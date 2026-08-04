UP Rain: यूपी के मौसम का नया अपडेट: इन इलाकों में तीन दिन तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट

यूपी के कई इलाकों में उमस भरी गर्मी झेल रहे लोगों को राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में तीन दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

UP Rain Alert: मौसम को लेकर यूपी वालों के लिए राहत भरी खबर है। उमस भरी गर्मी झेल रहे लोगों को जल्द ही इससे निजात मिलने वाली है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में बारिश को लेकर नया अपडेट जारी किया हे। यूपी में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। जिसके चलते मौसम विभाग ने तीन दिन तक प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में अच्छी वर्षा दर्ज की गई है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हस्सिों में भी मध्यम से भारी बारिश हुई।

मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों तक अधिकांश हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है। विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग सभी स्थानों पर तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर वर्षा और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। पांच और छह अगस्त को प्रदेश के दोनों उप-भागों में अधिकांश स्थानों पर बारिश होने के आसार हैं। इसके बाद सात अगस्त से वर्षा की गतिविधियों में कुछ कमी आने की संभावना है।

पश्चिमी यूपी में वज्रपात का अलर्ट मौसम विभाग ने चार अगस्त के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं वज्रपात और भारी वर्षा तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में वज्रपात के साथ कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। पांच अगस्त को दोनों उप-भागों में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना जताई गई है, जबकि छह अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी से बहुत भारी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा हो सकती है। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक 125 मिलीमीटर वर्षा कन्नौज के छिबरामऊ में दर्ज की गई। इसके अलावा बहराइच के नानपारा में 104 मिमी, अयोध्या में 94.8 मिमी, लखीमपुर खीरी के शारदानगर में 81.6 मिमी, कानपुर नगर में 75 मिमी, बाराबंकी के हैदरगढ़ में 70 मिमी, जौनपुर में 68.6 मिमी तथा लखनऊ में 66.6 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इटावा के चकरनगर में 100 मिमी, फिरोजाबाद के शिकोहाबाद और मैनपुरी के करहल में 60-60 मिमी तथा आगरा में 55.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई।