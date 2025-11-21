यूपी में एक हजार युवाओं को बड़ी राहत, हिंसा भड़काने का दर्ज मुकदमा वापस लेगी सरकार

Hindustan Hindi News
अलीगढ़ और मथुरा जिले के एक हजार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इन युवाओं पर हिंसा भड़काने, बलवा आदि की धाराओं में दर्ज मुकदमे को यूपी सरकार अब वापस लेगी। अग्निवीर योजना के विरोध में वर्ष 2022 में इन दोनों जिलों में हिंसा भड़की थी।

Fri, 21 Nov 2025 08:55 PMDinesh Rathour अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता
यूपी के अलीगढ़ और मथुरा जिले के एक हजार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इन युवाओं पर हिंसा भड़काने, बलवा आदि की धाराओं में दर्ज मुकदमे को यूपी सरकार अब वापस लेगी। अग्निवीर योजना के विरोध में वर्ष 2022 में इन दोनों जिलों में हिंसा भड़की थी। मामले में अलग-अलग थानों में सात मुकदमे दर्ज किए गए थे। अब शासन स्तर से इन मुकदमों को वापिस लिए जाने के संबंध में जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। 17 जून 2022 को अलीगढ़ के यमुना एक्सप्रेस-वे पर अग्निवीर भर्ती के विरोध में बड़ी संख्या में युवा एकत्रित हो गए थे। जिसके बाद उन्होंने हंगामा और वाहनों में तोड़फोड़ कर दी थी।

अलीगढ़ की टप्पल थाने की जट्टारी पुलिस चौकी को आग लगा दी थी। 12 निजी वाहनों को फूंक दिया गया था। पुलिस ने हिंसा के लिए रोका तो उन पर भी हमला कर दिया था। जिसमें एक सीओ और चार पुलिसकर्मी घायल हुए थे। घंटों तक बवाल चला था। पुलिस-प्रशासन ने बमुश्किल हिंसा पर काबू पाया था। इस मामले में थाना टप्पल में दर्ज चार मुकदमों में 400 अज्ञात व 50 से ज्यादा को नामजद किया गया था। इसी तरह से मथुरा जिले में भी अग्निवीर भर्ती के विरोध में बवाल हुआ था। वहां तीन एफआईआर दर्ज हुई थीं। इन मुकदमों के संबंध में प्रदेश के गृह विभाग ने दोनों जिलों के डीएम से दर्ज मुकदमे वापिस लिए जाने के संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है। उप सचिव सत्येन्द्र प्रताप सिंह की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि संबंधित जिलों में दर्ज मुकदमों का परीक्षण करने के बाद रिपोर्ट जल्द भेजी जाए। एडीएम सिटी के स्तर से मामले में अब रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

विधायक ने बीते दिनों सीएम से की थी मांग

जेवर गौतमबुद्धनगर से विधायक धीरेन्द्र सिंह ने पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर इन मुकदमों को वापिस लिए जाने की मांग उठाई थी। जिसे बाद प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद ने प्रमुख सचिव गृह विभाग से रिपोर्ट भी तलब की थी।

12 लाख के के अर्थदंड की वसूली का भी हो चुका है आदेश

अग्निवीर भर्ती के विरोध में अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में हुई हिंसा को लेकर वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी की अध्यक्षता में बनाई गई मेरठ कमेटी ने अपना निर्णय दिया था। फैसले में कहा गया है कि हिंसा करने वाले 69 लोगों से लगभग 12 लाख रुपये की वसूली की जाए। इस हिंसा में सरकारी संपत्ति का अधिक नुकसान हुआ था। जिसके बाद मामले में एक कमेटी बनाई गई थी। राजस्व की वसूली के आदेश जिलाधिकारी अलीगढ़ को दिए गए थे।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
