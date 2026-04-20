यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल, 44 एएसपी का तबादला, कई अफसरों को प्रमोशन के बाद मिली नई तैनाती

यूपी के पुलिस महकमे में रविवार देर रात बड़ा फेरबदल हो गया है। शासन ने कई पुलिस उपाधीक्षकों का तबादला कर दिया है। कई जिलों में इन्हें एएसपी के पद पर तैनाती दी गई है।

UP Police Transfer: यूपी में शासन ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल कर दिया। रविवार की देर शाम हुए इस बदलाव से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। शासन ने 44 एएसपी को तबादला कर दिया है। इनमें ज्यादातर अफसर प्रमोशन पाकर सीओ से एएसपी बने हैं। इन सभी अफसरों को नई तैनात दी गई है।

इनमें मनोज कुमार गुप्ता को हमीरपुर से एएसपी पीटीसी सीतापुर, अरविंद कुमार को चित्रकूट से एएसपी हमीरपुर, अखंड प्रताप सिंह को सुल्तानपुर से उपसेनानायक 33वीं वाहिनी पीएसी झांसी, ब्रज नारायण सिंह को लखनऊ अपर पुलिस उपायुक्त से एएसपी सुलतानपुर, हरि राम यादव को देवरिया से अपर पुलिस उपायुक्त प्रयागराज कमिश्नरेट, श्रीमती अलका को एएसपी सीआईडी मेरठ से एएसपी आगरा कमिश्नरेट, पीएसी मेरठ में उपसेनानायक रहे आलोक दुबे को एएसपी सीआईडी सेक्टर मेरठ, श्रीमती श्रेष्ठा को बागपत से एएसपी एसटीएफ लखनऊ, मुकेश प्रताप सिंह को एएसपी सीआईडी लखनऊ से उपसेनानायक 43वीं वाहिनी पीएसी एटा, हितेंद्र कृष्ण को एएसपी वूमेन पावर लाइन 1090 लखनऊ से एएसपी सीआईडी लखनऊ, मुकेश चंद्र उत्तम को श्रावस्ती से एएसपी विधि प्रकोष्ठ पुलिस मुख्यालय प्रयागराज, चंद्रकेश सिंह को सीतापुर से एएसपी श्रावस्ती, मनोज कुमार यादव को मथुरा से उपसेनानायक 28वीं वाहिनी पीएसी इटावा, राजेश कुमार तिवारी को मुरादाबाद से एएसपी (ट्रैफिक) मथुरा, अभय कुमार मिश्र को लखनऊ से नोएडा पुलिस कमिश्नरेट में अपर पुलिस उपायुक्त बनाया है।

इसी तरह सहारनपुर एएसपी रहे एसएन वैभव पांडेय को लखनऊ में एएसपी सतर्कता अधिष्ठान, बरेली में सीआईडी सेक्टर एएसपी रहे उमेश कुमार यादव को एएसपी सीआईडी सेक्टर प्रयागराज, मेरठ में उपसेनानायक रहे रफीक अहमद को गोरखपुर में सीआईडी सेक्टर एएसपी, गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में तैनात श्रीमती सलोनी अग्रवाल को उपसेनानायक 44वीं वाहिनी पीएसी मेरठ, अलीगढ़ एएसपी रहे वरुण कुमार सिंह को गाजियाबाद अपर पुलिस उपायुक्त, नोएडा कमिश्नरेट में सहायक पुलिस उपायुक्त रहे स्वतंत्र कुमार सिंह को नोएडा कमिश्नरेटर में अपर पुलिस उपायुक्त, कानपुर देहात एएसपी रहे संजय वर्मा को बलिया एएसपी (दक्षिणी), मेरठ एएसपी रहीं नवीना शुक्ला को एएसपी एएनटीएफ (ऑपरेशन) लखनऊ, मेरठ एएसपी रहे संतोष कुमार सिंह को इटावा में एएसपी अपराध बनाया गया है।

इसके अलावा शाहजहांपुर में एएसपी रहीं निष्ठा उपाध्याय को सीआईडी सेक्टर ऑफीसर एएसपी बरेली, मुजफ्फरनगर एएसपी रहे रामआशीष यादव को लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में अपर पुलिस आयुक्त, बाराबंकी में उपसेनानायक रहे धर्मेन्द्र कुमार यादव को रायबरेली में 25वीं वाहिनी पीएसी का उपसेनानायक, कानपुर की 37वीं वाहिनी पीएसी का सहायक सेनानायक रहीं श्रीमती तनु उपाध्याय को यहीं पर उपसेनानायक, प्रयागराज की 42वीं वाहिनी पीएसी में सहायक सेनानायक रहे उदय प्रताप सिंह को यहीं पर उपसेनानायक, मेरठ में एसीओ एएसपी रहे इरफान नासिर खान को सुलतानपुर पीटीएस एएसपी, सीआईडी लखनऊ एएसपी रहीं श्रीमती मोनिका यादव को एएसपी यूपीपीसीएल (मध्यांचल) लखनऊ, मेरठ में ईओडब्ल्यू सेक्टर एएसपी रहीं सुश्री समीक्षा यादव को बाराबंकी में 10वीं वाहिनी पीएसी में उपसेनानायक, मेरठ में मंडलाधिकारी रहीं वंदना शर्मा को ईओडब्ल्यू मुख्यालय लखनऊ में एएसपी बनाया है।