यूपी में इंडस्ट्री स्टेकहोल्डर्स के लिए बड़ी पहल, 3 प्रमुख क्षेत्रों में लगेंगे शिविर, होंगे कई काम; जानें तारीखें
इस पहल का मुख्य उद्देश्य MSME सहित औद्योगिक इकाइयों को मार्गदर्शन और स्थल स्तर पर सहयोग देना और हैंडहोल्डिंग और समस्याओं के समाधान के जरिए फैक्ट्री पंजीकरण को प्रोत्साहित करना है, ताकि उद्यम राज्य की औद्योगिक रूपरेखा के साथ सहज रूप से समन्वय स्थापित कर सकें।
उत्तर प्रदेश में औद्योगिक पंजीकरण और पारदर्शिता को सुदृढ़ करने की दिशा में इन्वेस्ट यूपी की एक महत्वपूर्ण पहल के तहत, 100 से अधिक मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र 09 से 16 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के तीन प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों यथा सूरजपुर (गौतम बुद्ध नगर), गाजियाबाद तथा संडीला (हरदोई) में उद्योग हितधारकों के लिए सुविधा शिविरों का आयोजन करेंगे। इन शिविरों के माध्यम से उद्योगों से संबंधित जिज्ञासाओं, आपत्तियों का समाधान, स्थलीय मार्गदर्शन प्रदान करने तथा फैक्ट्री पंजीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाने का प्रयास किया जाएगा।
इन सुविधा शिविरों के माध्यम से वाणिज्यिक उत्पादन में संलग्न अथवा विकास के विभिन्न चरणों में स्थित औद्योगिक इकाइयों को पंजीकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी), प्रोत्साहन, सब्सिडी, डॉक्यूमेंटेशन तथा अन्य प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं से संबंधित स्पष्टीकरण और सहयोग दिया जाएगा। क्षेत्रीय प्रबंधकों के सहयोग से यह पहल एक सरल, डिजिटल और पेपरलेस प्रक्रिया के जरिए से मोबाइल एप्लिकेशन द्वारा संचालित की जाएगी, जिससे उद्यमी मित्र और क्षेत्रीय प्रबंधकों को जानकारी साझा करने और इकाइयों की स्थिति अद्यतन करने में सुविधा प्राप्त होगी।
जिन औद्योगिक इकाइयों को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) मिल चुकी और जिन्होंने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है, उन्हें भी फैक्ट्री पंजीकरण पूरा करने के लिए प्रोत्साहित और सहयोग दिया जाएगा, ताकि वे राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं और नीतिगत समर्थन का लाभ प्रभावी रूप से प्राप्त कर सकें। यह पहल प्रक्रियाओं को सरल बनाने, आंकड़ों की दृश्यता में सुधार लाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें सहयोगात्मक और निवेशक-अनुकूल दृष्टिकोण अपनाया गया है।
फैक्ट्री पंजीकरण को सुगम बनाकर यह पहल औद्योगिक इकाइयों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे प्रोत्साहन, सब्सिडी, छूट और अन्य नीतिगत लाभों तक निर्बाध एवं समयबद्ध पहुंच सुनिश्चित करने में सहायक होगी। इससे प्रक्रियात्मक बाधाओं में कमी आएगी, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में सुधार होगा।