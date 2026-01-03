यूपी में बड़ा फेरबदल: वाराणसी, मेरठ और सहारनपुर के आरटीओ बदले, 18 एआरटीओ की भी नई तैनाती

संक्षेप: राणसी, मेरठ और सहारनपुर के आरटीओ का तबादला कर दिया गया है। इसके अलावा 18 एआरटीओ को भी तैनात दी गई है। शनिवार को तबादल और नई तैनाती को लेकर विशेष सचिव खेमपाल सिंह की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं।

यूपी में योगी सरकार ने बड़ा फेरबदल किया है। वाराणसी, मेरठ और सहारनपुर के आरटीओ का तबादला कर दिया गया है। इसके अलावा 18 एआरटीओ को भी तैनात दी गई है। शनिवार को तबादल और नई तैनाती को लेकर विशेष सचिव खेमपाल सिंह की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। इनमें कुछ अफसर हाल ही में प्रोन्नत हुए हैं। आलोक कुमार यादव को लखनऊ का नया एआरटीओ प्रवर्तन बनाया गया है। बतादें कि बीते नवंबर में एसटीएफ ने लखनऊ, फतेहपुर, रायबरेली आदि जिलों में ओवरलोडिंग वाहनों से वसूली के मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में लखनऊ के एआरटीओ सहित तीन एआरटीओ, पीटीओ को सस्पेंड किया गया था।

किसे कहां मिली तैनाती विशेष सचिव खेलपाल सिंह की ओर से जारी आदेश के मुताबिक संभागीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) प्रशासन राघवेंद्र सिंह को वाराणसी, मनोज कुमार सिंह को आरटीओ प्रशासन सहारनपुर और अंबरीश कुमार को आरटीओ प्रवर्तन मेरठ बनाया गया है। लखनऊ का एआरटीओ प्रवर्तन आलोक कुमार यादव, चंपा लाल को सिद्धार्थनगर का एआरटीओ प्रशासन, अशोक श्रीवास्तव को गाजियाबाद,कौशल सिंह को सोनभद्र, मानवेंद्र प्रताप सिंह को सहारनपुर, विनय सिंह को आगरा, कृष्ण कुमार यादव को फर्रुखाबाद का एआरटीओ प्रशासन बनाया गया है।