यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल, 206 PPS अधिकारियों के ट्रांसफर, लिस्ट में देखें किसे कहां भेज गया
UP PPS Officers Transfer List: यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल हुआ है। योगी सरकार ने कई जिलों में अधिकारियों को इधर से उधर किए हैं। गुरुवार को 206 पीपीएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं।
UP PPS Officers Transfer List: योगी सरकार ने गुरुवार को यूपी पुलिस में बड़ा फेरबदल किए हैं। बड़े पैमाने पर पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। लखनऊ, संभल, अयोध्या, रामपुर, गोरखपुर, सहारनपुर, आगरा, प्रयागराज, जालौन, कानपुर नगर, सोनभद्र, मीरजापुर, वाराणसी, अलीगढ़, आजमगढ़, सीतापुर और हरदोई समेत कई और जिलों में पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं।
किस पुलिस अधिकारी को कहां से कहां भेजा गया
जितेन्द्र कुमार – पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यमंत्री सुरक्षा, लखनऊ से पुलिस उपाधीक्षक, शाहजहांपुर भेज गए।
अनुरुद्ध कुमार – पुलिस उपाधीक्षक, महाराजगंज से पुलिस उपाधीक्षक, महोबा भेज गए
अशोक कुमार मिश्रा – पुलिस उपाधीक्षक, भदोही सहायक सेनानायक से 30वीं वाहिनी PAC, गोंडा
अभिषेक सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, कौशाम्बी से पुलिस उपाधीक्षक, बलरामपुर भेजे गए।
अजय कुमार श्रोत्रिय – पुलिस उपाधीक्षक, झांसी से पुलिस उपाधीक्षक, अमरोहा भेज गए।
पंकज पंत – पुलिस उपाधीक्षक, शाहजहांपुर से पुलिस उपाधीक्षक, रामपुर भेजे गए।
उदय प्रताप सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, गोरखपुर से सहायक पुलिस आयुक्त, लखनऊ कमिश्नरेट भेजे गए।
शिव ठाकुर – मंडलाधिकारी, मुरादाबाद से पुलिस उपाधीक्षक, सहारनपुर भेजे गए।
दीपक कुमार सिंह – मंडलाधिकारी, आगरा से पुलिस उपाधीक्षक, शाहजहांपुर भेजे गए।
मनीष कुमार यादव – पुलिस उपाधीक्षक/मुख्य एयरपोर्ट सुरक्षा अधिकारी, प्रयागराज से सहायक सेनानायक, 4वीं वाहिनी PAC, प्रयागराज भेजे गए।
अमित कुमार पांडेय – पुलिस उपाधीक्षक, PTS जालौन से सहायक पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर कमिश्नरेट भेजे गए।
अमित कुमार – पुलिस उपाधीक्षक, सोनभद्र से पुलिस उपाधीक्षक, मिर्जापुर भेजे गए।
संजीव कुमार शर्मा – सहायक पुलिस आयुक्त, वाराणसी कमिश्नरेट से पुलिस उपाधीक्षक, अलीगढ़ भेजे गए।
महीपाल सिंह – सहायक सेनानायक, 20वीं वाहिनी PAC, आजमगढ़ से सहायक सेनानायक, 45वीं वाहिनी PAC, अलीगढ़ भेजे गए।
अवधेश कुमार विश्वकर्मा – सहायक सेनानायक, 27वीं वाहिनी PAC, सीतापुर से सहायक पुलिस आयुक्त, वाराणसी कमिश्नरेट भेजे गए।
गणेश कुमार – पुलिस उपाधीक्षक, RTC चुनार, मिर्जापुर से पुलिस उपाधीक्षक, PTC मुरादाबाद भेजे गए।
प्रशांत सिंह – मंडलाधिकारी, गोरखपुर से सहायक पुलिस आयुक्त, वाराणसी कमिश्नरेट भेजे गए।
विवेक जावला बने संभल पुलिस उपाधीक्षक
विवेक जावला – पुलिस उपाधीक्षक, मिर्जापुर से पुलिस उपाधीक्षक, संभल भेजे गए।
पवन कुमार वर्मा – LIU गोंडा से पुलिस उपाधीक्षक, LIU अयोध्या भेजे गए।
विवेक वाष्णेय – पुलिस उपाधीक्षक, LIU अयोध्या से मंडलाधिकारी, आगरा भेजे गए।
इंद्रपाल सिंह – मंडलाधिकारी, सहारनपुर से पुलिस उपाधीक्षक, CID मुख्यालय, लखनऊ भेजे गए।
रवि प्रकाश सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, हरदोई से पुलिस उपाधीक्षक, फतेहपुर भेजे गए।
रत्नेश्वर सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, गोरखपुर से पुलिस उपाधीक्षक, झांसी भेजे गए।
रूपेन्द्र कुमार गौड़ – पुलिस उपाधीक्षक, बहराइच (मुख्यालय संबद्ध) से मंडलाधिकारी, अलीगढ़ भेजे गए।
अरुण कुमार सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, महोबा से पुलिस उपाधीक्षक, एटा भेजे गए।
अभिषेक कुमार यादव – पुलिस उपाधीक्षक, अमरोहा से पुलिस उपाधीक्षक, खीरी भेजे गए।
राम प्रकाश – पुलिस उपाधीक्षक, तकनीकी सेवाएं, लखनऊ (मुख्यमंत्री कार्यालय संबद्ध) से पुलिस उपाधीक्षक, मेरठ भेजे गए।
राजीव कुमार सिसोदिया – पुलिस उपाधीक्षक, रेलवे सहारनपुर से सहायक पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट भेजे गए।
अनिवेश कुमार सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, फिरोजाबाद से पुलिस उपाधीक्षक, अलीगढ़ भेजे गए।
धर्मेन्द्र कुमार सिंह – सहायक सेनानायक, 10वीं वाहिनी PAC, बाराबंकी से पुलिस उपाधीक्षक, कानपुर देहात भे जे गए।
देवेन्द्र कुमार – सहायक सेनानायक, 30वीं वाहिनी PAC, गोंडा से पुलिस उपाधीक्षक, रेलवे सहारनपुर भेजे गए।
सतीश कुमार राय – सहायक पुलिस आयुक्त, लखनऊ कमिश्नरेट से सहायक सेनानायक, 6वीं वाहिनी PAC, मेरठ भेजे गए।
हेमंत उपाध्याय – सहायक पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट से पुलिस उपाधीक्षक, बरेली भेजे गए।
चित्रांशु गौतम – सहायक पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर कमिश्नरेट से पुलिस उपाधीक्षक, बहराइच भेजे गए।
राजू निषाद – मंडलाधिकारी, अलीगढ़ से पुलिस उपाधीक्षक, अयोध्या भेजे गए।
भगत सिंह – पुलिस उपाधीक्षक/मुख्य सुरक्षा अधिकारी, सचिवालय लखनऊ से सहायक सेनानायक, 44वीं वाहिनी PAC, मेरठ भेजे गए।
प्रयांक जैन – पुलिस उपाधीक्षक, शाहजहांपुर से पुलिस उपाधीक्षक/स्टाफ ऑफिसर, ADG जोन प्रयागराज भेजे गए।
संतोष कुमार सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, उन्नाव से पुलिस उपाधीक्षक, रायबरेली भेजे गए।
स्तुति सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, हापुड़ से पुलिस उपाधीक्षक, संभल भेजी गई।
वीर सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, फतेहपुर से सहायक पुलिस आयुक्त, वाराणसी कमिश्नरेट भेजे गए।
संजीव कुमार – पुलिस उपाधीक्षक, कुशीनगर एयरपोर्ट सुरक्षा से पुलिस उपाधीक्षक, EOW मुख्यालय, लखनऊ नई तैनाती
सुधीर कुमार सिंह – सहायक सेनानायक, 2वीं वाहिनी SSF, गोरखपुर से पुलिस उपाधीक्षक (सुरक्षा), पुलिस मुख्यालय लखनऊ नई तैनाती
प्रवीण कुमार तिवारी – पुलिस उपाधीक्षक, फिरोजाबाद से पुलिस उपाधीक्षक, मथुरा नई तैनाती
हर्षित चौहान – पुलिस उपाधीक्षक, बाराबंकी से पुलिस उपाधीक्षक, सीतापुर नई तैनाती
रविन्द्र कुमार सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, एएनटीएफ प्रयागराज से पुलिस उपाधीक्षक, महाराजगंज नई तैनाती
मनोज कुमार सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, झांसी → पुलिस उपाधीक्षक, एएनटीएफ प्रयागराज
संदीप कुमार वर्मा – पुलिस उपाधीक्षक, कासगंज → मंडलाधिकारी, मेरठ
सर्जना सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, अलीगढ़ → सहायक सेनानायक, 49वीं वाहिनी PAC, गौतमबुद्धनगर
अमरदीप कुमार मौर्य – पुलिस उपाधीक्षक, शामली → सहायक पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद कमिश्नरेट
अरविन्द कुमार – सहायक पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट से खीरी स्थानांतरणाधीन
राशिद अली खान – पुलिस उपाधीक्षक, CID लखनऊ → सहायक सेनानायक, 5वीं वाहिनी SSF, सहारनपुर
ज्योतिश्री – पुलिस उपाधीक्षक, बलरामपुर → सहायक पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर कमिश्नरेट
अभिषेक कुमार पटेल – पुलिस उपाधीक्षक, मेरठ → पुलिस उपाधीक्षक, अलीगढ़
रघुराज – पुलिस उपाधीक्षक, चंदौली → पुलिस उपाधीक्षक, लोकायुक्त कार्यालय, लखनऊ
विनोद कुमार – पुलिस उपाधीक्षक, ललितपुर (मुख्यालय संबद्ध) → सहायक सेनानायक, 23वीं वाहिनी PAC, मुरादाबाद
सुजीत कुमार राय – पुलिस उपाधीक्षक, सिद्धार्थनगर → पुलिस उपाधीक्षक, रायबरेली
हरेन्द्र सिंह यादव – पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस अकादमी मुरादाबाद → सहायक सेनानायक, 3वीं वाहिनी SSF, प्रयागराज
प्रतीक कुमार – सहायक पुलिस आयुक्त, वाराणसी कमिश्नरेट → पुलिस उपाधीक्षक, अयोध्या
डॉ. प्रदीप कुमार सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, संभल → पुलिस उपाधीक्षक, अमरोहा
आशीष निगम – पुलिस उपाधीक्षक, अयोध्या → पुलिस उपाधीक्षक, रायबरेली
देव आनंद – पुलिस उपाधीक्षक, PTS जालौन → सहायक सेनानायक, 20वीं वाहिनी PAC, आजमगढ़
हर्ष मोदी – पुलिस उपाधीक्षक, बरेली → पुलिस उपाधीक्षक, उन्नाव
राज कमल – पुलिस उपाधीक्षक, चित्रकूट → पुलिस उपाधीक्षक, पीलीभीत
पंकज वर्मा – पुलिस उपाधीक्षक, लोकायुक्त कार्यालय लखनऊ → पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस अकादमी मुरादाबाद
अनिल कुमार कर्पवान – पुलिस उपाधीक्षक, मथुरा → पुलिस उपाधीक्षक, ATS लखनऊ
अंजनी कुमार राय – सहायक पुलिस आयुक्त (सुरक्षा), वाराणसी कमिश्नरेट → पुलिस उपाधीक्षक, सचिवालय सुरक्षा, लखनऊ
मुनीश चंद्र – पुलिस उपाधीक्षक, सहारनपुर → पुलिस उपाधीक्षक, हापुड़
शैलेंद्र कुमार बाजपेयी – पुलिस उपाधीक्षक, जालौन → सहायक सेनानायक, 37वीं वाहिनी PAC, कानपुर
श्वेता आशुतोष ओझा – सहायक सेनानायक, 20वीं वाहिनी PAC, आजमगढ़ → पुलिस उपाधीक्षक, विधि प्रकोष्ठ, पुलिस मुख्यालय प्रयागराज
रजनीश कुमार उपाध्याय – पुलिस उपाधीक्षक, बदायूं → पुलिस उपाधीक्षक, कासगंज
रितेश त्रिपाठी – सहायक पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद कमिश्नरेट → पुलिस उपाधीक्षक, ACO सेक्टर मेरठ
मयंक तिवारी – सहायक पुलिस आयुक्त, आगरा कमिश्नरेट → सहायक पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट
संतोष कुमार सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, मैनपुरी → पुलिस उपाधीक्षक, फिरोजाबाद
विनीता – पुलिस उपाधीक्षक, हमीरपुर → पुलिस उपाधीक्षक, PTS मेरठ
शुचिता सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, मेरठ → सहायक पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद कमिश्नरेट
अमन सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, सीतापुर → पुलिस उपाधीक्षक, संभल
रक्षकपाल सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, ललितपुर → पुलिस उपाधीक्षक, झांसी
आशीष शर्मा – पुलिस उपाधीक्षक, मथुरा → पुलिस उपाधीक्षक, ATS लखनऊ
सुमित त्रिपाठी – सहायक सेनानायक, 2वीं वाहिनी PAC, सीतापुर → पुलिस उपाधीक्षक, भदोही
अभय प्रताप मल्ल – सहायक पुलिस आयुक्त, लखनऊ कमिश्नरेट → पुलिस उपाधीक्षक, बलरामपुर
राजीव द्विवेदी – पुलिस उपाधीक्षक, अलीगढ़ → पुलिस उपाधीक्षक, प्रतापगढ़
अजय विक्रम सिंह – एयरपोर्ट सुरक्षा अधिकारी, आजमगढ़ → सहायक सेनानायक, 20वीं वाहिनी PAC, आजमगढ़
श्वेता वर्मा – पुलिस उपाधीक्षक, मथुरा → सहायक पुलिस आयुक्त, आगरा कमिश्नरेट
गौरव उपाध्याय – पुलिस उपाधीक्षक, महोबा → सहायक पुलिस आयुक्त, लखनऊ कमिश्नरेट
भास्कर कुमार – पुलिस उपाधीक्षक, बुलंदशहर → पुलिस उपाधीक्षक, गाजीपुर
देवेश सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, जौनपुर → पुलिस उपाधीक्षक, बरेली
प्रफुल्ल कुमार गुप्ता – पुलिस उपाधीक्षक, LIU बस्ती → पुलिस उपाधीक्षक, CID मुख्यालय लखनऊ
शिखा भारती – पुलिस उपाधीक्षक, मिर्जापुर → पुलिस उपाधीक्षक, SCRB लखनऊ
शक्ति सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, अमरोहा → पुलिस उपाधीक्षक, बाराबंकी
विदुष सक्सेना – सहायक पुलिस आयुक्त, वाराणसी कमिश्नरेट → पुलिस उपाधीक्षक, शाहजहांपुर
प्रभात राय – पुलिस उपाधीक्षक, भदोही → पुलिस उपाधीक्षक, सोनभद्र
शुभम कुमार – पुलिस उपाधीक्षक, अंबेडकरनगर → सहायक पुलिस आयुक्त, लखनऊ कमिश्नरेट
अनिल कुमार सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, रायबरेली → पुलिस उपाधीक्षक, बस्ती
विकास कुमार जायसवाल – सहायक पुलिस आयुक्त, लखनऊ कमिश्नरेट → पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यमंत्री सुरक्षा, लखनऊ
रविन्द्र प्रताप सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, मुजफ्फरनगर → पुलिस उपाधीक्षक, प्रतापगढ़
मिथिलेश कुमार तिवारी – सहायक सेनानायक, SDRF लखनऊ → पुलिस उपाधीक्षक, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ
दयाशंकर द्विवेदी – मंडलाधिकारी, बरेली → पुलिस उपाधीक्षक, खाद्य प्रकोष्ठ, मेरठ
राजेश कुमार सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यमंत्री सुरक्षा, लखनऊ (स्थानांतरणाधीन) → सहायक पुलिस आयुक्त, लखनऊ कमिश्नरेट
अजीत सिंह चौहान – पुलिस उपाधीक्षक, जौनपुर → पुलिस उपाधीक्षक, चंदौली
इश्तियाक अहमद – सहायक सेनानायक, 33वीं वाहिनी PAC, झांसी → पुलिस उपाधीक्षक, SDRF लखनऊ
संदीप कुमार – पुलिस उपाधीक्षक, एटा → पुलिस उपाधीक्षक, अमेठी
नीरज कुमार – पुलिस उपाधीक्षक, मैनपुरी → पुलिस उपाधीक्षक, बदायूं
मनोज कुमार यादव – पुलिस उपाधीक्षक, गाजीपुर → पुलिस उपाधीक्षक, बलिया
अवधेश कुमार – पुलिस उपाधीक्षक, अंबेडकरनगर → पुलिस उपाधीक्षक, जौनपुर
राजेश कुमार पांडेय – पुलिस उपाधीक्षक, उन्नाव → पुलिस उपाधीक्षक, चित्रकूट
अरविंद कुमार सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, सिद्धार्थनगर → पुलिस उपाधीक्षक, कुशीनगर
संजय कुमार – पुलिस उपाधीक्षक, बागपत → पुलिस उपाधीक्षक, हापुड़
प्रमोद कुमार – पुलिस उपाधीक्षक, श्रावस्ती → पुलिस उपाधीक्षक, बहराइच
अजय कुमार – पुलिस उपाधीक्षक, कन्नौज → पुलिस उपाधीक्षक, फर्रुखाबाद
विनोद कुमार यादव – पुलिस उपाधीक्षक, देवरिया → पुलिस उपाधीक्षक, महाराजगंज
दिनेश कुमार सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, संतकबीरनगर → पुलिस उपाधीक्षक, बस्ती
राजीव कुमार – पुलिस उपाधीक्षक, लखीमपुर खीरी → पुलिस उपाधीक्षक, सीतापुर
अशोक कुमार – पुलिस उपाधीक्षक, बाराबंकी → पुलिस उपाधीक्षक, अयोध्या
सुशील कुमार – पुलिस उपाधीक्षक, हमीरपुर → पुलिस उपाधीक्षक, महोबा
रविकांत सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, सोनभद्र → पुलिस उपाधीक्षक, मिर्जापुर
पंकज कुमार – पुलिस उपाधीक्षक, गोंडा → पुलिस उपाधीक्षक, बलरामपुर
सुरेश कुमार – पुलिस उपाधीक्षक, आजमगढ़ → पुलिस उपाधीक्षक, मऊ
धर्मेन्द्र सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, चंदौली → पुलिस उपाधीक्षक, वाराणसी ग्रामीण
मुकेश कुमार – पुलिस उपाधीक्षक, कौशाम्बी → पुलिस उपाधीक्षक, प्रयागराज
अमित सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, प्रतापगढ़ → पुलिस उपाधीक्षक, सुल्तानपुर
वीरेंद्र कुमार – पुलिस उपाधीक्षक, जालौन → पुलिस उपाधीक्षक, झांसी
राजीव रंजन – पुलिस उपाधीक्षक, ललितपुर → पुलिस उपाधीक्षक, बांदा
अजय प्रताप सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, बांदा → पुलिस उपाधीक्षक, चित्रकूट
मनोज सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, फतेहपुर → पुलिस उपाधीक्षक, कौशाम्बी
