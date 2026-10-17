यूपी के स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल; 31 अधिकारियों का तबादला, कईयों का प्रमोशन

यूपी के स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। कई वरिष्ठ अधिकारियों तबादला किया गया है। डॉ. अजय राणा को आगरा, डॉ. अवधेश चौबे को प्रयागराज और डॉ. अनिल कुमार को आजमगढ़ का प्रमुख अधीक्षक बनाया गया है। इसके अलावा गोरखपुर, बरेली, सहारनपुर समेत कई जिलों में नई तैनाती हुई है।

यूपी के स्वास्थ्य विभाग में बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है। कई जिलों के जिला चिकित्सालयों में प्रमुख अधीक्षकों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा मुख्य परामर्शदाता और अपर निदेशक के पद पर भी अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस फेरबदल के तहत आगरा, प्रयागराज, आजमगढ़, गोरखपुर, सहारनपुर, बरेली, मुरादाबाद और बस्ती समेत कई जिलों के अस्पतालों में अधिकारियों की तैनाती बदली गई है। , डॉ. अजय राणा को गौतमबुद्ध नगर से स्थानांतरित कर आगरा के जिला चिकित्सालय का प्रमुख अधीक्षक बनाया गया है। डॉ. अवधेश चौबे को श्रावस्ती से प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय प्रयागराज की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, डॉ. अनिल कुमार को बस्ती से प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय आजमगढ़ के पद पर भेजा गया है।

31 अधिकारियों का तबादला डॉ. शालभ मोहन को कानपुर देहात से स्थानांतरित कर गोरखपुर के जिला महिला चिकित्सालय का प्रमुख अधीक्षक बनाया गया है। डॉ. मुकेश कुमार को मेरठ के जिला जेल चिकित्सालय से प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय सहारनपुर नियुक्त किया गया है। वहीं, डॉ. महेंद्र सिंह को मेरठ के प्यारे लाल शर्मा जिला चिकित्सालय में ही प्रमुख अधीक्षक के पद पर तैनाती दी गई है। इसी क्रम में डॉ. संजय कुमार वर्मा को मुजफ्फरनगर से प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय गोरखपुर बनाया गया है। डॉ. सुजीत कुमार यादव को बलिया से स्थानांतरित कर बस्ती जिला चिकित्सालय का प्रमुख अधीक्षक नियुक्त किया गया है।

डॉ. संजीव गुप्ता को बरेली जिला अस्पताल की कमान डॉ. संजीव गुप्ता को मुजफ्फरनगर से प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय बरेली और डॉ. नीरज अग्रवाल को मथुरा से प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय मुरादाबाद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रमुख अधीक्षकों की तैनाती के साथ ही अन्य वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारी दी गई है। डॉ. राजीव सिंह भदौरिया को झांसी से स्थानांतरित कर कानपुर नगर में मुख्य परामर्शदाता बनाया गया है। वहीं, डॉ. पंकज कुमार श्रीवास्तव को लखनऊ स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) चिकित्सालय में मुख्य परामर्शदाता नियुक्त किया गया है।