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यूपी के अस्पताल में बड़ी लापरवाही, ओटी में गर्भवती को लिटाकर सो गया डॉक्टर और नर्सिंग

Mar 28, 2026 03:40 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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लखनऊ से बड़ी लापरवाही सामने आई है। अलीगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूता को ओटी में लिटाकर डॉक्टर और नर्सिंग स्टॉफ सो गया। आरोप है कि करीब आधे घंटे बाद तकलीफ बढ़ने पर प्रसूता ने शोर मचाया लेकिन अस्पताल के किसी कर्मचारी ने नहीं सुना।

यूपी के अस्पताल में बड़ी लापरवाही, ओटी में गर्भवती को लिटाकर सो गया डॉक्टर और नर्सिंग

Lucknow News: यूपी की राजधानी लखनऊ से बड़ी लापरवाही सामने आई है। अलीगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूता को ओटी में लिटाकर डॉक्टर और नर्सिंग स्टॉफ सो गया। आरोप है कि करीब आधे घंटे बाद तकलीफ बढ़ने पर प्रसूता ने शोर मचाया लेकिन अस्पताल के किसी कर्मचारी ने नहीं सुना। ओटी के बाहर बैठे तीमारदार चीख सुनकर भीतर पहुंचे। प्रसूता को इस हालत में देख नाराज तीमारदार ने हंगामा किया। आनन-फानन कर्मचारी और डॉक्टर ओटी पहुंचे और सुरक्षित प्रसव कराया। प्रसूता के पति ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की है।

जानकीपुरम निवासी अमित ने बताया कि पत्नी मीनाक्षी को 24 मार्च की रात 12 बजे प्रसव पीड़ा होने पर अलीगंज सीएचसी की इमरजेंसी में लेकर पहुंचे। पति का आरोप है उस दौरान डॉक्टर व स्टाफ सो रहे थे। काफी देर इंतजार के बाद गर्भवती को कर्मचारी ओटी में लेकर गए। कर्मचारियों ने जांच करके प्रसूता को बताया कि प्रसव में समय लगेगा। थोड़ा इंतजार करो। ओटी में रखी टेबल पर प्रसूता को लिटाकर सभी चले गए। कुछ देर बाद तकलीफ बढ़ गई तो प्रसूता ने शोर मचाया।

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गर्भवती महिला चीखी तो ओटी की तरफ दौड़े परिजन

प्रसूता की तेज आवाज कर्मचारियों ने नहीं सुनी। जबकि ओटी के बाहर बैठे पति व सास ने आवाज सुनते ही ओटी के भीतर पहुंचे। दूसरे कमरे में सो रहे कर्मचारियों को उठाया। आनन-फानन डॉक्टर आए व प्रसूता का सुरक्षित प्रसव कराया। पति का कहना है कि लापरवाही की वजह से पत्नी की जान जा सकती थी। इसकी अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कुछ नहीं किया। प्रसूता को सीएचसी से छुट्टी मिल गई है।

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नेग के नाम पर मांगे गए 2200 रुपये

परिजनों ने अस्पताल कर्मचारियों पर नेग के नाम पर 2200 रुपये वसूलने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सीएचसी मे हर डिलीवरी पर इस तरह की वसूली की जाती है। अगर कोई विरोध करता है तो उसे केस बिगाड़ने की धमकी दी जाती है। घटना को लेकर परिजनों में आक्रोश है। परिजनों ने लापरवाह डॉक्टर और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

इस संबंध में सीएचसी प्रभारी अधीक्षक डॉ. हेमंत ने बताया, प्रसूता को ओटी में टेबल पर लिटाकर स्टाफ के सो जाने और नेग मांगने के आरोप बेबुनियाद हैं। यदि परिजन लिखित में शिकायत करते हैं तो मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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