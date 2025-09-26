major relief for teacher accused of being a pakistani citizen high court stays arrest पाकिस्तानी नागरिक होने की आरोपी शिक्षिका को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsmajor relief for teacher accused of being a pakistani citizen high court stays arrest

पाकिस्तानी नागरिक होने की आरोपी शिक्षिका को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

शुमायला खान पर आरोप लगा है कि वह पाकिस्तान की नागरिक हैं और भारत में अवैध रूप से निवास कर रही हैं। साथ ही बरेली के फतेहगंज ब्लॉक के मदहोपुर गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं और वह फर्जी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यरत हैं।

Ajay Singh विधि संवाददाता, प्रयागराजFri, 26 Sep 2025 10:58 AM
share Share
Follow Us on
पाकिस्तानी नागरिक होने की आरोपी शिक्षिका को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत में अवैध रूप से रहने और पाकिस्तान की नागरिक होने के मामले में आरोपी अध्यापिका शुमायला खान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद की खंडपीठ ने शुमायला खान की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। बरेली में एक प्राथमिक विद्यालय में वर्ष 2015 से बतौर अध्यापिका पढ़ा रहीं शुमायला खान ने याचिका में पिछले साल जनवरी माह में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है।

इस मामले में शुमायला खान पर आरोप लगाया गया है कि वह पाकिस्तान की नागरिक हैं और भारत में अवैध रूप से निवास कर रही हैं। साथ ही बरेली के फतेहगंज ब्लॉक के मदहोपुर गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं और वह फर्जी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यरत हैं।

ये भी पढ़ें:बेटे के नामकरण में नहीं बुलाने पर प्रधान को आया गुस्सा, पिता को गोली से उड़ाया

याची की ओर से तर्क दिया गया कि निवास प्रमाण पत्र के निरस्तीकरण के खिलाफ याची ने पहले ही एक याचिका कर रखी है, जिसमें सुनवाई भी हो चुकी है। इस पर खंडपीठ ने इस मामले को संबंधित याचिका के साथ सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया। साथ ही अगली सुनवाई तक याची की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए सात अक्तूबर की तारीख लगाई है।

ये भी पढ़ें:अपार्टमेंट-टाउनशिप-बिल्डिंग के 2044 नक्शे होंगे रद्द, यूपी की राजधानी में ऐक्शन

मिली जानकारी के अनुसार रामपुर में पढ़ाई करने वाली शुमायला खान ने सात अप्रैल 2015 को सहायक अध्यापक पद पर ज्वाइन किया था। करीब नौ साल तक नौकरी की। शुमायला पर पाकिस्‍तानी नागरिक होने का आरोप 3 साल पहले लगा। तब वह बरेली के फतेहगंज पश्चिमी के माधौपुर प्राइमरी स्‍कूल में तैनात थीं। शुमायला पर यह आरोप लगने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया था। इसके बाद शुमायला के खिलाफ जांच शुरू की गई। शुमायला पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही थी। अब हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लगने के बाद निश्चित ही उन्हें बड़ी राहत मिली है।

UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |