यूपी में एक हजार युवाओं को बड़ी राहत, हिंसा भड़काने का दर्ज मुकदमा वापस लेगी सरकार

संक्षेप: अलीगढ़ और मथुरा जिले के एक हजार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इन युवाओं पर हिंसा भड़काने, बलवा आदि की धाराओं में दर्ज मुकदमे को यूपी सरकार अब वापस लेगी। अग्निवीर योजना के विरोध में वर्ष 2022 में इन दोनों जिलों में हिंसा भड़की थी।

यूपी के अलीगढ़ और मथुरा जिले के एक हजार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इन युवाओं पर हिंसा भड़काने, बलवा आदि की धाराओं में दर्ज मुकदमे को यूपी सरकार अब वापस लेगी। अग्निवीर योजना के विरोध में वर्ष 2022 में इन दोनों जिलों में हिंसा भड़की थी। मामले में अलग-अलग थानों में सात मुकदमे दर्ज किए गए थे। अब शासन स्तर से इन मुकदमों को वापिस लिए जाने के संबंध में जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। 17 जून 2022 को अलीगढ़ के यमुना एक्सप्रेस-वे पर अग्निवीर भर्ती के विरोध में बड़ी संख्या में युवा एकत्रित हो गए थे। जिसके बाद उन्होंने हंगामा और वाहनों में तोड़फोड़ कर दी थी।

अलीगढ़ की टप्पल थाने की जट्टारी पुलिस चौकी को आग लगा दी थी। 12 निजी वाहनों को फूंक दिया गया था। पुलिस ने हिंसा के लिए रोका तो उन पर भी हमला कर दिया था। जिसमें एक सीओ और चार पुलिसकर्मी घायल हुए थे। घंटों तक बवाल चला था। पुलिस-प्रशासन ने बमुश्किल हिंसा पर काबू पाया था। इस मामले में थाना टप्पल में दर्ज चार मुकदमों में 400 अज्ञात व 50 से ज्यादा को नामजद किया गया था। इसी तरह से मथुरा जिले में भी अग्निवीर भर्ती के विरोध में बवाल हुआ था। वहां तीन एफआईआर दर्ज हुई थीं। इन मुकदमों के संबंध में प्रदेश के गृह विभाग ने दोनों जिलों के डीएम से दर्ज मुकदमे वापिस लिए जाने के संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है। उप सचिव सत्येन्द्र प्रताप सिंह की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि संबंधित जिलों में दर्ज मुकदमों का परीक्षण करने के बाद रिपोर्ट जल्द भेजी जाए। एडीएम सिटी के स्तर से मामले में अब रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

विधायक ने बीते दिनों सीएम से की थी मांग जेवर गौतमबुद्धनगर से विधायक धीरेन्द्र सिंह ने पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर इन मुकदमों को वापिस लिए जाने की मांग उठाई थी। जिसे बाद प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद ने प्रमुख सचिव गृह विभाग से रिपोर्ट भी तलब की थी।