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आजम खां को एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत, अभिलेखों में हेराफेरी मामले में जमानत अर्जी मंजूर

Dinesh Rathour रामपुर, विधि संवाददाता
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शत्रु संपत्ति कब्जाने के लिए रिकॉर्ड रूम के अभिलेखों में हेराफेरी के मामले में सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां को सोमवार को बड़ी कानूनी राहत मिली। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।

आजम खां को एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत, अभिलेखों में हेराफेरी मामले में जमानत अर्जी मंजूर

Rampur News: शत्रु संपत्ति कब्जाने के लिए रिकॉर्ड रूम के अभिलेखों में हेराफेरी के मामले में सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खां को सोमवार को बड़ी कानूनी राहत मिली। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। हालांकि, इस फैसले के बावजूद आजम के जेल से बाहर आने का रास्ता अभी साफ नहीं हुआ है, क्योंकि वे अन्य मामले में सजा काट रहे हैं। बेटे अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड मामले में सात साल की सजा से दंडित सपा नेता आजम खां रामपुर की जिला कारागार में बंद हैं। उनके खिलाफ शत्रु संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करने के लिए रिकार्ड रूम के अभिलेखों में हेराफेरी का मुकदमा पूर्व में दर्ज हुआ था।

जिसमें आजम खां की जमानत कोर्ट से मंजूर हो गई। लेकिन, विवेचना के दौरान कुछ अहम साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आजम खां पर 467, 471 और 120 बी की धाराएं बढ़ाई थीं। इस मामले में पूर्व में एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आजम खां की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिस पर आजम ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। सोमवार को इस पर दोनों पक्षों की बहस हुई। आजम खां के अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम खां की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।

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वीडियोग्राफर ने आजम के खिलाफ दर्ज कराए बयान

सपा नेता आजम खां के खिलाफ टांडा थाने में दर्ज भड़काऊ भाषण के मुकदमें में सोमवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें वीडियोग्राफर पंकज कुमार ने आजम के खिलाफ बयान दर्ज कराए। लेकिन, उनकी गवाही पूरी नहीं हो सकी। एपीओ स्वदेश शर्मा ने बताया कि इस मामले में अगली सुनवाई 13 मई को होगी।

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पड़ोसी से मारपीट मामले में दी गवाही

आजम के करीबी रिश्तेदार फरहान और उनके साथियों पर दर्ज पड़ोसी से मारपीट के मुकदमें में अभियोजन की ओर से गवाह सौलत अली को कोर्ट में पेश किया गया, जिसकी गवाही हुई। लेकिन, पूरी नहीं हो सकी। एपीओ स्वदेश शर्मा ने बताया कि इस मामले में अगली सुनवाई 27 मई को होगी।

फांसीघर की जमीन कब्जाने में चार्जफ्रेम नहीं

सपा नेता आजम खां और उनके परिजनों पर गंज कोतवाली में दर्ज जेल की फांसीघर की जमीन कब्जाने के मामले में सोमवार को सुनवाई टल गई। मालूम हो कि इस प्रकरण में पत्रावली वास्ते चार्जफ्रेम पर लगी थी, लिहाजा आरोप तय नहीं हो सके। अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 मई को होगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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