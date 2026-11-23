यूपी में माध्यमिक तदर्थ शिक्षकों को बड़ी राहत, नई नियुक्ति होने तक पूरा वेतन देने का शासनादेश जारी
यूपी के माध्यमिक स्कूलों के तदर्थ शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। लखनऊ हाईकोर्ट के आदेश के बाद विभाग ने नई नियुक्ति होने तक शिक्षकों को पूरा वेतन देने का शासनादेश जारी किया है।
लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। यूपी के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक स्कूलों के तदर्थ शिक्षकों को बड़ी राहत मिल गई है। एडेड माध्यमिक स्कूलों में नए शिक्षकों की नियुक्ति तक इन तदर्थ शिक्षकों को पूर्णकालिक शिक्षक के बराबर ही वेतन मिलता रहेगा। नौ नवंबर 2023 को इन्हें बर्खास्त कर दिया गया था और फिर इन्हें मानदेय पर रखा गया। अब पिछले तीन वर्षों से सेवा की निरंतरता बनाए रखते हुए इन्हें पहले की तरह की वेतन मिलेगा।
अपर मुख्य सचिव, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से हाईकोर्ट के आदेश को लागू कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। एडेड माध्यमिक स्कूलों में 26 अगस्त 2020 के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर शिक्षकों को उनकी सेवाओं के आधार पर भारांक देते हुए उप्र माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की परीक्षा में शामिल करते हुए मौलिक नियुक्ति प्रदान कर दी गई थी। शेष तदर्थ शिक्षक जो वर्ष 2000 से पूर्व और वर्ष 2000 के बाद भर्ती हुए थे, उनकी सेवाएं नौ नवंबर 2023 को समाप्त कर दी गईं। उस समय तदर्थ शिक्षकों ने इसका विरोध किया और आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या करते हुए माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के विरोध में धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। फिर आठ जुलाई 2024 को इन तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखने का निर्णय लिया गया। एलटी ग्रेड शिक्षकों को 25 हजार रुपये मासिक मानदेय और लेक्चरर को 30 हजार रुपये मासिक मानदेय पर रखा गया।
1100 के आसपास है तदर्थ शिक्षकों की संख्या
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में मनोज कुमार सिंह व अन्य तथा 189 संबद्ध अन्य रिट याचिकाओं पर बीते 24 अगस्त 2026 को जारी आदेश का अनुपालन कराने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया गया है। अभी तदर्थ शिक्षकों की संख्या करीब 1100 के आसपास है। एडेड माध्यमिक स्कूलों में नियमित शिक्षकों की नई भर्ती होने तक तदर्थ शिक्षकों को पहले की तरह ही पूरा वेतन मिलेगा यानी अभी मिल रहे मानदेय से दोगुने से अधिक हर महीने उन्हें वेतन पहले की तरह ही मिलने लगेगा।
पिछले तीन सालों का बकाया भी मिल सकता है
यही नहीं नौ नवंबर 2023 से ही उनकी सेवा की निरंतरता होगी। जिससे उन्हें पिछले तीन वर्षों का बकाया भी मिल सकता है। चयनित अभ्यर्थी आते ही इनकी सेवाएं स्वत: ही समाप्त मानी जाएंगी। यही नहीं इन शिक्षकों द्वारा की गई सेवा की गणना पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा के रूप में नहीं की जाएगी। उप्र माध्यमिक तदर्थ शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि इससे शिक्षकों को बड़ी राहत मिल गई है। उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री नरेन्द्र कुमार वर्मा ने माध्यमिक शिक्षा विभाग का आभार जताया है।
डीआईओएस सत्यापन कर देंगे वेतन
तदर्थ शिक्षकों का भुगतान केवल उनके द्वारा किए गए वास्तविक कार्य के आधार पर किया जाएगा। कार्य सत्यापन का संपूर्ण उत्तरादायित्व जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) का होगा। तदर्थ शिक्षकों की निरंतरता उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग से नियमित चयनित शिक्षकों तक ही होगी। उसके बाद इनकी सेवाएं स्वत: समाप्त कर दी जाएंगी। अभी तदर्थ शिक्षकों की संख्या करीब 1100 के आसपास है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।