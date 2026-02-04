Hindustan Hindi News
यूपी में मकान या फ्लैट की किस्तें नहीं जमा कर पाए लोगों को बड़ी राहत, ओटीएस की तैयारी

संक्षेप:

ओटीएस के तहत मूल बकाया राशि पर लगने वाले भारी ब्याज में काफी कमी की जाएगी। इससे आवंटियों पर वर्षों से चला आ रहा आर्थिक बोझ कम होगा। वे आसानी से अपना बकाया चुकाकर आवास की रजिस्ट्री करा सकेंगे। ब्याज में छूट मिलने से ऐसे आवंटी भी आगे आएंगे, जो अब तक बढ़ते ब्याज के कारण भुगतान नहीं कर पा रहे हैं।

Feb 04, 2026 10:26 pm IST
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एलडीए और आवास विकास परिषद के हजारों आवंटियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। उनके लिए जल्द ही एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लाने की तैयारी है। इस योजना से लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के करीब 2000 और आवास विकास के लगभग 4000 आवंटियों को सीधा फायदा होगा, जो किसी कारणवश समय पर अपने मकान या फ्लैट की किस्तें जमा नहीं कर पाए थे।

ओटीएस के तहत मूल बकाया राशि पर लगने वाले भारी ब्याज में उल्लेखनीय कमी की जाएगी। इससे आवंटियों पर वर्षों से चला आ रहा आर्थिक बोझ कम होगा और वे आसानी से अपना बकाया चुकाकर आवास की रजिस्ट्री करा सकेंगे। अधिकारियों के मुताबिक, ब्याज में छूट मिलने से ऐसे आवंटी भी आगे आएंगे, जो अब तक बढ़ते ब्याज के कारण भुगतान नहीं कर पा रहे हैं।

यह उन लोगों के लिए बड़ी सहूलियत है जो खुद को ब्याज चुकाने में असमर्थ पा रहे थे। इसी वजह से उनकी किस्तें भी पटरी पर नहीं आ पा रही हैं। ऐसे लोग काफी समय से ओटीएस जैसी योजना चाह रहे जिससे उन पर ब्याज का बोझ घटे और वे अपनी बकाया किस्तें जमा कर सकें।

यह शासनादेश जारी होते ही लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) और आवास विकास परिषद ने योजना को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही इसकी विस्तृत शर्तें और समय-सीमा जारी की जाएंगी। उम्मीद है कि इस योजना से न केवल हजारों परिवारों को राहत मिलेगी, बल्कि प्राधिकरणों की अटकी हुई राजस्व वसूली भी तेजी से हो सकेगी।

