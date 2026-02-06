यूपी में बड़ा फेरबदल, हेमराज मीना समेत पांच वरिष्ठ आईपीएस अफसरों का तबादला, देखें लिस्ट

संक्षेप: योगी सरकार ने शुक्रवार की शाम को पांच वरिष्ठ आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया है। अफसरों के तबादला लिस्ट भी जारी कर दी गई है।

यूपी में एक बार फिर पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया गया है। योगी सरकार ने शुक्रवार की शाम को पांच वरिष्ठ आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया है। अफसरों के तबादला लिस्ट भी जारी कर दी गई है। तबादला सूची के अनुसार, लखनऊ भ्रष्टाचार निवारण संगठन डीआईजी रहे अखिलेश कुमार चौरसिया को मुख्यालय पुलिस महानिदेशक स्थापना में पुलिस उपमहानिरीक्षक, लखनऊ में एसटीएफ एसएसपी रहे घुले सुशील चंद्रभान को एसटीएफ डीआईजी, नोएडा पुलिस उपायुक्त रहे यमुना प्रसाद को डीआईजी पीटीएस मुरादाबाद, डीजीपी कार्यालय से संबंद्ध रहे डीआईजी हेमराज मीना को यूपी एसआईएफएस में पुलिस उपमहानिरीक्षक, मेरठ पीएसी में सेनानायक रहे सचिंद्र पटेल को लखनऊ में भ्रष्टाचार निवारण संगठन में पुलिस उपमहानिरीक्षक बनाया गया है।

दो दिन पहले ही 24 आईपीएस अफसरों का हुआ था तबादला शासन ने दो दिन पहले भी तबादला एक्सप्रेस चलाई थी। इस दौरान 11 जिलों के पुलिस कप्तान समेत 24 आईपीएस अफसरों के तबादला किए गए थे। बदले गए पुलिस अधीक्षकों में जौनपुर, खीरी, बस्ती, सुलतानपुर, सहारनपुर, गोरखपुर, मेरठ, मिर्जापुर, रायबरेली, पीलीभीत और अमेठी के एसपी शामिल थे। डीजीपी मुख्यालय के मुताबिक़ सुल्तानपुर के एसपी कुंवर अनुपम सिंह को जौनपुर का एसएसपी, मुरादाबाद नौं वाहिनी पीएसी की सेनानायक ख्याति गर्ग को खीरी का एसपी, रायबरेली के एसपी यशवीर सिंह को बस्ती,गाजियाबाद 47 वीं वाहिनी पीएसी की सेनानायक चारू निगम को सुलतानपुर, बस्ती के एसपी अभिनन्दन को सहारनपुर, जौनपुर के एसपी डॉ. कौस्तुभ को गोरखपुर, एसएसएफ पहली वाहिनी के सेनानायक अविनाश पांडेय को मेरठ,सीतापुर 11 वीं वाहिनी पीएसी के सेनानायक रवि कुमार को रायबरेली, अभिसूचना आगरा के एसपी सुकीर्ति माधव को अमेठी का एसपी बनाया गया है।

प्रवीण बने लखनऊ जोन के एडीजी अयोध्या के आईजी रहे प्रवीण कुमार को प्रोन्नति मिलने के बाद लखनऊ जोन का एडीजी बनाया गया है। इसी तरह एडीजी पद से हाल ही में प्रोन्नत हुए सुजीत पांडेय को अग्निशमन एवं आपात सेवाओं का डीजी बनाया गया है। वह अभी तक एडीजी जोन लखनऊ के पद पर तैनात थे। ईओडब्ल्यू के आईजी केएस इमैन्युअल को डीजीपी का जीएसओ, कानपुर नगर के संयुक्त पुलिस आयुक्त विनोद कुमार सिंह को भीमराव अकादमी मुरादाबाद का आईजी, गाजियाबाद के अपर पुलिस आयुक्त आलोक प्रियदर्शी को वाराणसी का अपर पुलिस आयुक्त, गोरखपुर के एसएसपी राजकरन नैय्यर को प्रोन्नत होने पर गाजियाबाद का अपर पुलिस आयुक्त बनाया गया है।