उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग और डा. वेदपति मिश्रा सचिव उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग से महानिदेशक पर्यटन बनाए गए हैं। प्रांजल यादव से सचिव हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, खादी एवं ग्रामोद्वद्योग तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिया गया है। वह सचिव सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्राोत्साहन के पद पर बने रहेंगे।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
pcs transfer UP PCS UP Sarkar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |