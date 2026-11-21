यूपी पुलिस की बड़ी चूक, सुप्रीम कोर्ट के जज की जगह सांसद ओवैसी को दे दिया गार्ड ऑफ ऑनर
सहारनपुर में पुलिस कर्मियों की बड़ी चूक सामने आई है। पुलिसकर्मियों ने सुप्रीम कोर्ट के जज की एक सांसद ओवैसी को सर्किट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया। इसको लेकर अब चर्चा हो रही है।
Saharanpur News: यूपी के सहारनपुर में पुलिस की बड़ी चूक सामने आई है। यहां सर्किट हाउस पर पहुंचे एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी को पुलिसकर्मियों ने गलती से गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया। जबकि गार्ड ऑफ ऑनर सुप्रीम कोर्ट के एक जज के आगमन पर होना था। पुलिसकर्मियों की ये गलती अब चर्चा का विषय बनी है।
शनिवार को सर्किट में हाउस सुप्रीम कोर्ट के जज का आगमन था। जज को गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए पहले से पुलिसकर्मी तैनात थे। लेकिन उससे पहले एआईएमआईएम चीफ ओवैसी सुबह साढ़े 11 बजे अपने काफिले के साथ सर्किट हाउस पहुंच गए। जैसे ही ओवैसी सर्किट हाउस जाने के लिए अपनी गाड़ी से उतरे तो वहां खड़े गार्ड अलर्ट हो गए। गलती से पुलिसकर्मियों ने ओवैसी को ही गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया। पुलिसकर्मियों से सलामी लेने के बाद ओवैसी चंद्रशेखर के साथ सर्किट हाउस के अंदर चले गए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिसकर्मियों को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो अफरा-तफरी मच गई।
पुलिस की गलती पर उठे सवाल
ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने के मामले में प्रोटोकॉल को लेकर अब पुलिसकर्मियों पर सवाल उठ रहे हैं। चर्चा है कि जो सम्मान ओवैसी को दिया गया था वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए निर्धारित था, लेकिन पुलिसकर्मियों ने जल्दबाजी में ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया। ओवैसी ने भी पुलिस को सलामी दी और फिर सर्किट हाउस के अंदर चले गए। इसको लेकर अब पुलिस की चौकसी पर सवाल उठ रहे हैं।
ओवैसी और चंद्रशेखर की प्रेस कान्फ्रेंस कैंसिल
सर्किट हाउस में शनिवार को नगीना सांसद चंद्रशेखर और एआईएमआईएम चीफ ओवैसी की प्रेस कान्फ्रेंस होनी थी। दोनों सर्किट हाउस में पहुंच चुके थे। दोनों सर्किट हाउस के कमरे में बैठकर बातचीत कर रहे थे। लेकिन अचानक से प्रेस कान्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद दोनों नेता डीएम से मुलाकात करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मस्जिद के ध्वस्तीकरण के मामले में उच्चस्तरीय जांच कराने और नोटिसों पर कार्रवाई रोकने की मांग की।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।