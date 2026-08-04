Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

संभल और वाराणसी में होने जा रहा बड़ा काम, योगी सरकार ने खोला खजाना

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

योगी सरकार संभल और वाराणसी में बड़ा काम करने जा रही है। सरकार ने इसके लिए खजाना खोला है। अनुपूरक बजट में उत्तर प्रदेश सरकार ने 140.65 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए हैं।

CM Yogi Adityanath in UP Vidhansabha
यूपी के संभल जिले के प्रशासनिक मुख्यालय बहजोई और वाराणसी में नए समेकित कलेक्ट्रेट भवन बनेंगे। इनके लिए अनुपूरक में सरकार ने 140.65 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए हैं।

यूपी के संभल जिले के प्रशासनिक मुख्यालय बहजोई और वाराणसी में नए समेकित कलेक्ट्रेट भवन बनेंगे। इनके लिए अनुपूरक में सरकार ने 140.65 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए हैं। विधानमंडल के दोनों सदनों में मंगलवार को रखे गए अनुपुरक बजट में राजस्व विभाग को 1014.11 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। राज्य आपदा मोचक निधि (एसडीएमएफ) के लिए 739 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

सरकार ने संभल के बहजोई में इंटीग्रेटेड आवासों के निर्माण के साथ प्रदेश के मंडल, जिला और तहसील स्तर पर आवासीय भवनों के नवनिर्माण, विस्तार, पुनर्निर्माण और सुदृढ़ीकरण पर भी जोर दिया है। इसके लिए 85 करोड़ रुपये की एकमुश्त बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। राजस्व प्रशासन का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा। संभल के बहजोई और वाराणसी में नए इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट भवन बनने से अधिकारियों और कर्मचारियों को बेहतर कार्यस्थल मिल सकेगा व लोगों को भी सरकारी सेवाओं के लिए अधिक सुविधाएं उपलब्ध होने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:प्रयागराज-चित्रकूट विकास प्राधिकरण को योगी कैबिनेट की मंजूरी, 6 जिलों को सौगात

भूजल जागरूकता के लिए 1.475 करोड़ रुपये

योगी सरकार ने विधानसभा में वर्ष 2026-27 के लिए अनुपूरक बजट पेश किया है। इसमें नमामि गंगे व ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है। विभाग के अनुपूरक बजट में करीब 1.475 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रस्तावित की गई है। यह धनराशि लघु सिंचाई विभाग के भू-जल जन जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार योजना के लिए रखी गई है। इसके तहत लोगों को भू-जल के महत्व, संरक्षण और इसके बेहतर उपयोग के प्रति जागरूक करने से जुड़े काम किए जाएंगे।

ये भी पढ़ें:सपा ने अपमानजनक व्यवहार किया, विधानसभा में बवाल पर भड़के योगी
ये भी पढ़ें:जेवर लिंक एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा, योगी कैबिनेट से मंजूरी

डॉ. बीआर अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए 407 करोड़ रुपये

योगी सरकार ने डॉ. भीमराव अंबेडकर की स्मृतियों के संरक्षण और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए डॉ. बीआर अंबेडकर मूर्ति विकास योजना में योगी सरकार ने 407 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए हैं। इस रकम का इस्तेमाल सामाजिक समरसता और महापुरुषों की विरासत के संरक्षण से जुड़े कामों को गति देने के लिए किया जाएगा। अनुपूरक बजट में सरकार ने समाज कल्याण विभाग को 1655 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए हैं। सामान्य वर्ग दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति योजना के लिए 155 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री मेधावी अनुसूचित जाति एवं जनजाति उच्च शिक्षा सहायता योजना के लिए 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

ये भी पढ़ें:यूपी में 13 IAS अफसरों के ट्रांसफर, गोरखपुर, बरेली और प्रयागराज के कमिश्नर बदले

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के एक वर्ष के विस्तार को अनुमति

कैबिनेट ने प्रदेश में संचालित प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत सेवा दे रही बीमा कम्नियों को अगले एक वर्ष तक के लिए सेवा विस्तार को अनुमति प्रदान कर दी है। दरअसल तीन वर्षीय यह फसल बीमा योजना इसी खरीफ में समाप्त होने जा रही थी जिसे अगले वर्ष रबी सीजन की समाप्ति तक विस्तार दिए जाने को मंजूरी प्रदान की गई है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Yogi Cabinet अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।