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यूपी में आलू किसानों को बड़ी राहत, भंडारण पर शुल्क में प्रतिकिलो एक रुपए की छूट देगी सरकार

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी में आलू किसानों को सरकार ने बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार भंडारण पर शुल्क में प्रतिकिलो एक रुपए की छूट देगी। वहीं बाजार भाव में अंतर होने पर 1.50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्रतिपूर्ति भी दी जाएगी।

यूपी में आलू किसानों को बड़ी राहत, भंडारण पर शुल्क में प्रतिकिलो एक रुपए की छूट देगी सरकार
यूपी में आलू किसानों को सरकार ने बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार भंडारण पर शुल्क में प्रतिकिलो एक रुपए की छूट देगी।

उत्तर प्रदेश में आलू किसानों को उनकी उपज की अच्छी कीमत व भंडारण शुल्क में छूट देकर सरकार उन्हें बड़ी राहत देगी। आलू भंडारण पर प्रति किलो एक रुपये के हिसाब से छूट किसानों को दी जाएगी। वहीं बाजार भाव में अंतर होने पर 1.50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्रतिपूर्ति भी दी जाएगी। आलू किसानों को नुकसान न हो इसके लिए कदम उठाया जा रहा है।

सरकार की ओर से कहा गया कि पिछले नौ वर्षों में आलू किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए हर संभव प्रयास किए गए हैं, ताकि उन्हें उत्पादन से लेकर विपणन तक किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। चालू आलू वर्ष में भी फसल खेत में रहते ही उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह तथा उद्यान विभाग के अधिकारियों ने आलू के बेहतर विपणन की संभावनाओं पर काम शुरू कर दिया था।

किसानों को उचित मूल्य दिलाने की दिशा में प्रयास

इसी क्रम में 30 जनवरी 2026 को ओडिशा के भुवनेश्वर में क्रेता-विक्रेता सम्मेलन आयोजित किया गया। उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने ओडिशा के उपमुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, प्रगतिशील किसानों तथा प्रतिष्ठित व्यवसायियों के साथ संवाद कर उत्तर प्रदेश के आलू की ओडिशा में आपूर्ति बढ़ाने और किसानों को उचित मूल्य दिलाने की दिशा में प्रयास किया। इसके अतिरिक्त अपर मुख्य सचिव, उद्यान, निदेशक, उद्यान सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने देश के विभिन्न राज्यों का दौरा कर उत्तर प्रदेश के आलू के विपणन की संभावनाओं को तलाशा। सरकार का कहना है कि ऐसे प्रयासों का उद्देश्य किसानों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराना और उन्हें उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना है।

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किसानों को बाजार भाव में उतार-चढ़ाव से राहत देगी

सरकार ने आलू किसानों को राहत देने के लिए पिछले वर्षाकालीन सत्र में भंडारण शुल्क में ₹1 प्रति किलोग्राम की दर से छूट देने का निर्णय लिया है। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। इसके लिए ₹1,000 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार किसानों को बाजार भाव में उतार-चढ़ाव से राहत देने के उद्देश्य से भामाशाह भाव स्थिरता कोष की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से किसानों के हित में बाजार भाव को स्थिर रखने के लिए ₹1.50 प्रति किलोग्राम की दर से भावांतर भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाएगा। इसके लिए ₹100 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है।

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किसानों से अपील की गई कि राजनीतिक दलों द्वारा सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से किए जाने वाले दुष्प्रचार पर ध्यान न दें और सरकार की किसान हितैषी योजनाओं एवं निर्णयों की वास्तविकता को समझें। सरकार ने सभी किसानों के हितैषी लोगों से भी रचनात्मक सुझाव आमंत्रित किए हैं। डबल इंजन की सरकार की प्राथमिकता में किसान हैं और किसानों की आय, उनकी उपज के उचित मूल्य तथा विपणन की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास जारी रहेंगे।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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