यूपी में बड़ा फेरबदल, चार प्रमुख सचिव समेत नौ आईएएस अफसरों का तबादला, देखें लिस्ट
यूपी सरकार ने प्रमुख सचिव समेत नौ आईएएस अफसरों का तबादला किया है। इनमें से दो आईएएस अफसर प्रतीक्षारत थे, जिन्हें तैनात दी गई है। इसके अलावा चार वरिष्ठ अफसरों को वर्तमान पद के साथ दूसरे विभागों की भी जिम्मेदारी दी गई है।
UP IAS Transfer List: यूपी सरकार ने रविवार की देर शाम प्रशासनिक विभाग में बड़ा फेरबदल कर दिया। सरकार ने प्रमुख सचिव समेत नौ आईएएस अफसरों का तबादला किया है। इनमें से दो आईएएस अफसर प्रतीक्षारत थे, जिन्हें तैनात दी गई है। इसके अलावा चार वरिष्ठ अफसरों को वर्तमान पद के साथ दूसरे विभागों की भी जिम्मेदारी दी गई है। अचानक हुए इस तबादले से विभाग में हड़कंप मचा है। शासन की तरफ से तबादला आदेश जारी कर दिया गया है।
जिन अफसरों का तबादला हुआ है उनमें प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग रहे एम देवराज को अतिरिक्त प्रभार महानिदेशक प्रबंधन अकादमी, प्रमुख सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग रहे अनुराग यादव को प्रमुख सचिव समाज कल्याण एवं सैनिक कल्याण विभाग, प्रमुख सचिव आलोक कुमार को आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग का अतिरिक्त प्रभार, प्रमुख सचिव सौरभ बाबू को ग्राम्य विकास एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के अलावा महानिदेशक दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
इसके अलावा प्रबंध निदेशक यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कारेपारेशन तथा यूपी एग्रो रहे रवि रंजन को विशेष सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा टीके शिबु को प्रबंधक निदेशक यूपी एग्रो का अतिरिक्त प्रभार, प्रतीक्षारत आईएएस हिमांशु कौशिक को प्रबंधक निदेशक यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन, प्रतीक्षारत सौम्या गुरुरानी को नगर आयुक्त नगर निगम शाहजहांपुर, शाहजहांपुर नगर आयुक्त रहे डॉ. विपिन कुमार मिश्र को अपर प्रबंध निदेशक, राज्य सड़क परिवहन निगम बनाया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें