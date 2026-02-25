Hindustan Hindi News
Feb 25, 2026 08:09 pm IST
नदियों में चलने वाली पंजीकृत नावों के नाविकों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए 38 जिलों में 66,077 लाइफ जैकेट बंटी जाएंगी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और पीएसी के माध्यम से इसे बांटा जाएगा।

यूपी के नाविकों के लिए बड़ी राहत, यात्रियों की सुरक्षा के लिए 38 जिलों में दी जाएंगी 66077 लाइफ जैकेट

यूपी में नाविकों के लिए राहत भरी खबर है। नदियों में चलने वाली पंजीकृत नावों के नाविकों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए 38 जिलों में 66,077 लाइफ जैकेट बंटी जाएंगी। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और पीएसी के माध्यम से इसे बांटा जाएगा। राहत आयुक्त डा. हृषिकेश भास्कर यशोद ने 15 दिनों में इसे जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में बांटने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि जिलों में एडीएम (वि/रा) को इसके लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है।

पीएसी ने निविदा आमंत्रित करते हुए 38 जिलों के 811 घाटों पर संचालित 4,175 पंजीकृत नौकाओं के लिए 66,077 लाइफ जैकेट खरीदे हैं। इसके लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि से पीएसी को 13 करोड़ 21 लाख 54 हजार रुपये दिए गए हैं। लाइफ जैकेट के गुणवत्ता की जांच नियमानुसार लैब से कराई गई है। लाइफ जैकेट की संख्या पंजीकृत नावों पर बैठने वाले यात्रियों की क्षमता के मुताबिक तय की गई है। वाराणसी में सबसे ज्यादा 33300, प्रयागराज में 12,267, मिर्जापुर में 5,437, मऊ में 3,394, बलिया में 1,844, हापुड़ में 1,462 और कौशांबी में 970 लाइफ जैकेट वितरित की जाएंगी।

बिना लाइफ जैकेट नाव में बैठाने पर आठ पर केस

वाराणसी में नाव दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की ओर से लगातार चक्रमण कर कार्रवाई की जा रही है। बिना लाइफ जैकेट पहनाए यात्रियों को नाव में बैठाने पर आदमपुर और कोतवाली थानों की पुलिस ने नाविकों और नाव स्वामियों के खिलाफ केस दर्ज किया। आदमपुर थाना प्रभारी विमल मिश्रा ने बताया कि तीन नावों में लापरवाही पाई गई। इसके तहत नाविक कोटवा निवासी रवि साहनी, नाव स्वामी मणिकर्णिका घाट निवासी कालीचरण, नाविक घसियारी टोला निवासी प्रमोद साहनी, नाव स्वामी सूजाबाद निवासी राकेश साहनी और सराय मोहाना निवासी नाविक अरविंद साहनी तथा नाव स्वामी किशन साहनी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उधर कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक दया शंकर सिंह ने बताया कि क्षमता से अधिक सवारियों को बैठाने और लाइफ जैकेट के बिना यात्रा कराने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। इसके तहत गायघाट निवासी नाविक विष्णु साहनी और सोमारू निवासी नाविक सोमारू साहनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नाव को सीज कर दिया गया।

बिना लाइफ जैकेट सवारी बैठाने पर बोट सीज की

कुछ दिन पहले वाराणसी के तुलसीघाट पर हुए नाव दुर्घटना को देखे हुए जल पुलिस ने बिना लाइफ जैकेट के सवारी बैठाने पर एक नाव को सीज कर दिया था। साथ ही दो को हिदायत भी दी थी। पुलिस ने बताया कि तुलसीघाट के समीप एक बोट पर 12 लोग सवार थे। किसी ने भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी। जल पुलिस को देखते ही नाविक सभी को लाइफ जैकेट पहनाने लगा। यह देखकर जल पुलिस ने बोट किनारे कराई और चालक शिवाला निवासी रवि साहनी ने पूछताछ की। उसके पास बोट के कागजात भी नहीं थे। रवि ने बताया कि भदैनी निवासी सुरेश माझी बोट मालिक हैं। जल पुलिस ने बोट सीज कर दी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

