मकान मालिकों को बड़ी राहत, ओटीएस की डेट 14 दिसंबर तक बढ़ी
यूपी की राजधानी लखनऊ में मकान मालिकों के लिए बड़ी राहत है। एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि एक माह बढ़ा दी है। 14 दिसंबर 2026 तक ओटीएस के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
यूपी की राजधानी लखनऊ की मकान मालिकों को लंबित कर जमा करने के लिए योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। शासन ने एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि एक माह बढ़ा दी है। अब भवन स्वामी 14 दिसंबर 2026 तक योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे। वहीं, योजना के तहत निर्धारित धनराशि जमा करने और प्राप्त आवेदनों के अंतिम निस्तारण की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2027 निर्धारित की गई है।
एकमुश्त समाधान योजना के अंतर्गत नगर निगम लखनऊ के भवन स्वामियों को लंबित गृहकर के साथ जलकल विभाग से संबंधित बकाया जलकर, सीवरकर एवं जलमूल्य के मामलों में भी योजना का लाभ मिलेगा। शासन द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, पहले ओटीएस योजना में आवेदन की अवधि 15 अगस्त से 14 नवंबर 2026 तक निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर अब 14 दिसंबर 2026 कर दिया गया है। इसी प्रकार, योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार अंतिम निस्तारण और निर्धारित धनराशि जमा करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2026 से बढ़ाकर 15 जनवरी 2027 कर दी गई है।
अब शहर में नहीं दिखेगी मांस-मछली और मुर्गे की गंदगी
शहर की सड़कों, नालियों और खाली प्लॉटों में मांस-मछली, चिकन, मुर्गा और भैंसा आदि के अवशेषों से होने वाली गंदगी से आने वाले दिनों में छुटकारा मिलेगा। नगर निगम इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए शिवरी में विशेष प्लांट बनाने जा रहा है। करीब छह करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस प्लांट को नगर आयुक्त गौरव कुमार ने मंजूरी दे दी है। इसके निर्माण के लिए तीन एकड़ जमीन निर्धारित की गई है। शहर में मांस-मछली की दुकानों, चिकन और मीट कारोबार से रोजाना करीब 50 टन कचरा निकलता है। इसमें मांस के अवशेष, हड्डियां, खाल और अन्य अपशिष्ट शामिल हैं। इनके उचित निस्तारण की व्यवस्था नहीं होने से कई बार यह कचरा सड़कों के किनारे, नालियों और खाली स्थानों पर फेंक दिया जाता है। इससे आसपास गंदगी फैलने के साथ दुर्गंध की समस्या भी पैदा होती है। बरसात में यह समस्या और गंभीर हो जाती है।
एक जगह होगा कचरे का निस्तारण
नगर निगम की योजना के तहत शिवरी में बनने वाले प्लांट में मांस-मछली और पशुओं से निकलने वाले कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाएगा। इससे शहर के अलग-अलग इलाकों में इस तरह के कचरे को फेंकने की समस्या पर रोक लग सकेगी। नगर निगम का मानना है कि प्लांट शुरू होने के बाद मीट कारोबार से निकलने वाले अपशिष्ट का व्यवस्थित प्रबंधन संभव होगा।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें