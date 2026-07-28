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यूपी पुलिस के टॉप में बड़े बदलाव; लखनऊ, प्रयागराज में नए कमिश्नर; गृह सचिव और कई एडीजी ट्रांसफर

By Yogesh Yadav
लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी की योगी सरकार ने मंगलवार को 15 वरिष्ठ आईपीएस अफसरों के तबादले  कर दिए। इनमें लखनऊ और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर समेत कई एडीजी शामिल हैं। गृह सचिव को भी बदल दिया गया है। 

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यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

यूपी की योगी सरकार ने मंगलवार को टॉप लेवल पर बैठे अफसरों के साथ ही लखनऊ और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर समेत 15 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया। वाराणसी और गोरखपुर के एडीजी को भी बदल दिया गया है। गृह सचिव को भी बदल दिया गया है। लखनऊ में ही तैनात अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) तरुण गाबा को लखनऊ का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। वाराणसी में तैनात एडीजी पीयूष मोर्डिया को प्रयागराज का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। मोहित गुप्ता की जगह आनंद सुरेश राव कुलकर्णी को नया गृह सचिव बनाया गया है। गृह सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे मोहित गुप्ता को अब भ्रष्टाचारण निवारण संगठन में पुलिस महानिरीक्षक के पद पर भेजा गया है।

किसे मिले क्या जिम्मेदारी

गोरखपुर जोन के अपर पुलिस महानिदेशक मुथा अशोक जैन को अग्निशमन विभाग में महानिदेशक बनाया गया है। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी संभाल रहे अमरेंद्र के सेंगर को अभिसूचना विभाग का महानिदेशक बनाने के साथ ही पुलिस महानिदेशक सुरक्षा की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है।

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इसी तरह, अपर पुलिस महानिदेशक लॉजिस्टिक राम कुमार को गोरखपुर का अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। तकनीकी सेवाओं के अपर पुलिस महानिदेशक नवीन अरोरा को वाराणसी का अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। यहां पर तैनात पीयूष मोर्डिया अब प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर बना दिए गए हैं।

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अपर पुलिस महानिदेशक अभिसूचना भगवान एस श्रीवास्तव को अपर पुलिस महानिदेशक तकीनीकी सेवाओं के पद पर भेजा गया है। अपर पुलिस महानिदेशक डॉक्टर संजीव गुप्ता को अपर पुलिस महानिदेशक के साथ ही अपर पुलिस महानिदेशक लॉजिस्टिक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। लखनऊ में ही तैनात अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा तरुण गाबा को लखनऊ का नया पुलिस कमिश्नर बना दिया गया है।

वहीं, पुलिस महानिरीक्षक होमगार्ड धर्मवीर को पीएसी पूर्वी जोन का पुलिस महानिरीक्षक बनाकर प्रयागराज भेजा गया है। गृह सचिव जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे मोहित गुप्ता को पुलिस महानिरीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन के पद पर लखनऊ में ही रखा गया है।

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पुलिस अकादमी मुरादाबाद के महानिरीक्षक विनोद कुमार सिंह को लखनऊ में पुलिस महानिरीक्षक विशेष जांच बनाया गया है। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार को उनकी जगह पुलिस महानिरीक्षक मुरादाबाद पीटीएस भेजा गया है।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन लखनऊ के पुलिस महानिरीक्षक आनंद सुरेश राव कुलकर्णी को गृह सचिव बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक संबंद्ध मुख्यालय अनूप कुमार सिंह को ईओडब्ल्यू का पुलीस अधीक्षक बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक संबंद्ध मुख्यालय आनंद कुमार को लोक शिकायत मुख्यालय लखनऊ में पुलिस अधीक्षक के पद पर भेजा गया है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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