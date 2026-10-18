दिवाली से पहले मिलेगा बड़ा तोहफा, इस जिले के 2,447 लोगों को मिल जाएगा अपना घर
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिले के 2,447 लाभार्थियों को दीपावली से पहले उनका अपना पक्का घर मिल जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 2,447 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास मिले हैं।
Pradhan Mantri Awas Yojna News: यूपी के बदायूं में अपने घर का सपना देख रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। इस बार की दीपावली हजारों गरीब परिवारों के लिए खुशियों की नई सौगात लेकर आ रही है। इस बार दिवाली से पहले दो हजार से ज्यादा लोगों को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिले के 2,447 लाभार्थियों को दीपावली से पहले उनका अपना पक्का घर मिल जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 2,447 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास मिले हैं। चयनित लाभार्थियों के आवास निर्माण के लिये शासन से बजट भी मिल गया है।
जिला स्तर से लाभार्थियों के खाते में काम शुरू कराने के लिये प्रथम किश्त भेजने की प्रकिया जारी है। जिन लाभार्थियों के खाते में रकम पहुंच गयी है उन्होंने आवास बनवाने का काम भी शुरू कर दिया है। ज्यादातर लाभार्थियों का प्रयास है कि वह अपना आवास दीपावली तक बनाकर तैयार कर लें, जिससे वह अपने नये और पक्के घर में दीपोत्सव मना सकें। पीडी डीआरडीए सत्येंद्र कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 15 ब्लॉकों में 2,447 लाभार्थियों का आवास के लिये चयन किया गया है। इन लाभार्थियों के खाते में काम शुरू कराने को प्रथम किश्त जारी की जा रही है।
लाभार्थियों को मिलने वाली आर्थिक सहायता
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रत्येक चयनित लाभार्थी को पक्का मकान बनाने के लिये 1.20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में दी जायेगी। यह राशि अलग-अलग तीन किश्तों में जायेगी। प्रथम किश्त में 40 हजार, दूसरी किश्त में 70 हजार एवं तृतीय किश्त में 10 हजार मिलेंगे।
15 ब्लॉक की 1037 ग्राम पंचायतों में आवास
बिसौली, दहगवां, दातागंज, इस्लामनगर, जगत, कादरचौक, सहसवान, सालारपुर, समरेर, उझानी, उसावां, म्याऊं, अंबियारपुर,आसफपुर, वजीरगंज ब्लॉक की 1037 ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2,447 लाभार्थियों का चयन हुआ है। लाभार्थियों ने अपने घर बनवाना शुरू कर दिये हैं।
पीएम आवास योजना (ग्रामीण) में 447आवास बनाने का मिला लक्ष्य
वहीं दूसरी ओर मथुरा में आवासहीन लोगों को आवास बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए फिलाहल 447 आवास का लक्ष्य तय किया गया है। विगत चार माह पहले कराए गए सेल्फ सर्वे में से 447 अभ्यर्थियों ने आवास बनाने के लिए आवेदन किए हैं। अब डीएम और सीडीओ ने पीआरडी के पीडी को निर्देश दिए हैं कि इन आवासों का सभी ब्लाकों के बीडीओ से सर्वे कराया जाए। उसके बाद पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को आवास बनाने को धनराशि आवंटित की जाए। शासन के निर्देश पर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विहीन परिवारों का सेल्फ सर्वे कराया गया। सेल्फ सर्वे के दौरान जनपद में कुल 13 हजार लोगों ने अपने आवेदन किए। इस वर्ष योजना के लिए 500 आवास बनाने का लक्ष्य था जिसके सापेक्ष केन्द्र सरकार ने 477 आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।