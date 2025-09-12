Major reshuffle in UP Sultanpur Police Department, 78 policemen including 29 Sub inspectors given new posting यूपी के इस जिले में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 29 दरोगा समेत 78 पुलिसकर्मियों को नई तैनाती, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsMajor reshuffle in UP Sultanpur Police Department, 78 policemen including 29 Sub inspectors given new posting

यूपी के इस जिले में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 29 दरोगा समेत 78 पुलिसकर्मियों को नई तैनाती

यूपी के सुलतानपुर जिले में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया  है। एसपी ने 29 दरोगा समेत 78 पुलिसकर्मियों को नई तैनाती दी गई। नमें कोतवाली नगर, लम्भुआ, अखंडनगर, कादीपुर समेत कई थाने शामिल हैं।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 12:34 PM
share Share
Follow Us on
यूपी के इस जिले में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 29 दरोगा समेत 78 पुलिसकर्मियों को नई तैनाती

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। सुलतानपुर पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने विभाग में व्यापक स्तर पर स्थानांतरण किए हैं। इस फेरबदल में 29 दरोगा समेत 78 पुलिसकर्मियों को नई तैनाती मिली। एसपी ने ट्रांसफर के आदेश का तत्काल पालन कराने का निर्देश देते हुए कहा कि पुलिस कर्मचारी नई तैनाती स्थल पर रिपोर्ट करने को कहा है।

सुलतानपुर पुलिस लाइन से 29 उपनिरीक्षकों (दरोगा) को जिले के विभिन्न थानों में भेजा गया है। इनमें कोतवाली नगर, लम्भुआ थाना, अखंडनगर थाना, कादीपुर समेत कई थाने शामिल हैं। स्थानांतरित किए गए अधिकारियों में सुनील कुमार, मेवालाल भारती, नंदलाल, विनोद मिश्र, शिव बहादुर सिंह समेत कई वरिष्ठ उपनिरीक्षक और उपनिरीक्षक शामिल हैं। इसके साथ ही 27 दीवान (हेड कांस्टेबल) और 22 आरक्षियों (सिपाही) को भी विभिन्न थानों में नई तैनाती दी गई है।

पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह ने ट्रांसफर कर मुख्य आरक्षी शाहिद खान को थाना लम्भुआ, रंजीत सिंह रावत को थाना सन्मुआ और शाहनवाज अहमद को थाना चौदा भेजा दिया है। इसके साथ ही लक्ष्मीराम और राजेंद्र प्रताप सिंह को शिवगढ़ थाने में तैनात किया गया है।

ये भी पढ़ें:योगी के मंत्री ने रोका था राहुल गांधी का काफिला, बेटा हाथ मिलाते नजर आया
ये भी पढ़ें:योगी सरकार का बड़ा ऐक्शन, भ्रष्टाचार के आरोप में एसडीएम सस्पेंड

वहीं पुलिस कोतवाली देहात में रुद्रमणि यादव और शिवशंकर, थाना कोठनगर में महेंद्र सिंह, फतेहपुर में रंजीत कुमार की तैनाती की गई है। बंधुआकला थाने में मो. फरहान खान, राघवेंद्र सिंह और हवलदार राम को भेजा गया है। सभी स्थानांतरित पुलिसकर्मियों को तत्काल नई तैनाती स्थल पर रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें अनुपालन आख्या पुलिस अधीक्षक के गोपनीय कार्यालय में जमा करनी होगी।

Up News UP News Today UP Police SI अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |