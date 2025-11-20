छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को बड़ी राहत, अब छात्र इस डेट तक कर सकेंगे आवेदन

संक्षेप: यूपी में छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित छात्रों को बड़ी राहत मिली है। अब विद्यार्थी 26 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकेंगे।अब समाज कल्याण विभाग ने आवेदन की तारीख बढ़ा दी है।

उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित छात्रों को बड़ी राहत मिल गई है। अब विद्यार्थी 26 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। डीएलएड के साथ-साथ होम्योपैथिक, आयुर्वेद व यूनानी के डिप्लोमा इत्यादि पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी तकनीकी खामी के कारण आवेदन फॉर्म नहीं भर पाए थे। अब समाज कल्याण विभाग ने आवेदन की तारीख बढ़ा दी है।

वर्ष 2024-25 में परीक्षा परिणाम देरी से घोषित होने व अन्य कारणों से 5.87 लाख विद्यार्थी छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित रह गए थे। ऐसे में इन विद्यार्थियों को बीते 27 अक्तूबर से लेकर 31 अक्तूबर तक ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई थी लेकिन सर्वर डाउन होने और अन्य कठिनाईयों के कारण करीब तीन लाख विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर पाए थे। यही नहीं जिन छात्रों ने आवेदन कर दिया था उनका फॉर्म संस्थान आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। ऐसे में आवेदन की तारीख बढ़ाए जाने की मांग लगातार की जा रही थी। अब गुरुवार को फिर छात्रवृत्ति पोर्टल खोल दिया गया है।