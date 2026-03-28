यूपी के अस्पताल में बड़ी लापरवाही, ओटी में गर्भवती को लिटाकर सो गया डॉक्टर और नर्सिंग

लखनऊ से बड़ी लापरवाही सामने आई है। अलीगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूता को ओटी में लिटाकर डॉक्टर और नर्सिंग स्टॉफ सो गया। आरोप है कि करीब आधे घंटे बाद तकलीफ बढ़ने पर प्रसूता ने शोर मचाया लेकिन अस्पताल के किसी कर्मचारी ने नहीं सुना।

Lucknow News: यूपी की राजधानी लखनऊ से बड़ी लापरवाही सामने आई है। अलीगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूता को ओटी में लिटाकर डॉक्टर और नर्सिंग स्टॉफ सो गया। आरोप है कि करीब आधे घंटे बाद तकलीफ बढ़ने पर प्रसूता ने शोर मचाया लेकिन अस्पताल के किसी कर्मचारी ने नहीं सुना। ओटी के बाहर बैठे तीमारदार चीख सुनकर भीतर पहुंचे। प्रसूता को इस हालत में देख नाराज तीमारदार ने हंगामा किया। आनन-फानन कर्मचारी और डॉक्टर ओटी पहुंचे और सुरक्षित प्रसव कराया। प्रसूता के पति ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की है।

जानकीपुरम निवासी अमित ने बताया कि पत्नी मीनाक्षी को 24 मार्च की रात 12 बजे प्रसव पीड़ा होने पर अलीगंज सीएचसी की इमरजेंसी में लेकर पहुंचे। पति का आरोप है उस दौरान डॉक्टर व स्टाफ सो रहे थे। काफी देर इंतजार के बाद गर्भवती को कर्मचारी ओटी में लेकर गए। कर्मचारियों ने जांच करके प्रसूता को बताया कि प्रसव में समय लगेगा। थोड़ा इंतजार करो। ओटी में रखी टेबल पर प्रसूता को लिटाकर सभी चले गए। कुछ देर बाद तकलीफ बढ़ गई तो प्रसूता ने शोर मचाया।

गर्भवती महिला चीखी तो ओटी की तरफ दौड़े परिजन प्रसूता की तेज आवाज कर्मचारियों ने नहीं सुनी। जबकि ओटी के बाहर बैठे पति व सास ने आवाज सुनते ही ओटी के भीतर पहुंचे। दूसरे कमरे में सो रहे कर्मचारियों को उठाया। आनन-फानन डॉक्टर आए व प्रसूता का सुरक्षित प्रसव कराया। पति का कहना है कि लापरवाही की वजह से पत्नी की जान जा सकती थी। इसकी अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कुछ नहीं किया। प्रसूता को सीएचसी से छुट्टी मिल गई है।

नेग के नाम पर मांगे गए 2200 रुपये परिजनों ने अस्पताल कर्मचारियों पर नेग के नाम पर 2200 रुपये वसूलने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सीएचसी मे हर डिलीवरी पर इस तरह की वसूली की जाती है। अगर कोई विरोध करता है तो उसे केस बिगाड़ने की धमकी दी जाती है। घटना को लेकर परिजनों में आक्रोश है। परिजनों ने लापरवाह डॉक्टर और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।