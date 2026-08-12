यूपी में आलू किसानों को बड़ी राहत, भंडारण पर शुल्क में प्रतिकिलो एक रुपए की छूट देगी सरकार

यूपी में आलू किसानों को सरकार ने बड़ी राहत देने जा रही है। सरकार भंडारण पर शुल्क में प्रतिकिलो एक रुपए की छूट देगी। वहीं बाजार भाव में अंतर होने पर 1.50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्रतिपूर्ति भी दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में आलू किसानों को उनकी उपज की अच्छी कीमत व भंडारण शुल्क में छूट देकर सरकार उन्हें बड़ी राहत देगी। आलू भंडारण पर प्रति किलो एक रुपये के हिसाब से छूट किसानों को दी जाएगी। वहीं बाजार भाव में अंतर होने पर 1.50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्रतिपूर्ति भी दी जाएगी। आलू किसानों को नुकसान न हो इसके लिए कदम उठाया जा रहा है।

सरकार की ओर से कहा गया कि पिछले नौ वर्षों में आलू किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए हर संभव प्रयास किए गए हैं, ताकि उन्हें उत्पादन से लेकर विपणन तक किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। चालू आलू वर्ष में भी फसल खेत में रहते ही उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह तथा उद्यान विभाग के अधिकारियों ने आलू के बेहतर विपणन की संभावनाओं पर काम शुरू कर दिया था।

किसानों को उचित मूल्य दिलाने की दिशा में प्रयास इसी क्रम में 30 जनवरी 2026 को ओडिशा के भुवनेश्वर में क्रेता-विक्रेता सम्मेलन आयोजित किया गया। उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने ओडिशा के उपमुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, प्रगतिशील किसानों तथा प्रतिष्ठित व्यवसायियों के साथ संवाद कर उत्तर प्रदेश के आलू की ओडिशा में आपूर्ति बढ़ाने और किसानों को उचित मूल्य दिलाने की दिशा में प्रयास किया। इसके अतिरिक्त अपर मुख्य सचिव, उद्यान, निदेशक, उद्यान सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने देश के विभिन्न राज्यों का दौरा कर उत्तर प्रदेश के आलू के विपणन की संभावनाओं को तलाशा। सरकार का कहना है कि ऐसे प्रयासों का उद्देश्य किसानों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराना और उन्हें उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाना है।

किसानों को बाजार भाव में उतार-चढ़ाव से राहत देगी सरकार ने आलू किसानों को राहत देने के लिए पिछले वर्षाकालीन सत्र में भंडारण शुल्क में ₹1 प्रति किलोग्राम की दर से छूट देने का निर्णय लिया है। यह राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। इसके लिए ₹1,000 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार किसानों को बाजार भाव में उतार-चढ़ाव से राहत देने के उद्देश्य से भामाशाह भाव स्थिरता कोष की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से किसानों के हित में बाजार भाव को स्थिर रखने के लिए ₹1.50 प्रति किलोग्राम की दर से भावांतर भुगतान सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाएगा। इसके लिए ₹100 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया है।