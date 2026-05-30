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यूपी में परिवहन विभाग में बड़ा फेरबदल; गाजियाबाद, लखनऊ समेत 26 ARTO का तबादला, देखें लिस्ट

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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यूपी सरकार ने शनिवार को परिवहन विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। परिवहन विभाग के 26 अधिकारियों का तबादला किया गया है। इनमें 22 सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी भी शामिल हैं।

यूपी में परिवहन विभाग में बड़ा फेरबदल; गाजियाबाद, लखनऊ समेत 26 ARTO का तबादला, देखें लिस्ट

Assistant Divisional Transport Officer Transport: यूपी सरकार ने शनिवार को परिवहन विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। गाजियाबाद, कानपुर देहात और लखनऊ समेत 26 एआरटीओ का तबादला कर दिया गया है। इनमें दो प्रतीक्षारत अधिकारी भी शामिल हैं, जिन्हें तैनात दी गई है। अचानक हुए इस तबादले से कर्मचारियों में हड़कंप मचा है।

ट्रांसफर किए गए अधिकारियों में गाजियाबाद में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन द्वितीय दल) रहे मनोज कुमार मिश्रा को नोएडा का सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), कानपुर देहात में संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन प्रथम दल) रहीं सुश्री सोमलता यादव को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी तृतीय दल कानपुर नगर, मीरजापुर के संभागीय परिवहन अधिकारी रहे विजय प्रकाश सिंह को प्रयागराज का सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, पीलीभीत के संभगीय परिवहन अधिकारी रहे वीरेंद्र सिंह को मीरजापुर का सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, कुशीनगर के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रहे मोहम्मद अजीम को श्रावस्ती का सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी बनाया है।

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इसी तरह बलिया के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रहे अरुण कुमार राय को मीरजापुर में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, बिजनौर में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रहे गौरी शंकर ठाकुर को फिरोजाबाद का सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), लखनऊ परिक्षेत्र के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्राविधिक) रहे हिमांशु जैन को लखनऊ में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) प्रथम दल बनाया गया। साथ ही इन्हें सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) विस्तार पटल देवा रोड का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

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श्रावस्ती के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रहे विनीत कुमार मिश्र को गाजियाबाद में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) चतुर्थ दल, हमीरपुर में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रहे अमिताभ राय को बाराबंकी में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), बाराबंकी में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रहीं सुश्री अंकिता शुक्ला को गाजियाबाद में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) द्वितीय दल, देवरिया में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रहे आशुतोष कुमार शुक्ला को प्रतापगढ़ का सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, आजमगढ़ में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रहे अतुल कुमार यादव को देवरिया का सहायक संभागीय अधिकारी (प्रशासन), प्रतापगढ़ में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रहे दिलीप कुमार को मैनपुरी, अमरोहा के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रहे महेश कुमार शर्मा को बिजनौर, अलीगढ़ के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रहे प्रवेश कुमार को शामली की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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जबकि शामली के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रहे रोहित राजपूत को कानपुर देहात, मिर्जापुर के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रहे संतोष कुमार सिंह को फतेहपुर, एटा के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रहे सत्येंद्र कुमार को अलीगढ़, मैनपुरी के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रहे शिवम यादव को एटा, फर्रुखाबाद के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रहे सुभाष चंद्र राजपूत को आजमगढ़, वाराणसी के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रहे सुधांशु रंजन को मेरठ, सोनभद्र के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रहे राजेश्वर यादव को कुशीनगर, मिर्जापुर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) रहे सुशील कुमार मिश्र को पीलीभीत, प्रतीक्षारत प्रवीण् कुमार सिंह को हमीरपुर, प्रतीक्षारत सुश्री सौम्या पांडेय को उरई का संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) बनाया गया है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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