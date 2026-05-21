यूपी पुलिस में फेरबदल, डीजी, एडीजी समेत नौ वरिष्ठ आईपीएस अफसरों का तबादला, किसे कहां मिली तैनाती?
यूपी में एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस चली है। योगी सरकार ने नौ वरिष्ठ आईपीएस अफसरों का तबादला किया है।
IPS Transfer List: योगी सरकार ने यूपी पुलिस में एक बार फिर फेरबदल किया है। आईजी, डीजी समेत नौ वरिष्ठ आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। इनमें चार डीजी, चार एडीजी और एक आईजी शामिल है। पुलिस विभाग में फेरबदल से अन्य विभाग के अफसरों में हड़कंप मचा है। जिन आईपीएस अफसरों का तबादला किय गया है उनमें जय नरायन सिंह को पुलिस महानिदेशक, ईओडब्ल्यू लखनऊ, ध्रुव कांत ठाकुर को पुलिस महानिदेशक, होमगार्ड, के साथ पुलिस महानिदेशक नागरिक सुरक्षा, बिनोद कुमार सिंह को पुलिस महानिदेशक सीआईडी लखनऊ के साथ पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम, यूपी-112 लखनऊ, आलोक सिंह को पुलिस महानिदेशक पीएसी मुख्यालय लखनऊ के साथ विशेष सुरक्षा बल की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इसी तरह एडीजी आगरा जोन रहीं श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ को अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर, एडीजी ए. सतीश गणेश को अपर पुलिस महानिदेशक ट्रैफिक सड़क सुरक्षा निदेशालय लखनऊ के साथ अपराध, एडीजी पीएसी रहे आरके स्वर्णकार को अपर पुलिस महानिदेशक यूपी पावर कारपोरेशन लखनऊ, एडीजी अपराध लखनऊ रहे एसके भगत को अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन बनाया गया है। इसके अलावा आईजी अभियोजन रहीं गीता सिंह को पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण निदेशालय लखनऊ बनाया गया है।
एक सप्ताह पहले पीसीएस अफसरों का किया था तबादला
एक सप्ताह पहले योगी सरकार ने पीसीएस अफसरों का तबादला किया था। इनमें वाराणसी में तैनात एडीएम आलोक कुमार वर्मा को सुलतानपुर का मुख्य राजस्व अधिकारी बनाया गया है। प्रदीप कुमार वर्मा को एडीएम (वित्त व राजस्व) संभल से एडीएम प्रशासन लखनऊ और प्रियंका सिंह को एडीएम (वित्त व राजस्व) हरदोई से कमांडेंट नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ के पद पर तैनाती दी गई है। इसके अलावा डा.वैभव शर्मा एडीएम (वित्त व राजस्व) बदायूं से एडीएम प्रशासन गोरखपुर, श्रद्धा शांडिलयायन सचिव एडीए से परीक्षा नियंत्रक चिकित्सा शिक्षक भर्ती बोर्ड लखनऊ, रत्न प्रिया अपर आयुक्त प्रयागराज से एडीएम प्रशासन सुलतानपुर, अभिनव रंजन श्रीवास्तव एडीएम (वित्त व राजस्व) इटावा से अपर नगर आयुक्त लखनऊ, संजीव कुमार अटल विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलसचिव से एडीएम प्रशासन आजमगढ़ बनाए गए हैं।
ज्योत्सना को अटल विश्वविद्यालय लखनऊ का नया कुलसचिव बनाया गया है। वहीं अमृता सिंह एडीएम रायबरेली से अपर नगर आयुक्त कानपुर, गौरव शुक्ला एडीएम प्रशासन सुलतानपुर से सचिव झांसी विकास प्राधिकरण, सुभि काकन एडीएम प्रशासन लखनऊ से उप आवास आयुक्त आवास विकास लखनऊ, ज्योति सिंह एडीएम मुरादाबाद से एडीएम (वित्त व राजस्व) अमेठी, डा.संतोष कुमार उपाध्याय सिटी मजिस्ट्रेट गाजियाबाद से उप निदेशक प्रशासन खेल निदेशालय लखनऊ, सहदेव कुमार मिश्र एडीएम प्रशासन गोरखपुर से एडीएम रायबरेली बनाए गए हैं।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।