छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों को बड़ी राहत, अब छात्र इस डेट तक कर सकेंगे आवेदन

संक्षेप:

यूपी में छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित छात्रों को बड़ी राहत मिली है। अब विद्यार्थी 26 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकेंगे।अब समाज कल्याण विभाग ने आवेदन की तारीख बढ़ा दी है।

Thu, 20 Nov 2025 10:23 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित छात्रों को बड़ी राहत मिल गई है। अब विद्यार्थी 26 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। डीएलएड के साथ-साथ होम्योपैथिक, आयुर्वेद व यूनानी के डिप्लोमा इत्यादि पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी तकनीकी खामी के कारण आवेदन फॉर्म नहीं भर पाए थे। अब समाज कल्याण विभाग ने आवेदन की तारीख बढ़ा दी है।

वर्ष 2024-25 में परीक्षा परिणाम देरी से घोषित होने व अन्य कारणों से 5.87 लाख विद्यार्थी छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित रह गए थे। ऐसे में इन विद्यार्थियों को बीते 27 अक्तूबर से लेकर 31 अक्तूबर तक ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई थी लेकिन सर्वर डाउन होने और अन्य कठिनाईयों के कारण करीब तीन लाख विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर पाए थे। यही नहीं जिन छात्रों ने आवेदन कर दिया था उनका फॉर्म संस्थान आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। ऐसे में आवेदन की तारीख बढ़ाए जाने की मांग लगातार की जा रही थी। अब गुरुवार को फिर छात्रवृत्ति पोर्टल खोल दिया गया है।

समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक आनंद कुमार सिंह के मुताबिक छात्र 26 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 28 नवंबर तक छात्र ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट निकाल सकेंगे और 29 नवंबर तक समस्त दस्तावेजों के साथ अपने आवेदन फॉर्म की हार्ड कापी संस्थान में जमा कर सकेंगे। शिक्षण संस्थान छात्रों के ऑनलाइन आवेदन को तीन दिसंबर तक अग्रसारित कर सकेंगे। उसके बाद आवेदन फॉर्मों की जांच व अन्य प्रक्रिया होगी। 12 जनवरी को आवेदन करने वाले छात्रों के बैंक खाते में छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि ऑनलाइन भेजी जाएगी।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
