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काम की बात: तीन दिन अपनी पसंद की धार्मिक यात्रा कर पाएंगे श्रद्धालु, कई और सुविधाएं भी मिलेंगी, योगी सरकार का बड़ा तोहफा

Dinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
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योगी सरकार ने श्रद्धालुओं को बड़ा तोहफा दिया है। धार्मिक स्थल पर जाने वाले श्रद्धालु अब तीन दिन तक अपनी पसंद की यात्रा पर जा सकेंगे। इसके लिए यूपीएसटीडीसी ने पांच वीकेंड धार्मिक टूर पैकेज नियमित कर दिए हैं।

तीन दिन अपनी पसंद की धार्मिक यात्रा कर पाएंगे श्रद्धालु, कई और सुविधाएं भी मिलेंगी, योगी सरकार का बड़ा तोहफा

UP Government Gift: यूपी में के धार्मिक स्थलों पर जानें वालों के लिए अच्छी खबर है। धार्मिक यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब सप्ताह में तीन दिन अपनी पसंद की धार्मिक यात्रा पर जाना आसान हो जाएगा। योगी सरकार इसके लिए पूरी व्यवस्था कर दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (यूपीएसटीडीसी) ने 'सुगम दर्शन' सहित पांच वीकेंड धार्मिक टूर पैकेज को नियमित कर दिया है। अब श्रद्धालु लखनऊ से अयोध्या और नैमिषारण्य के साथ-साथ प्रयागराज-अयोध्या, प्रयागराज-चित्रकूट और प्रयागराज-विंध्याचल धाम की यात्रा नियमित रूप से कर सकेंगे। इन सेवाओं का लाभ इस वीकेंड (सप्ताहांत) से मिलना शुरू हो जाएगा।

यूपीएसटीडीसी प्रदेश में 'विजिट माय स्टेट' अभियान को बढ़ावा देते हुए यात्रियों के लिए बुकिंग प्रक्रिया को और आसान बनाया है। श्रद्धालु और पर्यटक अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से यात्रा की बुकिंग करा सकते हैं। विशेष टूर पैकेज की बुकिंग यूपीएसटीडीसी की आधिकारिक वेबसाइट upstdc.co.in के माध्यम से कर सकते हैं। सभी यात्रा पैकेज में समूह बुकिंग पर विशेष छूट दी जाएगी।

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अब नियमित सेवा का मिलेगा लाभ

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि यूपीएसटीडीसी श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर आकर्षक टूर पैकेज संचालित करता है। 'सुगम दर्शन' सेवा को व्यापक जनसमर्थन के बाद नियमित कर दिया गया है। लखनऊ से नैमिषारण्य धाम के लिए संचालित एक दिवसीय यात्रा को भी नियमित किया गया है। बताया कि कुंभ नगरी प्रयागराज से राम नगरी अयोध्या, चित्रकूट धाम और विंध्याचल के लिए एक दिवसीय वीकेंड टूर पैकेज को भी नियमित किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी यात्रा में केवल दो श्रद्धालु ही बुकिंग कराते हैं, तब भी यात्रा संचालित की जाएगी। श्रद्धालुओं की सुविधा और आस्था को प्राथमिकता देते हुए यह सेवा बिना किसी व्यवधान के नियमित रूप से जारी रहेगी।

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सुबह लखनऊ से प्रस्थान, दिनभर रामनगरी के दिव्य दर्शन

लखनऊ से अयोध्या के लिए अब हर शनिवार और रविवार को संचालित होने वाली इस एकदिवसीय 'सुगम दर्शन' यात्रा की शुरुआत सुबह 7:30 बजे राजधानी स्थित होटल गोमती से होगी। इसके बाद वाहन लगभग 10:30 बजे अयोध्या पहुंचेगा। श्रद्धालुओं को हनुमानगढ़ी, श्रीराम जन्मभूमि और कनक भवन के पावन दर्शन कराए जाएंगे। दोपहर में सरयू गेस्ट हाउस में भोजन की व्यवस्था के बाद सरयू रिवर फ्रंट, राम की पैड़ी और नागेश्वरनाथ मंदिर का भ्रमण कराया जाएगा तथा शाम 5 बजे यात्रियों की लखनऊ वापसी होगी। टेंपो ट्रैवलर के माध्यम से संचालित इस किफायती पैकेज का शुल्क वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1,500 रुपये और अन्य यात्रियों के लिए 2,000 रुपये तय है।

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ललिता देवी मंदिर-बालाजी मंदिर-हवन कुंड के दर्शन

लखनऊ-नैमिषारण्य एक दिवसीय यात्रा प्रत्येक शुक्रवार लखनऊ के होटल गोमती से सुबह 7:30 बजे शुरू होगी, जो करीब 10 बजे गंतव्य तक पहुंचेगी। इसके बाद यात्रियों को चक्रतीर्थ, व्यास गद्दी और दधीचि कुंड के दर्शन करवाए जाएंगे। लंच के बाद श्रद्धालुओं को ललिता देवी मंदिर, बालाजी मंदिर, हवन कुंड और हनुमान गढ़ी मंदिर के भ्रमण कराए जाएंगे। शाम 5:30 बजे लखनऊ के लिए टेंपो ट्रैवलर रवाना होगी, जो करीब 8 बजे लखनऊ पहुंचेगी। यह टेंपो ट्रैवलर भी यात्रियों की सुविधानुसार होटल गोमती से सुबह 7:30 बजे रवाना होगी। लखनऊ-नैमिषारण्य यात्रा पैकेज अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए यात्रा शुल्क 1,000 रुपये एवं अन्य यात्रियों के लिए 1,700 रुपये निर्धारित किया गया है। इसी तरह प्रयागराज-चित्रकूट टूर पैकेज महज एक हजार में और प्रयागराज-विंध्याचल टूर पैकेज केवल 600 रुपये में होगी।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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