65 हजार कर्मचारियों को बड़ी राहत, रहेंगे परमानेंट; निगमीकरण का सेवा शर्तों पर असर नहीं
मंत्रालय के अनुसार OFB के निगमकरण के बाद कर्मचारियों को 7 नए डीपीएसयू में स्थानांतरित किया गया था। अब सशक्त मंत्रिसमूह ने निर्णय लिया है कि जो कर्मचारी स्थायी समावेशन का विकल्प नहीं चुनेंगे, उन्हें भी रिटायरमेंट तक सेवा सुरक्षा दी जाएगी। किसी प्रकार का डेपुटेशन भत्ता नहीं मिलेगा।
रक्षा मंत्रालय ने देशभर की 41 आयुध निर्माणियों के करीब 65 हजार कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड (ओएफबी) के निगमीकरण के बाद भी कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। कानपुर की पांच आयुध निर्माणियों के करीब आठ हजार कर्मचारियों को भी इस फैसले का सीधा लाभ मिलेगा।
रक्षा मंत्रालय के प्रबंधन एवं नीति प्रभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि नए रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों (डीपीएसयू) में समावेशन (एब्जॉर्प्शन) का विकल्प नहीं चुनने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति तक ‘डीम्ड डेपुटेशन’ पर कार्यरत रखा जाएगा। ऐसे कर्मचारियों को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की तरह वेतनमान, भत्ते, अवकाश, चिकित्सा सुविधा, पदोन्नति और अन्य सेवा शर्तों का लाभ पूर्ववत मिलता रहेगा।
मंत्रालय के अनुसार ओएफबी के निगमकरण के बाद कर्मचारियों को सात नए डीपीएसयू में स्थानांतरित किया गया था। अब सशक्त मंत्रिसमूह (ईजीओएम) ने निर्णय लिया है कि जो कर्मचारी स्थायी समावेशन का विकल्प नहीं चुनेंगे, उन्हें भी रिटायरमेंट तक सेवा सुरक्षा दी जाएगी। साथ ही उनकी नियुक्ति विदेशी सेवा शर्तों के तहत जारी रहेगी और किसी प्रकार का डेपुटेशन भत्ता नहीं मिलेगा।
भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (बीपीएमएस) ने इस फैसले का स्वागत किया है। संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मुकेश सिंह ने इसे कर्मचारियों के हित में ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा कि संगठन शुरू से कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहा था। वहीं संयुक्त मंत्री योगेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि इस फैसले से कर्मचारियों में लंबे समय से बना असमंजस समाप्त होगा और उनका भविष्य सुरक्षित होगा।
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लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें