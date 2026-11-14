यूपी में बड़े स्तर पर फेरबदल, 38 आईएएस अफसरों का तबादला, पांच जिलों के डीएम भी बदले
यूपी सरकार ने शुक्रवार की देर रात प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल किया है। शासन की ओर 38 आईएएस अफसरों के तबादले की लिस्ट जारी हुई है। इनमें सीतापुर, मुजफ्फरनगर, सिद्धार्थनगर, बिजनौर और महाराजगंज जिले के डीएम भी शामिल हैं।
IAS Transfer List: यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। शासन की ओर से 38 आईएएस अफसरों का तबादला हुआ है। इनमें सीतापुर, मुजफ्फरनगर, महाराजगंज, बिजनौर और सिद्धार्थनगर के डीएम भी बदले गए हैं। शासन की ओर से सभी अफसरों के तबादले की लिस्ट जारी कर दी गई है। इतने बड़े स्तर पर हुए तबादले से अन्य विभागों में हड़कंप मचा है।
तबादला लिस्ट के अनुसार सीतापुर में जिलाधिकारी रहे डॉ. राजा गणपति आर को निदेशक सूडा बनाया गया है। जबकि प्रथमेश कुमार को सीतापुर का नया जिलाधिकारी बनाया है। महाराजगंज के डीएम गौरव सिंह सोगरवाल को सिद्धार्थनगर जबकि सिद्धार्थनगर के डीएम रहे शिवशरणप्पा जीएन को महारागंज का नया जिलाधिकारी बनाया है। मुजफ्फरनगर के डीएम रे उमेश मिश्रा को हटाकर विशेष सचिव, नगर विकास जबकि उनकी जगह ग्रेटर नोएडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार सिंह को मुजफ्फरनगर का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया है। बिजनौर डीएम रहे उमेश प्रताप सिंह को विशेष सचिव, लोक निर्माण, उनकी जगह नमामि गंगे के विशेष सचिव जोगिंद्र सिंह को बिजनौर का नया डीएम नियुक्त किया गया है।
कई जिलों के सीडीओ भी बदले
इसी तरह अनुज सिंह उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, विक्रमादित्य सिंह मलिक उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, हिमांशु नागपाल नगर आयुक्त, गाजियाबाद, शाश्वत त्रिपुरारी नगर आयुक्त, वाराणसी, अभिषेक कुमार सीडीओ गोरखपुर, संजय कुमार मीणा अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा, वंदना त्रिपाठी अपर आयुक्त, सहारनपुर मंडल, प्रीति जायसवाल अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा, नूपुर गोयल अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नोएडा, प्रवीण वर्मा अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा, श्रीलक्ष्मी वीएस विशेष सचिव, महिला कल्याण, राजेश कुमार सीडीओ अयोध्या, कृष्ण कुमार सिंह, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना प्राधिकरण, नितिन मदान संयुक्त प्रबंध निदेशक यूपी जल निगम (नगरीय)अन्य प्रमुख तबादले, महेंद्र बहादुर सिंह निदेशक, सूडा एवं संयुक्त प्रबंध निदेशक UP जल निगम (नगरीय) बनाया गया है।
योगेंद्र कुमार सीडीओ फिरोजाबाद बने
प्रत्युष पाण्डेय अपर परियोजना निदेशक यूपीडा, संदीप कुमार सीडीओ मेरठ, पवन कुमार मीना विशेष सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, पूनम निगम सीडीओ फतेहपुर, सुनील कुमार चौधरी अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त राजस्व परिषद लखनऊ, शाहिद अहमद अपर निदेशक डॉ. राम मनोहर लोहिया प्रशासन अकादमी, शिशिर कुमार सिंह सीडीओ श्रावस्ती, शैलेंद्र कुमार सिंह सीडीओ अलीगढ़, योगेंद्र कुमार सीडीओ फिरोजाबाद, शत्रोहन वैश्य अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना प्राधिकरण, मनोज कुमार-1 अपर आयुक्त वाराणसी मंडल, अतुल कुमार अपर आयुक्त बरेली मंडल, मंजूलता अपर नगर आयुक्त मुरादाबाद, प्रतिभा सिंह अपर आयुक्त कानपुर मंडल, सौम्य श्रीवास्तव (अपर स्थानीय आयुक्त) से विशेष कार्याधिकारी बनाया गया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।