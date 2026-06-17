तीन दिन अपनी पसंद की धार्मिक यात्रा कर पाएंगे श्रद्धालु, कई और सुविधाएं भी मिलेंगी, योगी सरकार का बड़ा तोहफा

योगी सरकार ने श्रद्धालुओं को बड़ा तोहफा दिया है। धार्मिक स्थल पर जाने वाले श्रद्धालु अब तीन दिन तक अपनी पसंद की यात्रा पर जा सकेंगे। इसके लिए यूपीएसटीडीसी ने पांच वीकेंड धार्मिक टूर पैकेज नियमित कर दिए हैं।

UP Government Gift: यूपी में के धार्मिक स्थलों पर जानें वालों के लिए अच्छी खबर है। धार्मिक यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब सप्ताह में तीन दिन अपनी पसंद की धार्मिक यात्रा पर जाना आसान हो जाएगा। योगी सरकार इसके लिए पूरी व्यवस्था कर दी है। दरअसल उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (यूपीएसटीडीसी) ने 'सुगम दर्शन' सहित पांच वीकेंड धार्मिक टूर पैकेज को नियमित कर दिया है। अब श्रद्धालु लखनऊ से अयोध्या और नैमिषारण्य के साथ-साथ प्रयागराज-अयोध्या, प्रयागराज-चित्रकूट और प्रयागराज-विंध्याचल धाम की यात्रा नियमित रूप से कर सकेंगे। इन सेवाओं का लाभ इस वीकेंड (सप्ताहांत) से मिलना शुरू हो जाएगा।

यूपीएसटीडीसी प्रदेश में 'विजिट माय स्टेट' अभियान को बढ़ावा देते हुए यात्रियों के लिए बुकिंग प्रक्रिया को और आसान बनाया है। श्रद्धालु और पर्यटक अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से यात्रा की बुकिंग करा सकते हैं। विशेष टूर पैकेज की बुकिंग यूपीएसटीडीसी की आधिकारिक वेबसाइट upstdc.co.in के माध्यम से कर सकते हैं। सभी यात्रा पैकेज में समूह बुकिंग पर विशेष छूट दी जाएगी।

अब नियमित सेवा का मिलेगा लाभ पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि यूपीएसटीडीसी श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर आकर्षक टूर पैकेज संचालित करता है। 'सुगम दर्शन' सेवा को व्यापक जनसमर्थन के बाद नियमित कर दिया गया है। लखनऊ से नैमिषारण्य धाम के लिए संचालित एक दिवसीय यात्रा को भी नियमित किया गया है। बताया कि कुंभ नगरी प्रयागराज से राम नगरी अयोध्या, चित्रकूट धाम और विंध्याचल के लिए एक दिवसीय वीकेंड टूर पैकेज को भी नियमित किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी यात्रा में केवल दो श्रद्धालु ही बुकिंग कराते हैं, तब भी यात्रा संचालित की जाएगी। श्रद्धालुओं की सुविधा और आस्था को प्राथमिकता देते हुए यह सेवा बिना किसी व्यवधान के नियमित रूप से जारी रहेगी।

सुबह लखनऊ से प्रस्थान, दिनभर रामनगरी के दिव्य दर्शन लखनऊ से अयोध्या के लिए अब हर शनिवार और रविवार को संचालित होने वाली इस एकदिवसीय 'सुगम दर्शन' यात्रा की शुरुआत सुबह 7:30 बजे राजधानी स्थित होटल गोमती से होगी। इसके बाद वाहन लगभग 10:30 बजे अयोध्या पहुंचेगा। श्रद्धालुओं को हनुमानगढ़ी, श्रीराम जन्मभूमि और कनक भवन के पावन दर्शन कराए जाएंगे। दोपहर में सरयू गेस्ट हाउस में भोजन की व्यवस्था के बाद सरयू रिवर फ्रंट, राम की पैड़ी और नागेश्वरनाथ मंदिर का भ्रमण कराया जाएगा तथा शाम 5 बजे यात्रियों की लखनऊ वापसी होगी। टेंपो ट्रैवलर के माध्यम से संचालित इस किफायती पैकेज का शुल्क वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1,500 रुपये और अन्य यात्रियों के लिए 2,000 रुपये तय है।