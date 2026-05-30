UP : शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल, 30 जिलों में नए BSA तैनात; 10 उच्च शिक्षाधिकारी भी बदले
उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में कई महत्वपूर्ण फेरबदल किए गए हैं। 30 जिलों में नए बेसिक शिक्षा अधिकारियों को तैनाती मिली है। इसी के साथ 10 क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी भी बदले हैं। भूपेंद्र सिंह वाराणसी, समीर जौनपुर, गोरखनाथ पटेल सीतापुर, डा. राम जियावन मौर्य देवरिया के बीएसए बनाए गए हैं।
UP Education Department Transfers : उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल सामने आया है। उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा समूह ख के 30 बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) का शनिवार को तबादला किया गया। इसके साथ ही 19 को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के वरिष्ठ प्रवक्ता और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) में तैनाती दी गई है।
संतोष कुमार शामली, राकेश सिंह आगरा, अनिल कुमार फिरोजाबाद, आलोक सिंह अलीगढ़, रणवीर सिंह हाथरस, अनुपम अवस्थी एटा, नवीन कुमार बदायूं, जय शंकर श्रीवास्तव शाहजहांपुर के बीएसए बनाए गए हैं। वीरेंद्र कुमार सिंह बुलंदशहर, दीपा भाटी हापुड़, देवव्रत सिंह प्रतापगढ़, प्रिंसी मौर्य फतेहपुर, भूपेंद्र सिंह वाराणसी, समीर जौनपुर, गोरखनाथ पटेल सीतापुर, डा. राम जियावन मौर्य देवरिया के बीएसए बनाए गए हैं।
अनिल कुमार सिंह कुशीनगर, अमित सिंह मुरादाबाद, हरिओम सिंह कानपुर नगर, आशीष कुमार पांडेय कानपुर देहात, रत्नेश कुमार ललितपुर, पूनम मिश्रा अंबेडकरनगर, विकास चौधरी जालौन, पूनम कन्नौज, मुकेश खरवार हमीरपुर, जितेंद्र कुमार गौड़ झांसी, रंजना शुक्ला चित्रकूट, विकास चंद्र श्रीवास्तव बलरामपुर, सुरजीत सिंह महाराजगंज और विकास कुमार सिंह मैनपुरी के बीएसए बनाए गए हैं।
स्वाती भारती और दिव्या गुप्ता को सहायक उप शिक्षा निदेशक एससीईआरटी बनाया गया है। विमलेश कुमार को बेसिक शिक्षा निदेशक के कार्याल का विधि अधिकारी बनाया गया है। चंद्र प्रकाश को बेसिक शिक्षा निदेशालय का सहायक उप शिक्षा निदेशक बनाया गया है।
10 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों के भी तबादले
शासन ने 10 क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों के तबादले किए हैं। डा. सुधा को अयोध्या का क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी बनाया गया है। डा. विश्वनाथ को आजमगढ़, डा. दीपाली गुप्ता को चित्रकूट, डा. रामोद कुमार मौर्या को मीरजापुर, डा. इंद्रदेव सिंह को सहारनपुर, डा. जय प्रकाश सिंह को बस्ती, डा. संजीव वार्ष्णेय को अलीगढ़, डा. पवन कुमार मौर्य को देवीपाटन, डा. राजेश कुमार गोस्वामी को बरेली, डा. प्रविंद्र कुमार को मेरठ और डा. रीना वालिया को क्षेत्रीय उच्च शिक्षा मुरादाबाद बनाया गया है। वाराणसी के क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डा. ज्ञान प्रकाश वर्मा को वाराणसी मंडल के संयुक्त निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें