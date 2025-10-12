माफिया अतीक अहमद के बेटे अली की सुरक्षा में बड़ी चूक, इंस्पेक्टर सस्पेंड; विभागीय जांच भी हुई शुरू

तीन साल से अधिक समय से नैनी केंद्रीय कारागार में बंद रहे अली अहमद को बीते एक अक्तूबर को झांसी जेल शिफ्ट किया गया था। प्रयागराज से झांसी ले जाने के दौरान ही अली ने मीडियाकर्मियों से बात की थी। अली ने कहा था कि वह तो कानून की पढ़ाई कर रहा था, उसे फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेल भेजा गया।

माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को नैनी जेल से झांसी जेल ले जाने वाली पुलिस टीम के प्रभारी रहे इंस्पेक्टर अशोक कुमार को अली की मीडियाकर्मियों से बात कराने पर निलंबित कर दिया गया। साथ ही इंस्पेक्टर के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। अली की मीडियाकर्मियों से बात करने को सुरक्षा में बड़ी चूक माना गया।

तीन साल से अधिक समय से केंद्रीय कारागार नैनी में बंद रहे अली अहमद को बीते एक अक्तूबर को झांसी जेल स्थानांतरित किया गया था। प्रयागराज से झांसी ले जाने के दौरान ही अली ने मीडियाकर्मियों से बात की थी। अली ने बयान में कहा था कि वह तो कानून की पढ़ाई कर रहा था, उसे फर्जी मुकदमों में फंसाकर जेल भेजा गया। जेल में रहने के दौरान उस पर मुकदमे दर्ज किए गए। अली ने खुद की जान को खतरा बताते हुए कहा था कि मेरा अल्लाह ही जानता है कि यहां सुरक्षित रहेंगे या नहीं। मुख्यमंत्री जी से कहना है कि जो होना था, वह हो गया।

सरकार के नाम पर कुछ लोग अनावश्यक परेशान कर रहे हैं, उनसे बचा लीजिए। मुझे बेवजह न सताया जाए। जेल में बंद होने के बाद यह पहला मौका था जब अली को मीडिया से बात करने का अवसर मिला। अपर पुलिस आयुक्त डॉ. अजय पाल शर्मा ने बताया कि सुरक्षा में चूक को गंभीरता से लेते हुए इंस्पेक्टर को उसी दिन सस्पेंड कर दिया गया था। मामले में सुरक्षा टीम में शामिल अन्य पुलिसकर्मियों के भी बयान दर्ज किए जाएंगे। अली के पिता अतीक अहमद और चाचा अशरफ की हत्या मीडियाकर्मियों से बातचीत के दौरान ही की गई थी।

क्या बोला था अली माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद ने झांसी जेल पहुंचने पर कहा था कि नैनी से झांसी तक के सफर में पीने को पानी तक नहीं दिया गया। जो हुआ सो हुआ मुख्यमंत्री जी..अब और न सताया जाए। करीब तीन साल से नैनी सेंट्रल जेल में बंद अली अहमद को एक अक्टूबर को कड़ी सुरक्षा में झांसी जिला जेल लाया गया। दोपहर बाद जेल में दाखिले से पहले पत्रकारों के सवालों के जवाब में अली ने कहा कि 420 किमी के लंबे सफर में पानी तक नहीं पूछा गया।

उसने बताया कि वह दिल्ली में लॉ की पढ़ाई कर रहा था। वहीं से उसे उठाकर जेल में बंद कर दिया गया। झांसी में वह असुरक्षित महसूस कर रहा है। जेल में दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया। अली अहमद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए कहा कि जो हो गया सो हो गया..अब रहम कर दें। अब और फर्जी न सताया जाए। कुछ महीने पहले नैनी जेल के बैरक में रुपये मिलने के सवाल पर कहा कि 11-12 सौ रुपये कूपन के थे। यह जेल के मैन्युअल के नियम के तहत था। इसे किसी और रूप में देखा जा रहा है।