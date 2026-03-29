यूपी में बड़ा फेरबदल, चार प्रमुख सचिव समेत नौ आईएएस अफसरों का तबादला, देखें लिस्ट

यूपी सरकार ने प्रमुख सचिव समेत नौ आईएएस अफसरों का तबादला किया है। इनमें से दो आईएएस अफसर प्रतीक्षारत थे, जिन्हें तैनात दी गई है। इसके अलावा चार वरिष्ठ अफसरों को वर्तमान पद के साथ दूसरे विभागों की भी जिम्मेदारी दी गई है।

UP IAS Transfer List: यूपी सरकार ने रविवार की देर शाम प्रशासनिक विभाग में बड़ा फेरबदल कर दिया। सरकार ने प्रमुख सचिव समेत नौ आईएएस अफसरों का तबादला किया है। इनमें से दो आईएएस अफसर प्रतीक्षारत थे, जिन्हें तैनात दी गई है। इसके अलावा चार वरिष्ठ अफसरों को वर्तमान पद के साथ दूसरे विभागों की भी जिम्मेदारी दी गई है। अचानक हुए इस तबादले से विभाग में हड़कंप मचा है। शासन की तरफ से तबादला आदेश जारी कर दिया गया है।

जिन अफसरों का तबादला हुआ है उनमें प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग रहे एम देवराज को अतिरिक्त प्रभार महानिदेशक प्रबंधन अकादमी, प्रमुख सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग रहे अनुराग यादव को प्रमुख सचिव समाज कल्याण एवं सैनिक कल्याण विभाग, प्रमुख सचिव आलोक कुमार को आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग का अतिरिक्त प्रभार, प्रमुख सचिव सौरभ बाबू को ग्राम्य विकास एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के अलावा महानिदेशक दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।