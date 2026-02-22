यूपी में बड़ी लापरवाही: डीप फ्रीजर खराब, मोर्चरी में रखे शव के आंख-कान को चूहों ने कुतरा

आजमगढ़ में बड़ी लापरवाही सामने आई है। मंडलीय अस्पताल की मोर्चरी में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां एक वृद्ध महिला के शव के आंख और कान चूहों ने कुतर दिया।

यूपी के आजमगढ़ में बड़ी लापरवाही सामने आई है। मंडलीय अस्पताल की मोर्चरी में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां एक वृद्ध महिला के शव के आंख और कान चूहों ने कुतर दिया। खुलासा पोस्टमार्टम के दौरान हुआ। घटना ने अस्पताल की सुरक्षा, स्वच्छता और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, तहबरपुर सीएचसी में 10 जनवरी को करीब 50 वर्षीय अज्ञात महिला को स्थानीय लोगों ने भर्ती कराया था। हालत गंभीर होने पर उसे मंडलीय अस्पताल रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान 14 फरवरी को उसकी मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचना देकर शव को मोर्चरी में रखवा दिया। नियमानुसार 72 घंटे बाद जब पुलिस पोस्टमार्टम कराने पहुंची तो शव सील नहीं था और आंख और कान का हिस्सा कुतरा हुआ मिला। उसी दौरान किसी ने फोटो खींच ली, जो चार दिन बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।

लोगों का आरोप है कि मोर्चरी में न तो पर्याप्त सुरक्षा है और न ही स्वच्छता की समुचित व्यवस्था। शवों को सुरक्षित रखने के लिए लगे आठ डीप फ्रीजर में से अधिकतर खराब पड़े हैं। उधर, सीएमओ डॉ. एनआर वर्मा ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी। दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

झांसी मेडिल कॉलेज में महिला के शव पर रेंगते मिले थे कॉकरोच आजमगढ़ की मोर्चरी में शव को चूहों द्वारा कुतरे जाने का मामला कोई पहला नहीं है। दिसंबर में झांसी से भी ऐसा ही मामला सामने आया था। मेडिकल कॉलेज में रखा महिला का शव कुतरा हुआ मिला था। लाश पर कॉकरोच घूमते मिले थे। गुरसराय क्षेत्र के सिरबो गांव में अपने मायके में रहने वाली क्रांति देवी ने पति से विवाद के बाद जहर खाकर अपनी जान दे दी थी। उसे झांसी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पोस्टमॉर्टम के बाद उसका शव फ्रीजर में रखा गया था। जब परिजन अगले दिन शव लेने आए तो वे यह देखकर दंग रह गए कि शरीर के कुछ हिस्से, जिनमें आंखें, हाथ और कान शामिल थे, कुतरे हुए थे। शायद चूहों ने कुतरा हो। उन्होंने शरीर पर कॉकरोच भी रेंगते हुए देखे। मामला तुरंत मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया, जिसके बाद मामले की जांच के आदेश दिए गए थे।

