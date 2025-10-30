Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsMajor relief from High Court to the accused in the terror attack on Rampur CRPF camp, death sentence cancelled
रामपुर CRPF कैंप पर आतंकी हमले के आरोपियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, फांसी की सजा रद्द

रामपुर CRPF कैंप पर आतंकी हमले के आरोपियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, फांसी की सजा रद्द

संक्षेप: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के रामपुर सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमले के सभी आरोपियों को मिली फांसी की सजा रद्द कर दी है। अब सिर्फ आर्म्स एक्ट में दस साल कैद की सजा बरकरार रहेगी। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने पुलिस की विवेचना पर गंभीर सवाल भी उठाए हैं।

Thu, 30 Oct 2025 12:18 AMYogesh Yadav प्रयागराज, विधि संवाददाता।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमले के मामले में आरोपियों को फांसी की सजा सुनाए जाने का आदेश रद्द कर दिया है। मृत्युदंड के सत्र न्यायालय के निर्णय को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि हम अपराध की गंभीरता पर चिंतित हैं और साथ ही यह कहना चाहते हैं कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ मुख्य अपराध के लिए संदेह से परे मामला साबित करने में बुरी तरह विफल रहा जो आपराधिक न्यायशास्त्र के माध्यम से चलने वाला एक सुनहरा नियम है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की खंडपीठ ने बुधवार को आरोपियों मोहम्मद शरीफ, सबाउद्दीन, इमरान, शाहजाद और मोहम्मद फारूक को बरी करते हुए दिया, जिन्हें 31 दिसंबर 2007 की मध्यरात्रि सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमले के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया गया था। इस हमले में सात सीआरपीएफ जवानों की मौत हो गई थी और पांच घायल हो गए थे।

खंडपीठ ने कहा कि न्यायालय को यह पता लगाना होता है कि आरोपियों ने वास्तव में अपराध किया था या नहीं। इस मामले में इस तथ्य के कारण कि अभियोजन पक्ष के गवाहों ने पहले अपीलार्थियों को कभी नहीं जाना था और उन्हें शिनाख्त परेड में कभी नहीं पहचाना गया था, से संदेह उठता है कि क्या अभियोजन पक्ष के गवाह कभी जानते थे कि अपीलार्थियों ने वास्तव में अपराध किया था।

न्यायालय ने रिकॉर्ड के अवलोकन और अपीलार्थियों के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद पाया कि अभियोजन पक्ष के गवाह जांच अधिकारी के सामने धारा 161 सीआरपीसी के तहत अपने बयान दर्ज करने के समय और एफआईआर दर्ज करने के समय आरोपियों के नाम नहीं जानते थे। जिरह में वे न्यायालय को यह बताने में विफल रहे कि वे आरोपियों के नाम कैसे और कब जानते थे जब एफआईआर दर्ज करने के समय और धारा 161 सीआरपीसी के तहत बयानों को दर्ज करने के समय वे उनके नाम बिल्कुल नहीं जानते थे।

खंडपीठ ने अपीलें स्वीकार करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामपुर के एक एवं दो नवंबर 2019 के निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें सत्र न्यायालय ने आरोपियों को मृत्युदंड दिया था। इस आतंकी हमले की एफआईआर एक जनवरी 2008 को रामपुर के सिविल लाइंस थाने में उपनिरीक्षक ओम प्रकाश शर्मा ने दर्ज कराई थी।

शरीफ और चार अन्य द्वारा दायर कैपिटल अपील और संदर्भ को स्वीकार करते हुए खंडपीठ ने कुछ आरोपियों से एके 47 की बरामदगी के आधार पर उन्हें शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1-ए) के तहत दोषी पाया। इसलिए न्यायालय ने अपीलार्थियों को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसलिए उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत दस साल की सजा सुनाई गई। इसके अलावा न्यायालय ने मोहम्मद शरीफ, सबाउद्दीन, इमरान शाहजाद, मोहम्मद फारूक और जंग बहादुर पर आर्म्स एक्ट के तहत अपराध के लिए एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने अपीलार्थियों की कारावास की अवधि को सजा ने समायोजित करने का निर्देश दिया।

पुलिस की विवेचना पर गंभीर टिप्पणी

फांसी की सजा रद्द करते हुए कोर्ट ने पुलिस की विवेचना पर गंभीर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि यदि विवेचना और अभियोजन अधिक प्रशिक्षित पुलिस द्वारा किया गया होता तो इस केस का अलग नतीजा हो सकता था। कोर्ट ने कहा कि जब प्रत्यक्षदर्शी गवाह अभियुक्तों को पहले से नहीं पहचानते थे और घटना रात के अंधेरे में हुई तो जांच एजेंसी के लिए या आवश्यक था कि वह अभियुक्तों को बापर्दा रखती। इसी प्रकार जब धारा 161 के बयान में अभियुक्तों की पहचान को लेकर कुछ नहीं कहा गया था तो उनकी पहचान सिर्फ शिनाख्त परेड से की जानी चाहिए थी।

कोर्ट ने कहा कि फिंगरप्रिंट और आतंकियों से बराबर सामान को अति सुरक्षा में रखा जाना चाहिए था। माल खाने में सामान रखने को लेकर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न निर्देश जारी किए जाते रहे हैं लेकिन इस मामले में पुलिस ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि घटना बेहद गंभीर थी लेकिन अभियोजन इससे संदेश से परे साबित करने में नाकाम रहा। खंडपीठ ने राज्य सरकार को छूट दी है कि विवेचना में लापरवाही के दोषी अधिकारियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई कर सकती है।