कमलेश कुमार – पुलिस उपाधीक्षक, रायबरेली → पुलिस उपाधीक्षक, अमेठी
श्री अशोक कुमार सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, अंबेडकरनगर → पुलिस उपाधीक्षक, प्रतापगढ़
श्री राजेश कुमार यादव – पुलिस उपाधीक्षक, बस्ती → पुलिस उपाधीक्षक, संतकबीरनगर
श्री संजय कुमार पांडेय – पुलिस उपाधीक्षक, बलिया → पुलिस उपाधीक्षक, देवरिया
श्री सुनील कुमार – पुलिस उपाधीक्षक, मऊ → पुलिस उपाधीक्षक, आजमगढ़
श्री अवधेश प्रताप सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, जौनपुर → पुलिस उपाधीक्षक, गाजीपुर
श्री धर्मेंद्र कुमार – पुलिस उपाधीक्षक, कौशाम्बी → पुलिस उपाधीक्षक, फतेहपुर
श्री रमेश चंद्र – पुलिस उपाधीक्षक, बहराइच → पुलिस उपाधीक्षक, श्रावस्ती
श्री ओमप्रकाश यादव – पुलिस उपाधीक्षक, सिद्धार्थनगर → पुलिस उपाधीक्षक, महाराजगंज
श्री जितेंद्र प्रताप सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, गोंडा → पुलिस उपाधीक्षक, बलरामपुर
राघवेन्द्र सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, बलरामपुर → पुलिस उपाधीक्षक, सुल्तानपुर
अनिल कुमार वर्मा – पुलिस उपाधीक्षक, आजमगढ़ → सहायक पुलिस आयुक्त, वाराणसी कमिश्नरेट
आलोक सिद्धू – पुलिस उपाधीक्षक, संभल → पुलिस उपाधीक्षक, बदायूं
कृष्ण कुमार तिवारी – पुलिस उपाधीक्षक, बदायूं → सहायक सेनानायक, 30वीं वाहिनी PAC, गोंडा
अरुण कुमार नौहार – पुलिस उपाधीक्षक, रायबरेली → पुलिस उपाधीक्षक, अंबेडकरनगर
यतेन्द्र सिंह नागर – पुलिस उपाधीक्षक, मुजफ्फरनगर → सहायक पुलिस आयुक्त, आगरा कमिश्नरेट
अमरनाथ गुप्ता – पुलिस उपाधीक्षक, प्रतापगढ़ → पुलिस उपाधीक्षक, बांदा
करिश्मा गुप्ता – पुलिस उपाधीक्षक, प्रतापगढ़ → पुलिस उपाधीक्षक, चित्रकूट
रूचि गुप्ता – पुलिस उपाधीक्षक, सहारनपुर → पुलिस उपाधीक्षक, LIU बस्ती
सौरभ सामंत – पुलिस उपाधीक्षक, सुल्तानपुर → पुलिस उपाधीक्षक, कौशाम्बी
शिल्पा वर्मा – पुलिस उपाधीक्षक, गोंडा → पुलिस उपाधीक्षक, गोरखपुर
विनय प्रभाकर साहनी – पुलिस उपाधीक्षक, प्रतापगढ़ → पुलिस उपाधीक्षक, सोनभद्र
वीरेन्द्र विक्रम – सहायक पुलिस आयुक्त, लखनऊ कमिश्नरेट → सहायक पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर कमिश्नरेट
डॉ. अतुल अंजन त्रिपाठी – सहायक पुलिस आयुक्त, वाराणसी कमिश्नरेट → सहायक पुलिस आयुक्त, आगरा कमिश्नरेट
अजय कुमार राय – पुलिस उपाधीक्षक, शाहजहांपुर → पुलिस उपाधीक्षक, जौनपुर
अतुल कुमार पाण्डेय – पुलिस उपाधीक्षक, रामपुर → सहायक पुलिस आयुक्त, लखनऊ कमिश्नरेट
वरुण मिश्रा – पुलिस उपाधीक्षक, हापुड़ → पुलिस उपाधीक्षक, मथुरा
डॉ. चारू द्विवेदी – पुलिस उपाधीक्षक, सोनभद्र → पुलिस उपाधीक्षक, चंदौली
सुकन्या शर्मा – सहायक पुलिस आयुक्त, आगरा कमिश्नरेट → पुलिस उपाधीक्षक, बागपत
प्रियंका बाजपेयी – पुलिस उपाधीक्षक, कन्नौज → सहायक पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर कमिश्नरेट
विमल किशोर मिश्रा – सहायक पुलिस आयुक्त, प्रयागराज कमिश्नरेट → सहायक पुलिस आयुक्त, वाराणसी कमिश्नरेट
मयंक मिश्रा – पुलिस उपाधीक्षक, अयोध्या → पुलिस उपाधीक्षक, कन्नौज
देवव्रत बाजपेयी – पुलिस उपाधीक्षक, मुजफ्फरनगर → पुलिस उपाधीक्षक, शाहजहांपुर
राहुल पाण्डेय – पुलिस उपाधीक्षक, सोनभद्र → पुलिस उपाधीक्षक, पीलीभीत
अभिषेक कुमार पाण्डेय – सहायक पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर कमिश्नरेट → सहायक पुलिस आयुक्त, लखनऊ कमिश्नरेट
विनय कुमार द्विवेदी – सहायक पुलिस आयुक्त, लखनऊ कमिश्नरेट → पुलिस उपाधीक्षक, मुजफ्फरनगर
अंकित मिश्रा – पुलिस उपाधीक्षक, हरदोई → पुलिस उपाधीक्षक, संभल
दीपक कुमार – पुलिस उपाधीक्षक, संभल → पुलिस उपाधीक्षक, बुलंदशहर
डॉ. रविशंकर – पुलिस उपाधीक्षक, मुजफ्फरनगर → सहायक पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट
सतीश कुमार शर्मा – पुलिस उपाधीक्षक, श्रावस्ती → पुलिस उपाधीक्षक, बलिया
जटाशंकर मिश्रा – पुलिस उपाधीक्षक, बाराबंकी → पुलिस उपाधीक्षक, मिर्जापुर
राज कुमार सिंह – सहायक पुलिस आयुक्त, लखनऊ कमिश्नरेट → सहायक पुलिस आयुक्त, प्रयागराज कमिश्नरेट
गुंजन सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, मथुरा → पुलिस उपाधीक्षक, मुजफ्फरनगर
विकास प्रताप सिंह चौहान – पुलिस उपाधीक्षक, बुलंदशहर → पुलिस उपाधीक्षक, हाथरस
अनिंद्य विक्रम सिंह – सहायक पुलिस आयुक्त, लखनऊ कमिश्नरेट → पुलिस उपाधीक्षक, गाजीपुर
प्रिया सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, कानपुर देहात → पुलिस उपाधीक्षक, झांसी
अभितेष सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, सहारनपुर → पुलिस उपाधीक्षक, औरैया
सत्येन्द्र सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, हरदोई → पुलिस उपाधीक्षक, चित्रकूट
सौम्या सिंह – सहायक पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट → पुलिस उपाधीक्षक, मेरठ
अशोक सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, औरैया → पुलिस उपाधीक्षक, मैनपुरी
शेखर सेंगर – पुलिस उपाधीक्षक, गाजीपुर → पुलिस उपाधीक्षक, फिरोजाबाद
शैलेन्द्र सिंह परिहार – सहायक पुलिस आयुक्त, प्रयागराज कमिश्नरेट → पुलिस उपाधीक्षक, औरैया
कुन्दन कुमार सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, कुशीनगर → पुलिस उपाधीक्षक, गोरखपुर
राजेश कमल – पुलिस उपाधीक्षक, हमीरपुर → पुलिस उपाधीक्षक, जालौन
रंजीत कुमार – सहायक पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर कमिश्नरेट → सहायक पुलिस आयुक्त, लखनऊ कमिश्नरेट
अजय कुमार श्रीवास्तव – सहायक पुलिस आयुक्त, वाराणसी कमिश्नरेट → पुलिस उपाधीक्षक, कुशीनगर
अंशुमान श्रीवास्तव – पुलिस उपाधीक्षक, देवरिया → पुलिस उपाधीक्षक, बदायूं
अभिषेक श्रीवास्तव – सहायक पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद कमिश्नरेट → पुलिस उपाधीक्षक, रामपुर
अभिनव यादव – सहायक पुलिस आयुक्त, लखनऊ कमिश्नरेट → पुलिस उपाधीक्षक, ATS, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
प्रतीक दहिया – पुलिस उपाधीक्षक, पीलीभीत → सहायक पुलिस आयुक्त, लखनऊ कमिश्नरेट
महेश त्यागी – सहायक पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट → सहायक पुलिस आयुक्त, लखनऊ कमिश्नरेट
मो. फहीम कुरैशी – पुलिस उपाधीक्षक, बलिया → पुलिस उपाधीक्षक, मिर्जापुर
श्यामवीर सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, हाथरस → सहायक सेनानायक, 38वीं वाहिनी PAC, अलीगढ़
सैफुद्दीन बेग – सहायक पुलिस आयुक्त, प्रयागराज कमिश्नरेट → सहायक सेनानायक, 33वीं वाहिनी PAC, झांसी
अजय कुमार सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, अयोध्या → पुलिस उपाधीक्षक, जालौन
योगेन्द्र कुमार – पुलिस उपाधीक्षक, अयोध्या → सहायक सेनानायक, 2वीं वाहिनी SSF, गोरखपुर
उमेश यादव – सहायक पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट → सहायक सेनानायक, 26वीं वाहिनी PAC, गोरखपुर
अंजनी कुमार पाण्डेय – पुलिस उपाधीक्षक, मऊ → सहायक सेनानायक, 9वीं वाहिनी PAC, मुरादाबाद
अशोक कुमार सिसोदिया – पुलिस उपाधीक्षक, सहारनपुर → पुलिस उपाधीक्षक, रेलवे गाजियाबाद
अरविन्द कुमार पाण्डेय – निरीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक, सीतापुर → पुलिस उपाधीक्षक, ललितपुर
प्रमोद कुमार सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, मेरठ → पुलिस उपाधीक्षक, बुलंदशहर
विश्व ज्योति राय – निरीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक, भदोही → पुलिस उपाधीक्षक, मेरठ
राजीव रंजन श्रीवास्तव – निरीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक, पीलीभीत → सहायक पुलिस आयुक्त, आगरा कमिश्नरेट
उस्मान – पुलिस उपाधीक्षक, बलिया → सहायक सेनानायक, 39वीं वाहिनी PAC, मिर्जापुर
यशपाल सिंह – निरीक्षक/सहायक पुलिस आयुक्त, प्रयागराज कमिश्नरेट → पुलिस उपाधीक्षक, हमीरपुर
राम सूरत सोनकर – पुलिस उपाधीक्षक, UPPCL, लखनऊ → पुलिस उपाधीक्षक, हरदोई
प्रीतम पाल सिंह – पुलिस उपाधीक्षक, मथुरा → पुलिस उपाधीक्षक, रामपुर
जितेन्द्र कुमार (III) – पुलिस उपाधीक्षक, रामपुर → पुलिस उपाधीक्षक, मथुरा
राजीव कुमार यादव – सहायक पुलिस आयुक्त, प्रयागराज कमिश्नरेट → पुलिस उपाधीक्षक/मुख्य एयरपोर्ट सुरक्षा अधिकारी (CASO), प्रयागराज
विनय चौहान – पुलिस उपाधीक्षक, बस्ती से संबद्ध मुख्यालय → मंडलाधिकारी, गोरखपुर
कृष्ण राजपूत – पुलिस उपाधीक्षक, मऊ → मंडलाधिकारी, मुरादाबाद
सोम प्रकाश वर्मा – निरीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक, बिजनौर → पुलिस उपाधीक्षक, मऊ
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें