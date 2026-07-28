यूपी पुलिस के टॉप में बड़े बदलाव; लखनऊ, प्रयागराज में नए कमिश्नर; गृह सचिव और कई एडीजी ट्रांसफर

यूपी की योगी सरकार ने मंगलवार को 15 वरिष्ठ आईपीएस अफसरों के तबादले कर दिए। इनमें लखनऊ और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर समेत कई एडीजी शामिल हैं। गृह सचिव को भी बदल दिया गया है।

यूपी की योगी सरकार ने मंगलवार को टॉप लेवल पर बैठे अफसरों के साथ ही लखनऊ और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर समेत 15 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया। वाराणसी और गोरखपुर के एडीजी को भी बदल दिया गया है। गृह सचिव को भी बदल दिया गया है। लखनऊ में ही तैनात अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) तरुण गाबा को लखनऊ का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। वाराणसी में तैनात एडीजी पीयूष मोर्डिया को प्रयागराज का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। मोहित गुप्ता की जगह आनंद सुरेश राव कुलकर्णी को नया गृह सचिव बनाया गया है। गृह सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे मोहित गुप्ता को अब भ्रष्टाचारण निवारण संगठन में पुलिस महानिरीक्षक के पद पर भेजा गया है।

किसे मिले क्या जिम्मेदारी गोरखपुर जोन के अपर पुलिस महानिदेशक मुथा अशोक जैन को अग्निशमन विभाग में महानिदेशक बनाया गया है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी संभाल रहे अमरेंद्र के सेंगर को अभिसूचना विभाग का महानिदेशक बनाने के साथ ही पुलिस महानिदेशक सुरक्षा की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसी तरह, अपर पुलिस महानिदेशक लॉजिस्टिक राम कुमार को गोरखपुर का अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। तकनीकी सेवाओं के अपर पुलिस महानिदेशक नवीन अरोरा को वाराणसी का अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। यहां पर तैनात पीयूष मोर्डिया अब प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर बना दिए गए हैं।

अपर पुलिस महानिदेशक अभिसूचना भगवान एस श्रीवास्तव को अपर पुलिस महानिदेशक तकीनीकी सेवाओं के पद पर भेजा गया है। अपर पुलिस महानिदेशक डॉक्टर संजीव गुप्ता को अपर पुलिस महानिदेशक के साथ ही अपर पुलिस महानिदेशक लॉजिस्टिक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। लखनऊ में ही तैनात अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा तरुण गाबा को लखनऊ का नया पुलिस कमिश्नर बना दिया गया है।

वहीं, पुलिस महानिरीक्षक होमगार्ड धर्मवीर को पीएसी पूर्वी जोन का पुलिस महानिरीक्षक बनाकर प्रयागराज भेजा गया है। गृह सचिव जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे मोहित गुप्ता को पुलिस महानिरीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन के पद पर लखनऊ में ही रखा गया है।

पुलिस अकादमी मुरादाबाद के महानिरीक्षक विनोद कुमार सिंह को लखनऊ में पुलिस महानिरीक्षक विशेष जांच बनाया गया है। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार को उनकी जगह पुलिस महानिरीक्षक मुरादाबाद पीटीएस भेजा गया है।